Analystes : les missiles russes cherchent à semer la douleur et pourraient se retourner contre eux

LONDRES (AP) – Les missiles russes qui se sont abattus lundi sur des villes à travers l’Ukraine, semant la peur et la destruction dans des zones qui avaient connu des mois de calme relatif, sont une escalade dans la guerre de Moscou contre son voisin.

Mais les analystes militaires disent qu’il est loin d’être clair si les frappes marquent un tournant dans une guerre qui a tué des milliers d’Ukrainiens et envoyé des millions de personnes fuir leurs maisons.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les attaques étaient des représailles à une explosion samedi qui a endommagé un pont phare reliant la Russie à la Crimée, la péninsule ukrainienne saisie par Moscou en 2014. réponse à toute nouvelle attaque menaçant la sécurité de la Russie. Le pont de 12 miles (19 kilomètres), ouvert en 2018, est le seul lien terrestre vers la Crimée depuis le continent russe.

Simon Smith, ancien ambassadeur britannique en Ukraine, a déclaré que le dirigeant russe tentait d’envoyer “un message” Vous n’avez encore rien vu “” à l’Ukraine.

Smith a déclaré que la pluie de missiles russes sur des zones civiles était “une intimidation psychologique et physique” – mais aussi “un acte de désespoir” de la part d’un dirigeant russe dont les troupes perdent des territoires dans des parties de l’est de l’Ukraine que Moscou a déjà annexées.

“C’est vraiment Poutine sur le dos”, a déclaré Smith, qui dirige le Forum de l’Ukraine au sein du groupe de réflexion Chatham House. « Il est sur la défensive.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il avait ciblé “les installations de commandement et de communication militaires et les infrastructures énergétiques”, mais l’Ukraine a accusé Moscou de frapper sans discrimination des zones civiles. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la Russie avait tiré 84 missiles contre 10 villes, dont 56 neutralisées par les défenses aériennes. Au moins une douzaine de personnes ont été tuées et plus de 60 blessées dans les frappes de missiles, ont indiqué des responsables.

“La Russie cherche à submerger les défenses aériennes ukrainiennes”, a déclaré à la BBC Justin Crump, directeur général du cabinet de conseil en sécurité Sibylline. “C’est quelque chose qu’ils ont essayé tout au long du conflit, mais jamais à cette échelle.”

Crump a déclaré que l’Ukraine chercherait probablement davantage de missiles sol-air auprès d’alliés occidentaux pour renforcer ses défenses aériennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s’adresser mardi aux dirigeants du Groupe des Sept lors d’une visioconférence.

Michael Clarke, professeur invité en études sur la guerre au King’s College de Londres, a déclaré que les attaques de lundi, bien que brutales, n’étaient probablement pas un tournant dans la guerre, “parce que d’une certaine manière, les Russes font déjà de leur mieux”.

Les Ukrainiens trouvent des fosses communes et des preuves de torture – et mènent des enquêtes sur les crimes de guerre – dans les villes et villages repris après des mois d’occupation russe.

“En augmentant le pire, tout ce qu’ils font, c’est apporter plus de misère civile en Ukraine, ce qui renforcera la détermination (des Ukrainiens)”, a déclaré Clarke. “Et ils perdent toujours sur le terrain.”

Le bombardement féroce de lundi est survenu deux jours après que Poutine a mis le chef de l’armée de l’air, le général Sergei Surovikin, aux commandes de toutes les forces russes en Ukraine. Surovikin dirigeait auparavant les forces russes en Syrie et était accusé d’avoir supervisé un bombardement brutal qui a détruit une grande partie de la ville d’Alep.

Sidharth Kaushal, chercheur au groupe de réflexion militaire du Royal United Services Institute, a déclaré que la nomination de Surovikin n’apportera probablement pas de changement majeur à la campagne militaire russe.

“Il a eu une carrière qui a été gâchée par des accusations de corruption et de brutalité”, a déclaré Kaushal. “Donc, cela peut être un aperçu de la façon dont il l’abordera. Mais encore une fois, l’approche russe a déjà été assez brutale.

Kaushal a déclaré que la Russie avait “utilisé un nombre assez phénoménal de missiles” dans la guerre jusqu’à présent et pourrait manquer de certaines des armes de précision modernes. Mais il a déclaré que la Russie avait “un grand nombre de stocks de vestiges de l’ère soviétique” et conservait toujours la capacité d’infliger de lourds dommages à l’Ukraine.

“Compte tenu du grand nombre de cibles, et étant donné que dans l’ensemble, les missiles russes en termes de précision et de performances ont été raisonnablement bons, vous vous attendez à ce qu’au moins certaines parties de l’infrastructure critique ukrainienne, certaines choses comme les réseaux électriques, soient détruites plus de au cours de la campagne », a déclaré Kaushal.

L’Ukraine dit qu’elle ne reculera pas.

Kyiv n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité de l’attaque du pont de Crimée, mais l’ambassadeur d’Ukraine en Grande-Bretagne, Vadym Prystaiko, a qualifié lundi le pont de cible militaire légitime et a déclaré que les forces de Kyiv frapperaient davantage de sites d’une grande importance militaire pour la Russie.

“Nous ne ciblons nulle part les infrastructures civiles russes, en particulier au-delà des frontières officielles ukrainiennes avec la Russie”, a-t-il déclaré à Times Radio. “Mais pour remporter la victoire, nous devrons pousser de plus en plus loin.”

Smith, l’ancien ambassadeur, a déclaré que les attaques de lundi ne “changeaient pas la donne”. Mais il a déclaré que Poutine, face aux avancées ukrainiennes sur le terrain, avait ouvert “une nouvelle dimension” à la guerre.

« Si Poutine sait que déployer des centaines de milliers de ses forces armées en Ukraine va être une perte sèche parce qu’elles sont si mal commandées et mal équipées, alors il va chercher des moyens de visiter la mort et la destruction en Ukraine d’un une plus grande distance », a déclaré Smith – et cela soulève des questions importantes pour les alliés occidentaux de l’Ukraine.

“Les pays qui soutiennent l’Ukraine doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent aider l’Ukraine à se défendre contre cela”, a déclaré Smith.

La correspondante londonienne Jill Lawless couvre la politique et les affaires internationales pour l'Associated Press depuis 2000.

Jill Lawless, l’Associated Press