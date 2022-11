Anand Mahindra a découvert le frère perdu depuis longtemps d’Adidas

Avez-vous déjà rencontré des répliques bon marché de marques populaires sur le marché ? Certains populaires incluent Bisleri, Gucci, Prada et Louis Vuitton. Les copies bon marché jouent avec les noms de marque et parfois, le résultat est assez hilarant. L’industriel Anand Mahindra en ajoute un autre à la liste. Le magnat des affaires a partagé une photo d’un produit portant la marque de la marque de sport Adidas. Anand Mahindra a tweeté la photo, qui présentait une chaussure blanche qui ressemble exactement aux chaussures Adidas. Il arborait également le logo de la marque ainsi que la marque à trois bandes. Tenir! Regardons de plus près l’image. Il n’a pas été difficile de remarquer qu’Adidas était orthographié « Ajitdas » sur la chaussure contrefaite.

Avez-vous trouvé cela amusant? Anand Mahindra ne l’a pas fait. L’industriel précise que le nom est “tout à fait logique”. Expliquant sa remarque, il a écrit: «Cela signifie simplement qu’Adi a un frère appelé Ajit. Vasudhaiva Kutumbakam ? »

Il n’est pas surprenant que le message d’Anand Mahindra ait suscité beaucoup d’attention et une rafale de réponses hilarantes. Les Twitteratis ont partagé des images de répliques similaires et les ont appelés d’autres “frères” d’Adi.

“Adi a un frère de plus”, a tweeté un utilisateur.

Un autre utilisateur nous a présenté le “frère cousin” d’Adi.

“Ils ont aussi une famille élargie”, a déclaré un troisième, tout en partageant un collage des nombreuses répliques d’Adidas.

Nous avons aussi rencontré la « famille Bisleri ». As tu?

Avez-vous rencontré un tel produit? Faites le nous savoir.

