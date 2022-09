Analystes : Apple pourrait fabriquer 25 % de tous les iPhones en Inde d’ici 2025

Les produits Apple sont presque exclusivement fabriqués en Chine, mais l’entreprise a cherché à se diversifier pour rendre sa chaîne d’approvisionnement plus résiliente. La pandémie a bouleversé ces plans, mais maintenant ils sont de retour.

Reuters cite un rapport d’analystes de JP Morgan qui affirme qu’Apple veut déplacer 25 % de la production mondiale d’iPhone vers l’Inde d’ici 2025. Actuellement, cette fraction se situe autour de 5 %.

Il n’y a pas que les iPhones non plus, le rapport affirme également qu’environ 25 % de tous les produits Apple – iPads, Apple Watch, AirPods et Mac – seront déplacés hors de Chine d’ici 2025 (le nombre actuel pour ceux-ci est encore d’environ 5 %).

Apple construit des iPhones en Inde depuis 2017. Cela a commencé avec le SE d’origine et les unités fabriquées étaient uniquement destinées au marché local. Cependant, il a depuis ajouté de nouveaux modèles (dont l’iPhone 13) et a commencé à exporter des iPhones fabriqués en Inde.

Foxconn devrait commencer à construire l’iPhone 14 vanille en Inde dans les semaines à venir. Il s’agit d’un délai beaucoup plus court que d’habitude, par exemple, la production de l’iPhone 13 en Inde n’a commencé qu’en avril.

« Les fournisseurs taïwanais tels que Hon Hai et Pegatron jouent un rôle clé dans la délocalisation vers l’Inde. À moyen et long terme, nous nous attendons également à ce qu’Apple qualifie les fournisseurs de fabrication locaux en Inde », affirmation aux analystes de JPMorgan dirigés par Gokul Hariharan.

Les entreprises locales veulent aussi une part de l’action, Bloomberg a récemment rapporté que le conglomérat indien Tata Group était en pourparlers avec Wistron pour une coentreprise pour assembler des iPhones (Wistron était la société qui a commencé à construire l’iPhone SE en Inde en 2017).

