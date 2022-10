Analystes: les délais de livraison de la série iPhone 14 sont inférieurs à ceux de l’iPhone 13 au cours de la même période

La série iPhone 14 est devenue disponible pour la première fois il y a six semaines et les analystes de JP Morgan ont suivi les délais de livraison des quatre modèles pendant cette période (en publiant les données sur Apple Product Availability Tracker). Les délais de livraison correspondent au temps qui s’écoule entre la passation d’une commande et la réception du téléphone.

Pour la première fois depuis le lancement, les délais de livraison de la série iPhone 14 sont tombés en dessous de ceux de la série iPhone 13 au cours de la même période de disponibilité. Ce n’est pas tout à fait une comparaison à l’identique, cependant, puisque l’année dernière, la chaîne d’approvisionnement était plus sous pression.

Les analystes rapportent que les délais de livraison de l’iPhone 14 Pro Max (le modèle le plus populaire de la série) ont presque égalé ceux du plus petit 14 Pro. Pendant ce temps, la demande pour l’iPhone 14 à la vanille est qualifiée de “modeste”.

Vous trouverez ci-dessous les délais de livraison des quatre iPhones, ainsi que des nouveaux modèles Apple Watch :

Notez que l’iPhone 14 Plus a été lancé trois semaines après ses frères et sœurs, il est donc relativement nouveau sur le marché.

Les analystes de JP Morgan suivent également la demande dans diverses régions. Aux États-Unis, les deux modèles Pro prennent 32 jours chacun (le Pro Max était à 39 jours la semaine dernière). Les iPhone 14 et 14 Plus sont également égaux, mais à 3 jours rapides – bien inférieurs à ce que les iPhone 13 et 13 mini étaient au début (11 jours).

En Chine, les délais de livraison sont encore plus courts – 22 et 29 jours pour les Pro et Pro Max, respectivement, et seulement 1 jour pour les 14 et 14 Plus (contre 12 jours pour les 13 et 13 mini).

Les marchés au Royaume-Uni et en Allemagne racontent la même histoire – la demande pour le Pro et le Pro Max s’est égalisée, les 14 et 14 Plus sont livrés le lendemain (contre plus d’une semaine pour les 13 et 13 mini).

La production rattrape également la demande pour les nouvelles montres, l’Apple Watch Series 8, la Watch Ultra et la Watch SE (2022). Le modèle premium Ultra prend le plus de temps à 24 jours (au lieu de 25 jours).

Enfin, les délais de livraison des AirPods Pro 2 sont tombés à 2 jours, contre 3 jours il y a une semaine.

Si vous vous demandez si ces chiffres sont bons ou mauvais pour Apple, JP Morgan prévoit un quatrième trimestre record pour Apple avec un chiffre d’affaires de 90 milliards de dollars, la réponse semble donc être “bonne”.

Passant par