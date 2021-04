Les quatre modèles d’iPhone 12 ont représenté 61% des ventes totales d’iPhone aux États-Unis au cours de la période de trois mois se terminant en mars, selon les données de Partenaires de recherche sur l’intelligence des consommateurs.

Le quatuor est dirigé par l’iPhone 12 vanille comme c’est la norme d’Apple. L’iPhone 11 a dominé en mars de l’année dernière, représentant un tiers des ventes (il était en tant que best-seller même avant cela). Son prédécesseur, l’iPhone XR, était également le roi de la colline. Mais nous reviendrons au 11.

Passant aux autres membres de la série 12, le 12 Pro Max arrive en deuxième position, puis c’est le 12 Pro et, enfin, l’impopulaire 12 mini. Le petit iPhone a eu du mal à trouver un public et il a la plus petite part de marché de tous les modèles actuels.

Plus petit que même l’iPhone SE (2020), dont la part a également diminué depuis décembre. Il est intéressant de noter que l’iPhone XR, qui coûte à peu près le même prix que le SE, mais dispose d’un écran et d’une batterie plus grands, a en fait regagné une part de marché perdue au cours du dernier trimestre.

Mais l’iPhone 11 a rebondi d’une manière encore plus impressionnante. Après la montée en flèche initiale des ventes de la série 12, le téléphone a réaffirmé sa popularité et représente à lui seul 24% des ventes d’iPhone sur la période janvier-mars.

Alors que les ventes se déplaçaient des nouveaux modèles d’iPhone 12 chauds vers les modèles plus anciens à meilleur prix, le prix de vente moyen a diminué. Aux États-Unis, il était de 873 $ à la fin de décembre et de 847 $ à la fin de mars.

