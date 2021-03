Pas moins de 18 points sont sortis du 47e, mais l’Inde a eu la chance de réduire l’équation à 14 de la finale. Curran était habilement aidé par Mark Wood et tous deux partageaient un stand de contre-attaque de 60 points pour le neuvième guichet, ce qui rendait la vie difficile à Kohli. Mais une fois que Mark Wood est parti, le joueur de 22 ans a abandonné le simple. T Natarajan, qui jouait la finale, n’a donné aucun point sur la troisième et la quatrième balle et l’équation est devenue impossible à réaliser. Le sort et la série de l’Inde étant scellés, l’entraîneur-chef Ravi Shastri a poussé un soupir de soulagement dans la pirogue.

