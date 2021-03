Anamika Khanna ouvre la Fashion Week FDCI x Lakme

Anamika Khanna est sur le point de présenter sa dernière collection «Timeless the World» le 16 mars lors de la vitrine d’ouverture de la semaine de la mode conjointe Lakme Fashion Week (LFW) organisée par Lakme & RISE Worldwide (anciennement IMG Reliance); et Conseil indien du design de mode (FDCI).

Le spectacle d’ouverture sera présenté conjointement par FDCI et LFW et donnera le coup d’envoi à l’événement de mode Phygital de cinq jours. La collection Anamika est moderne tout en reconnaissant l’intemporalité de l’héritage indien.

Parlant de la collection et de la prochaine vitrine virtuelle, le créateur a déclaré: «C’est un honneur de faire le spectacle d’ouverture de la semaine de la mode conjointe FDCI x LFW. L’année écoulée a été pour le moins difficile, et je suis heureux d’avoir l’opportunité d’utiliser cette plateforme pour présenter mon travail et les artistes incroyables avec lesquels je travaille. Ma collection est une collaboration d’art et de textile et sera un hommage au fait que ce qui est créé périra un jour. Ce qui reste est un héritage et ce qui compte le plus, c’est ce que vous en faites.

L’extravagance de la mode Phygital de cinq jours comprendra une foule de vitrines virtuelles variées. Chacun a été créé en utilisant une technologie de pointe lors d’un tournage au sol largement conçu et soigneusement planifié à Delhi dirigé par FDCI et à Mumbai dirigé par Rise Worldwide.

Sunil Sethi, président du FDCI, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir Anamika Khanna comme concepteur pour ouvrir FDCI x LFW. Elle se surpasse toujours et nous avons hâte de voir ce qu’elle nous réserve à tous, cette fois-ci. Le tournage de Delhi au studio FDCI a été une autre expérience unique, qui a été réalisée en gardant à l’esprit le plus haut niveau de sécurité de toutes les personnes impliquées. Nous sommes impatients de soutenir cette initiative conjointe en mettant le meilleur sur la table. »

Ashwath Swaminathan, responsable des innovations chez Lakme India, a déclaré: «Nous sommes ravis qu’Anamika Khanna ouvre cette saison de la FDCI X Lakme Fashion Week. Dans l’attente de sa présentation virtuelle. »

Jaspreet Chandok, responsable des activités de style de vie chez RISE Worldwide, a déclaré: «C’est toujours un plaisir de travailler avec Anamika Khanna et nous sommes heureux qu’un designer de sa stature donne le coup d’envoi de cet événement historique. Le tournage de Delhi au siège de la FDCI est le point de départ de nos actions pour la saison alors que nous nous appuyons sur les forces de chacun pour présenter cette initiative conjointe.