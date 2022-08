Anand Mahindra critiqué pour avoir “glorifié” la pauvreté après avoir partagé une vidéo d’un enfant sculpteur

L’industriel Anand Mahindra utilise ses plateformes sociales pour élever de nombreuses personnes extraordinaires dont les talents ne voient jamais la vedette. Il est connu pour avoir prêté main forte aux personnes dans le besoin et les avoir aidées en détresse. Dans une vidéo récente, que Mahindra a retweeté d’un autre utilisateur, on peut voir un petit garçon sculpter une idole d’argile de Ganesh avec des mouvements habiles et complexes. Son talent a impressionné les gens et Mahindra a tweeté : « Ses mains bougent avec la fluidité d’un grand sculpteur. 👏🏽👏🏽👏🏽 Je me demande si des enfants comme lui reçoivent l’entraînement qu’ils méritent ou doivent abandonner leur talent… ? »

Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont déclaré que le tweet semblait glorifier la pauvreté au lieu de s’attaquer au problème fondamental, où l’enfant aurait peut-être été contraint d’exercer une profession pour répondre à ses besoins monétaires. Ils ont dit que l’accent aurait dû être plutôt mis sur l’éducation du garçon et de ces autres enfants.

Ses mains bougent avec la fluidité d’un grand sculpteur. 👏🏽👏🏽👏🏽 Je me demande si des enfants comme lui reçoivent l’entraînement qu’ils méritent ou doivent abandonner leur talent…? https://t.co/XzMgeg930q — anand mahindra (@anandmahindra) 28 août 2022

S’il vous plait, ne glorifiez pas la pauvreté !!! https://t.co/HSJNPAKq5o — Mr.Software (@_mike_ross_) 28 août 2022

C’est la glorification aléatoire dont je parle @anandmahindra

Plutôt que de voir cela comme du travail des enfants, un manque d’éducation de base, un échec de l’État, vous glorifiez de tels actes en raison du privilège dont vous disposez.

Apprenez à appeler et n’essayez pas de cacher les problèmes sous la glorification https://t.co/fOREITJip2 — Dushyant Kumar (@Lord_dk05) 28 août 2022

Bien sur monsieur. Ce gamin a déjà reçu la formation appropriée comme nous pouvons voir le résultat. Nous devons nous demander si des enfants comme lui reçoivent «l’éducation» qu’ils méritent ou doivent abandonner leur rêve pour gagner de l’argent? https://t.co/5ZG0twOlJP — SKP KARUNA (@skpkaruna) 28 août 2022

Pauvreté porno mr mahindra .. bien sûr que vos enfants mineurs n’auraient pas à faire ça pour survivre .. https://t.co/YbP80H3Arz — Rahul (@rahul090589) 28 août 2022

Plus tôt cette année, Mahindra a partagé son opinion sur les raisons pour lesquelles l’Inde “fabrique le plus de deux-roues au monde”. Étonnamment, c’était une photo d’un homme et d’une femme sur une moto, avec un tas de nattes et une imposante pile de chaises en plastique. Mahindra a tweeté: “Maintenant, vous savez pourquoi l’Inde fabrique le plus de deux-roues au monde. Nous savons transporter le plus gros volume de fret par pouce carré de roue… Nous sommes comme ça seulement… #dimanche ». La nécessité est la mère de l’invention, dit-on, et la nécessité dans ce cas aurait bien pu signifier la pauvreté.

Les utilisateurs de Twitter n’ont vu aucune raison de se réjouir, même si la ténacité des gens à gagner leur vie quotidienne est certainement louable. Ces derniers temps, de nombreux films ont également été critiqués pour avoir glorifié la pauvreté ou l’avoir romancée en fourrage cinématographique.

