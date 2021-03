La dernière collection de la créatrice de mode Anamika Khanna, «Timeless The World», est basée sur ses émotions à travers la pandémie.

«Cette collection concerne plus les émotions que les vêtements. Au cours de la pandémie, chacun de nous a été confronté à beaucoup de troubles, de turbulences émotionnelles et beaucoup d’entre nous ont réfléchi un peu à ce que, pourquoi et comment nous faisons les choses. Cette collection est en fait née de ces émotions que j’ai traversées », a déclaré Khanna, qui a lancé sa collection le jour de l’ouverture du défilé de mode phygitique conjoint de la FDCI et de la Lakme Fashion Week.

Khanna explique à IANSlife: «(Pendant la pandémie), nous éprouvions le sentiment de sa permanence et nous cherchions à l’intérieur de l’espoir. Et dans cette collection, j’imaginais, comme une jeune millénaire de 24 à 25 ans qui a peut-être trouvé la malle de sa grand-mère et le fait même qu’elle ne voulait pas les jeter, les conserver et les utiliser en elle. sa propre façon. La collection découle donc de cette pensée.

La créatrice dit que la façon dont elle a regardé l’artisanat, après la pandémie, «le sentiment de respect et de préservation qu’elle avait, ce parti pris qu’elle a toujours ressenti pour l’artisanat, s’est approfondi».

«Ce n’est pas seulement parce que j’ai ressenti un sens des responsabilités, mais aussi parce que je pensais qu’il était temps de préserver l’artisanat et les textiles que nous avons dans notre pays», dit Khanna.

En outre, Khanna a collaboré avec les artistes Deepak Kumar Saw, Smriti Lekha Gogoi et Amlan Dutta qui ajoutent des touches florales et abstraites à cette collection.

Elle ajoute: «C’est une collection qui vient du fond de mon cœur et qui ne connaît littéralement aucune frontière, vraiment. Chaque pièce que nous faisions est littéralement liée à une émotion que j’ai peut-être ressentie à un certain moment.

Parlant des tendances de la saison, le créateur déclare: «Cette saison, il n’y a pas eu de tendances individualistes spécifiques en tant que telles. Les gens subissent à nouveau divers changements dans leur vie, certains continuent à vivre dans leurs pantalons de survêtement, certains en ont assez et veulent aller de l’avant.

«Ensuite, il y a ce sentiment d’optimisme, donc les choses deviennent un peu opulentes. Je pense que l’opulence se cache dans un coin. L’autre très grande tendance, que je trouve très cruciale et presque comme un point de basculement dans la mode, c’est qu’elle est devenue extrêmement individuelle. Il n’y a plus rien de bien ou de mal à la mode. Si cela fonctionne pour vous, alors ça va. Et c’est ce que j’ai ressenti à travers la collection », ajoute-t-elle.