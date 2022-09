Analystes: Jio lancera un téléphone 5G bon marché à 100-150 $ une fois que la couverture du réseau sera suffisamment étendue

L’année dernière, le transporteur indien Reliance Jio (en partenariat avec Google) a dévoilé le JioPhone Next – un smartphone 4G super abordable, qui pouvait être acheté pour aussi peu que 2 000 ₹ (27 $ à l’époque) avec un forfait mensuel à partir de 300 ₹ (et un ₹ 501 frais de traitement). L’achat du téléphone coûte 6 500 ₹ (87 $ à l’époque).

L’objectif de cet appareil était de déplacer des millions et des millions d’abonnés Jio de leurs téléphones 2G et 3G obsolètes vers le réseau 4G de l’opérateur. Selon les analystes de Counterpoint, la société mettra en place un suivi 5G pour amener les gens à passer au nouveau réseau 5G de Jio une fois que la couverture sera suffisamment étendue.

Le téléphone devrait se situer entre 8 000 et 12 000 ₹ (de moins de 100 $ à moins de 150 $). En regardant plus loin dans l’avenir jusqu’en 2024, le transporteur voudra également lancer un téléphone mmWave abordable, disent les analystes.

Des informations divulguées sur le JioPhone Next 5G affirment qu’il sera mis à niveau vers un chipset Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage, plus il aura un plus grand écran LCD de 6,5 “(HD +) et une plus grande batterie de 5 000 mAh (au lieu de 5,45 “et 3 500 mAh, respectivement).











Le JioPhone Next (4G)

Les prédictions de téléphones 5G bon marché viennent à la fin du rapport détaillé de Counterpoint sur la nomenclature (BoM) pour le JioPhone Next 4G, qui coûte environ 58 $ à construire. Il est fabriqué dans les installations Neolync de Reliance Jio dans le sud de l’Inde en utilisant un mélange de composants provenant de fournisseurs chinois, coréens et américains.

L’écran du Next, un écran LCD de 5,45 pouces avec une résolution de 720 x 1 440 pixels, provient de TXD (un fabricant d’écrans en plein essor en Chine) et est recouvert de Gorilla Glass 3 de Corning. L’assemblage complet coûte près d’un cinquième de la BoM totale.

Le stockage et la mémoire sont également coûteux – 2 Go de RAM LPDDR3 et 32 ​​Go de mémoire flash eMMC. Ceux-ci se présentent sous la forme d’un “package multi-puces intégré” (eMCP), qui empile la RAM et les puces de stockage pour un encombrement réduit sur la carte mère. L’eMCP vient de Samsung et représente environ 22% de la BoM.

Ajoutez le chipset – le QM215 de Qualcomm – et la moitié du budget a été dépensée. Cela ne couvre même pas le matériel de connectivité supplémentaire, les capteurs, la batterie et plus encore. La ventilation détaillée de BoM est ci-dessous et vous pouvez également lire Counterpoint’s rapport complet pour plus de détails.

Pour tirer le meilleur parti des ressources limitées du téléphone, Jio a travaillé avec Google pour personnaliser Android Go et le transformer en Pragati OS. Le coût plus élevé des composants 5G rendra le nouveau JioPhone plus cher, même avec une construction, une chaîne d’approvisionnement et un logiciel optimisés.

