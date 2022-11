Anand Mahindra a demandé sa photo en chapeau de cowboy et Internet était prêt

Anand Mahindra, le président du groupe Mahindra, est connu pour publier des tweets super pleins d’esprit avec des photos et des vidéos qui laissent souvent les gens divisés. Avec Anand Mahindra tweetant à propos du groupe Mahindra présentant une équipe de rodéo aux États-Unis, une tendance inattendue à l’image photoshoppée a émergé parmi ses partisans. Le rodéo est un sport et une sorte de divertissement public en Amérique du Nord dans lequel les cow-boys démontrent divers talents en montant des chevaux sauvages.

Mahindra a retweeté un court extrait d’interview qui a été partagé par The Cowboy Channel parlant de sa première équipe de rodéo et a écrit : « Allez les chercher Cowboys… Et peut-être que ce sera l’introduction de ce sport uniquement américain à 1,4 milliard d’Indiens !

Après ce tweet, un utilisateur de Twitter a posé la question : « On va vous voir avec un chapeau de cowboy au volant de votre monsieur Scorpion ? Mahindra a réagi à cet utilisateur dans sa forme sportive typique et a écrit : « Maintenant, il y a une idée… Je vais le faire. Mais je suis sûr que quelqu’un ira de l’avant et transformera un chapeau de cow-boy sur ma photo. » Son fil de tweet a servi de catalyseur à la rafale d’images photoshoppées de Mahindra portant un chapeau de cow-boy.

Maintenant, il y a une idée… Je vais le faire. Mais je suis sûr que quelqu’un ira de l’avant et transformera un chapeau de cow-boy sur ma photo..🙄 https://t.co/1wBXH7uL0h— anand mahindra (@anandmahindra) 17 novembre 2022

On peut raisonnablement conclure qu’Anand Mahindra connaît un peu trop bien ses fans d’après le scénario qui s’est dégagé après ce tweet. En peu de temps, Mahindra a reçu plusieurs étiquettes, y compris des images de lui photoshoppées pour inclure un chapeau de cow-boy, une avec même une voiture Scorpion en toile de fond. En réponse au défi, les fans de Mahindra sur Twitter ont inondé la plate-forme de médias sociaux de photos modifiées de lui dans des accessoires typiques de cow-boy.

Jetez un oeil à quelques-unes des images étonnantes partagées:

Mahindra a commenté quelques-unes d’entre elles et a choisi sa photo préférée dans le lot, en écrivant: «Mais je préfère de loin celle-ci. Et ça m’a donné une idée… C’est peut-être bien l’âge et le moment d’essayer une barbe blanche… »

Mais je préfère largement ça. Et ça m’a donné une idée… C’est peut-être bien l’âge et le moment d’essayer une barbe blanche…👍🏽 https://t.co/fdbG7faIcB— anand mahindra (@anandmahindra) 17 novembre 2022

Alors, lequel préférez-vous ?

