La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a déclaré que ses collègues du Cabinet fédéral avaient été « très réceptifs » au plan visant à ce que tous les ministres trouvent des réductions de dépenses de 15 milliards de dollars dans tous les ministères, alors qu’un de ses collègues s’engage à empêcher les programmes de services d’être touchés.

Le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet sont actuellement en retraite de trois jours à l’Île-du-Prince-Édouard, où ils tracent les priorités fédérales pour la session d’automne du Parlement.

La réunion a débuté par une présentation de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland sur le «contexte fiscal et économique» plus large qui sous-tend leurs plans, et un élément central de cela est un engagement du budget 2023 de récupérer plus de 15 milliards de dollars en dépenses prévues au cours des cinq prochaines années.

S’adressant aux journalistes au milieu de leur deuxième journée de réunions mardi, Freeland et Anand ont déclaré que les ministres avaient eu des « conversations vraiment constructives » sur leur besoin de donner la priorité à « la gestion budgétaire et la prudence », afin de pouvoir continuer à payer une partie de leur programmes de dépenses coûteuses comme les soins dentaires et les soins aux enfants.

« Nous recentrons vraiment nos dépenses des dépenses de type pandémique vers les priorités économiques plus larges de notre pays », a déclaré Anand. « Afin de répondre aux besoins des Canadiens sur ces très grandes priorités, nous devons nous assurer que notre maison financière est gérée avec prudence. »

Peu de temps après qu’Anand ait été transférée dans son nouveau rôle axé sur l’économie, elle a envoyé une lettre aux ministres leur donnant une date limite du 2 octobre pour identifier les domaines à réduire dans leurs budgets départementaux respectifs, dans le but de réduire les dépenses de 14,1 milliards de dollars d’ici là. et 2028, et 4,1 milliards de dollars par an dans les années suivantes.

Parlant de l’accueil réservé par ses collègues aux plans de récupération des dépenses, Anand l’a décrit comme « très réceptif », notant que les finances du gouvernement sont « en fin de compte l’argent des contribuables ».

« L’exercice est extrêmement important, les examens des dépenses ont fait partie des gouvernements précédents. Mais ce que nous demandons aux ministères du gouvernement de faire, c’est d’examiner vos dépenses et de déterminer où il est possible de recentrer ces dépenses », a déclaré le ministre. dit.

Alors que la demande est sur la table depuis le printemps, les ministères s’efforçant déjà d’identifier les domaines permettant de réduire les coûts, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré sans équivoque lors d’une mêlée précédente mardi que le plan d’économies de Freeland et Anand n’affecterait pas la prestation de services de son ministère. .

Hajdu a déclaré que même si elle comprend que les Canadiens veulent que les libéraux resserrent les cordons de leur bourse, comme beaucoup le font actuellement à travers le pays, son objectif principal dans la recherche d’économies est de protéger les programmes qui fournissent aux peuples autochtones des soutiens essentiels.

« Évidemment, nous pouvons chercher des doublons en termes de types de rôles joués par les fonctionnaires ou de diverses fonctions ministérielles différentes », a déclaré Hajdu, mais « la ligne rouge est tout ce qui affecte la qualité de vie des peuples des Premières Nations.

« Pour chaque ministre, il s’agit d’un exercice de réflexion sur la façon d’atteindre cet objectif sans affecter les services aux Canadiens, et mon ministère n’est pas différent », a déclaré Hajdu.