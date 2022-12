Anand Mahindra a une leçon de commerce et s’inspire de cette plante de résurrection

Anand Mahindra, qui tweete assez souvent des faits et des messages intéressants, a maintenant utilisé une vidéo d’une usine de résurrection pour motiver les hommes d’affaires. Le magnat des affaires a tweeté sur le renforcement de la résilience dans la stratégie commerciale et sur la façon de survivre pendant la crise économique en partageant une vidéo téléchargée par une page intitulée “Wonder of Science”.

La vidéo de 15 secondes montre comment une plante fanée en forme de boule est ressuscitée par l’eau et ses boucles s’étalent. Les feuilles se sont rapidement ouvertes, révélant le vert qui était caché à l’intérieur, dès qu’il a acquis l’humidité. La note a révélé: “La plante de résurrection nommée Selaginella lepidophylla peut survivre à des années de sécheresse et à une dessiccation presque complète et peut revenir à la vie après une exposition à l’humidité.”

Mahindra a tenté de remonter le moral des propriétaires d’entreprises presque mortes en mettant l’accent sur la revitalisation. Après une chute, la majorité d’entre eux perdent généralement espoir et ne tentent pas de rétablir les affaires. L’homme de 67 ans a expliqué la similitude avec l’usine mentionnée ci-dessus dans la légende qui disait: «Je ne peux pas m’empêcher de penser à la leçon pour les affaires. Intégrez une telle résilience dans votre stratégie et votre organisation que vous pourrez survivre à toute sécheresse économique.

Étonnante. Je ne peux pas m’empêcher de penser à la leçon pour les affaires. Intégrez une telle résilience dans votre stratégie et votre organisation que vous pourrez survivre à toute « sécheresse » économique. 😊 https://t.co/psVmtt6yQo— anand mahindra (@anandmahindra) 8 décembre 2022

En voyant le tweet d’Anand Mahindra, plusieurs utilisateurs de Twitter ont félicité l’homme d’affaires pour sa façon de penser et d’exprimer ses pensées en ligne. L’un des utilisateurs a écrit : « L’usine de résurrection nous enseigne une grande leçon ».

La plante de la résurrection nous enseigne une grande leçon.— Nethaji Narasimalu (@NethajiNarasima) 8 décembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Excellente pensée, les directions doivent s’éloigner des vignes et accepter aussi le point de vue des autres ».

Excellente pensée, les directions doivent s’éloigner des vignes et accepter le point de vue des autres aussi.— Sunil Nanda (@nilnanda) 9 décembre 2022

Un troisième utilisateur a fait l’éloge d’Anand Mahindra en écrivant : « Pourquoi certaines entreprises se développent ? Ils ont des leaders comme vous.

Pourquoi certaines entreprises grandissent ??? Ils ont des leaders comme vous 🙏🙏🙏— ⚜️ Sanket ⚜️ (@iSanketNaik) 8 décembre 2022

Selaginella lepidophylla est originaire du désert de Chihuahuan et fleurit jusqu’à une hauteur maximale de 5 cm. Dans des conditions sèches, ses tiges s’enroulent naturellement en une boule serrée et ne s’étendent complètement qu’au contact de l’humidité. Après une brève période de déshydratation, les tiges externes de la plante se tordent en anneaux circulaires. Cependant, en raison de l’effet du gradient de déformation sur leur longueur, les tiges internes réagissent à la dessiccation en s’enroulant doucement à l’intérieur.

