Anand Mahindra choisit le gagnant du meilleur conseil d’entraîneur pour Harry Kane après un penalty manqué, voici comment

Après la défaite de l’Angleterre contre la France en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l’industriel Anand Mahindra a partagé un tweet intéressant qui a attiré l’attention de la mer des fans de football en ligne. Mahindra a partagé une photo du footballeur Henry Kane, qui a été cliquée après avoir raté un penalty lors de l’un des moments cruciaux du match. L’industriel a demandé à ses partisans de suggérer des conseils qu’ils donneraient à Kane s’ils étaient son entraîneur. Il a mentionné que le meilleur conseil serait de gagner un véhicule miniature moulé sous pression Mahindra. Et le résultat de ce concours intéressant est enfin sorti.

« Harry Kane quand il a raté le penalty. Si vous étiez son coach, que lui diriez-vous en ce moment ? En 1 ou 2 phrases. Le meilleur ‘coach’ (à mon avis) recevra un véhicule miniature moulé sous pression Mahindra. Les inscriptions sont acceptées jusqu’à 9 heures du matin le mercredi 14 décembre », a tweeté Mahindra.

Harry Kane quand il a raté le penalty. Si vous étiez son coach, que lui diriez-vous en ce moment ? En 1 ou 2 phrases. Le meilleur ‘coach’ (à mon avis) recevra un véhicule miniature moulé sous pression Mahindra. Inscriptions acceptées jusqu’au mercredi 14 décembre à 9h. #Leadership pic.twitter.com/CIFlX3eQJJ— anand mahindra (@anandmahindra) 13 décembre 2022

Révélant le nom du gagnant, le magnat des affaires a retweeté son tweet original et a écrit : « Et voici le « Coach » gagnant. Bravo », tout en identifiant le gagnant. L’utilisateur de Twitter identifié comme Jim Farrell a remporté le concours et son conseil était le suivant : “Si j’avais un autre tir de pénalité en ce moment, je n’hésiterais pas à vous choisir à nouveau.”

Notamment, le gagnant a été choisi après avoir examiné plus de trente mille entrées.

Tout en révélant le gagnant, Mahindra a également énuméré quatre raisons pour lesquelles les conseils de Jim Farrell ont conquis son cœur. Selon l’industriel, les conseils étaient “concis”, et montraient les qualités d’un “bon conseiller” en plus d’être “réceptif” et de gagner le “vote de confiance” du joueur. Découvrez les raisons en détail :

Dans un tweet ultérieur, l’industriel a également partagé un clip du camion moulé sous pression qui sera remis au gagnant tout en demandant à l’utilisateur de partager son adresse postale sur son DM Twitter pour effectuer les légalités du courrier international.

Pendant ce temps, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera entre l’Argentine et la France le dimanche 18 décembre à 20h30 IST.

