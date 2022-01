Anand Mahindra au commissaire de police, pourquoi « Auto Anna » de Chennai est loué

Populairement appelée « Auto Anna », Anna Durai (37 ans) possède un pousse-pousse automatique qui ne ressemble à aucun véhicule ordinaire. Anna Durai, une conductrice automobile originaire de Chennai, ne pouvait pas être une étrangère dans le quartier animé de l’OMR. La spécialité d’Anna Durai est de captiver l’esprit des clients en un seul trajet, à tel point que ceux qui voyageaient autrefois dans l’auto d’Anna Durai attendraient certainement de voyager pour la prochaine fois. Bien que Durai ne soit pas venu à la conduite de pousse-pousse par choix, il a apporté des modifications à son travail dans un style unique pour se faire aimer son travail. Ce véhicule « Auto Anna » a été équipé d’un ordinateur portable, d’un iPad, d’un mini-réfrigérateur, d’une connexion Wi-Fi gratuite, de collations gratuites, de chocolats gratuits, de journaux, de magazines hebdomadaires, d’une télévision, de masques faciaux et de désinfectant – toutes ces installations réservées aux clients Le tarif pour l’automobile de Durai, qui offre tant de fonctionnalités, est le même que le tarif facturé pour les autres automobiles selon les directives du gouvernement.

Pendant ce temps, Durai se vante fièrement qu’avant de fournir ces services, il a dû attendre longtemps les clients et maintenant les clients l’attendent. Par-dessus tout, Durai pense que l’enseignement est le travail le plus responsable au monde, donc les enseignants ne sont pas facturés pour le trajet dans sa voiture. Durai, qui avance d’un mile, réserve désormais des surprises après l’épidémie de Covid-19 aux médecins, infirmières et travailleurs de l’assainissement en ne leur facturant rien pour le voyage. La liste se rallonge de plus en plus. La voiture d’Anna Durai comporte bien d’autres surprises, comme rouler à prix réduits à l’occasion de la fête des mères, de la fête des enfants et de la journée de la femme.

Durai, 37 ans, qui est un décrocheur de la classe 12, a démontré comment attirer des clients dans l’entreprise grâce à sa crédibilité et comment lui ramener des clients. En raison de sa popularité, Durai a eu l’occasion de s’exprimer sur diverses plateformes à travers l’Inde sur la façon d’impressionner les clients. Suite à cela, Durai a également présenté ses idées lors de séminaires dans plus de 300 entreprises, y compris les plus grandes sociétés mondiales telles que Microsoft, Google et HP.

Si les étudiants du MBA passaient une journée avec lui, ce serait un cours compressé en gestion de l’expérience client. Cet homme n’est pas seulement un automobiliste… c’est un professeur de gestion. @sumanmishra_1 apprenons de lui… https://t.co/Dgu7LMSa9K— anand mahindra (@anandmahindra) 22 janvier 2022

De plus, récemment, le président de Mahindra, Anand Mahindra, qui a vu une vidéo sur Durai, l’a félicité et a partagé la vidéo sur sa page Twitter, en disant : « Nous devons apprendre d’Anna Durai. Si les étudiants du MBA passaient une journée avec lui, ce serait un cours compressé en gestion de l’expérience client. Cet homme n’est pas seulement un conducteur automobile, c’est un professeur de gestion. » Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, le commissaire de police de Chennai, Shankar Jiwal, a également félicité le conducteur automobile pour son service unique dans la ville.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.