Anand Mahindra compare les ensembles Lego du Taj Mahal et de la Maison Blanche dans un magasin américain

L’un des plus grands magnats des affaires en Inde, Anand Mahindra reste très actif sur les réseaux sociaux et ses tweets continuent de susciter l’intérêt des utilisateurs des réseaux sociaux. Un tweet récent du président du groupe Mahindra sur la vente de l’ensemble Taj Mahal par LEGO gagne du terrain.

Anand Mahindra a posté une photo du magasin LEGO à Manhattan New York où les ensembles du Taj Mahal étaient prétendument en rupture de stock, mais les boîtes de la Maison Blanche sont restées intactes.

“Magasin Lego à Manhattan New York. Intéressant que le Taj Mahal s’envole plus rapidement et soit en rupture de stock, mais la Maison Blanche est abondante… Peut-être qu’il devrait y avoir une sorte d’indice Lego Group des valeurs relatives de la marque ! a tweeté le milliardaire.

Magasin Lego à Manhattan New York. Intéressant que le Taj Mahal s’envole plus rapidement et soit en rupture de stock, mais la Maison Blanche est abondante… Peut-être qu’il devrait y avoir une sorte de @LEGO_Group Indice des valeurs relatives de la marque ! pic.twitter.com/5tgZdwNxCQ — anand mahindra (@anandmahindra) 4 août 2022

Son tweet a amassé plus de 1 900 likes et plus de 130 retweets ainsi que de nombreuses réactions dans la section des commentaires de ses followers.

Il ne fait aucun doute que le Taj Mahal est d’une beauté majestueuse et sert d’argument de vente pour l’industrie du tourisme en Inde. Faisant écho au même sentiment, un utilisateur a écrit: « Ça doit arriver. Bon pour nous. Une merveille du monde (merveille architecturale) obtenant à juste titre plus d’appréciation qu’à la maison. Taj, la fierté de l’Inde, restera debout pour toujours. De riches hommages à notre culture et à notre histoire. Je souhaite que plus de commandes viennent de Lego Store. Jai Hind.

Cependant, certains utilisateurs ont également souligné qu’il existe au moins deux ensembles Taj Mahal Lego qui peuvent être vus sur soi. Ils ont proposé d’autres possibilités pour la bannière « rupture de stock » qui a été mise en place.

“Avec tout le respect que je vous dois, peut-être que la bannière de message en rupture de stock est générique et non particulière à l’ensemble Taj Mahal Lego. Sur la photo, on dirait qu’il y a au moins 2 ensembles Lego du Taj Mahal sur l’étagère », a lu un commentaire.

Il a également été observé que les ensembles du Taj Mahal étaient un peu plus chers que ceux de la Maison Blanche. Alors que le premier coûtait 119,99 $ (environ Rs 9 000), le second avait un tarif de 99,99 $ (environ Rs 7 000).

LEGO est une entreprise de production et de fabrication de jouets. Ils ont leur siège social au Danemark et vendent généralement des blocs en plastique emboîtables avec une gamme d’engrenages et d’accessoires.

