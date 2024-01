Analyste du repêchage de la NFL sur Caleb Williams, les Chicago Bears et le choix n°1

C’est officiel. Le quart-arrière de l’USC, Caleb Williams, s’est déclaré lundi éligible au repêchage de la NFL, ouvrant ainsi la porte aux Bears de Chicago pour résoudre l’une des énigmes à enjeux élevés de cette intersaison.

Avant le 25 avril, le directeur général Ryan Poles et son équipe – bénéficiant du choix n ° 1 – devront décider s’ils s’uniront à Williams en tant que nouveau quart-arrière. Le processus d’évaluation complexe, qui comprenait déjà des arrêts pour voir Williams jouer en personne ainsi qu’une étude vidéo complète, prendra une nouvelle dimension au cours des trois prochains mois.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière quelle était la partie la plus importante de l’évaluation du quart-arrière lors du processus de pré-draft, les Polonais ont souligné la nécessité d’en apprendre davantage sur le câblage et la personnalité des prospects.

« Ce n’est pas seulement le film », a-t-il déclaré. «J’ai besoin de la personne. Il y a tout un processus ici que nous devons comprendre.

Les Polonais ont également souligné l’intention des Bears de passer suffisamment de temps avec les meilleurs quarts de la classe de repêchage de cette année, de se rapprocher et de poser des questions pointues pour en savoir plus sur ce qui les motive.

“J’ai une grande confiance dans notre capacité à voir des talents sur le terrain”, a déclaré Polonais. « C’est l’être humain que nous devons comprendre.

“Surtout étant un quart-arrière dans ce ville? Vous devez avoir raison. Il faut avoir de la force mentale. Il faut être capable de bloquer les choses. Donc, vraiment, je dois découvrir les êtres humains.

Jordan Reid, analyste du repêchage d’ESPN, fait partie de ceux qui considèrent Williams comme le meilleur quart-arrière de la classe de cette année et un bon choix pour les Bears au premier rang. sa plus récente version simuléeReid a projeté que les Bears sélectionnent Williams avec le premier choix.

Reid s’est récemment entretenu avec le Tribune pour proposer son examen complet de Williams. Voici les points saillants de cette conversation.

Sur quoi les compétences de Williams le rendent spécial :

Le quart-arrière de l’Oklahoma, Caleb Williams, se tient sur le terrain après avoir mené son équipe à une victoire de 55-48 contre le Texas le 9 octobre 2021, à Dallas. (Jeffrey McWhorter/AP)

Je vais revenir au début. Même en remontant à ses jours à Oklahoma, le premier match que nous avons vu Caleb jouer était dans le Red River Rivalry (contre le Texas en 2021). Si vous vous en souvenez, Spencer Rattler ne jouait pas bien lors de ce match. Et quand Caleb est arrivé, il a immédiatement organisé un retour magique. C’est donc là que l’intrigue a réellement commencé.

Dans l’ensemble, vous voyez les traits physiques chez lui. Il peut réaliser tous les lancers que vous voulez. C’est un très bon processeur d’informations. C’est un bon quarterback du type « voir, lire et réagir ». Ensuite, vous ajoutez à cela les compétences d’improvisation qu’il apporte, et c’est spécial. Vraiment, il est tout ce que vous voulez à ce poste, d’après ce que nous voyons dans le match d’aujourd’hui.

Oui, il y a quelques difficultés qu’il doit nettoyer en ce qui concerne la sécurité du ballon et tous les échappés qu’il a eu. Il doit absolument nettoyer cette partie. De plus, ce que j’ai dit à tout le monde, c’est qu’il doit comprendre quand il doit garder cette cape de Superman dans le placard. Parce qu’il joue beaucoup au Hero Ball.

Vous verrez tous ces moments forts où il court partout. Mais sa défense (à l’USC) a cédé 40 ou 50 points lors de certains matchs, il a donc dû en quelque sorte rester en surmultiplication. Mais il ne comprend pas toujours quand mettre cette cape de Superman au placard. Donc, je pense que la plus grande chose qu’il doit améliorer est de ne pas s’ennuyer en effectuant des lancers faciles.

Pourquoi Williams a eu des problèmes à l’USC :

Beaucoup essaient d’en faire trop. Puis parfois, il tient le ballon comme une miche de pain où il n’a qu’une main dessus. Et c’est en partie dû à la malchance où les défenseurs ont trouvé un moyen de faire sortir le ballon. Mais il doit comprendre qu’il faut garder les deux mains sur le ballon.

Sur la sensation de poche de Williams :

C’est une autre particularité qu’il possède. C’est avoir cette sensation innée de pouvoir jouer dans la poche. Il peut évidemment aussi jouer hors de la poche. Il peut réaliser des lancers de l’intérieur et de l’extérieur. Il a juste une sensation et une conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Et il a toujours le contrôle.

Ensuite, nous avons tous vu qu’il pouvait improviser avec les meilleurs d’entre eux. C’est ce qui rend des gars comme Patrick Mahomes, Aaron Rodgers et Josh Allen si dangereux. Il est comme ça – comme certains des meilleurs joueurs que nous voyons au niveau de la NFL. Cela ne veut pas dire qu’il finira par atteindre ce niveau grâce à sa productivité et à son succès. Mais en ce qui concerne les compétences d’improvisation ? Je pense qu’il est aussi bon que ces gars qui franchissent la porte en ce moment.

Sur la façon de soutenir correctement Williams dans la NFL :

L’une des clés du succès de Caleb sera d’être jumelé à un appelant qui pourra en quelque sorte le maîtriser un peu. Parce qu’il peut s’emballer avec ses capacités d’improvisation simplement parce que c’est comme une béquille pour lui. Par exemple, “Je suis tellement doué pour l’improvisation, je sais que lorsque je me retrouve dans de mauvaises situations, je peux m’appuyer là-dessus.”

Mais il y a d’autres moments où il devrait intervenir dans la poche et réaliser ces lancers faciles. Mais il abandonne ces lancers faciles (de temps en temps) simplement parce qu’il a cette béquille qui lui permet d’être si bon dans son improvisation. C’est une habitude sur laquelle il s’est un peu trop appuyé.

Sur la valeur de la sensation de Williams dans la poche :

Le quart-arrière de l’USC, Caleb Williams, lance une passe contre l’Arizona State le 23 septembre 2023, à Tempe, en Arizona. (Christian Petersen/Christian Petersen/Getty Images Amérique du Nord/TNS)

En fin de compte, dans la NFL, la question est de savoir si vous pouvez effectuer des lancers depuis la poche. C’est là que nous avons vu des gars comme Lamar Jackson et Josh Allen vraiment grandir. Ces gars étaient si bons en jouant en dehors de la poche, mais il faut aussi être à l’aise dans les limites de la poche. Je pense que Caleb est à l’aise dans la poche.

Maintenant, il est si doué avec ces compétences d’improvisation qu’il n’a pas vraiment eu à montrer pleinement à quel point il peut être bon dans la poche. L’USC n’a pas non plus été très bon en attaque cette année, c’est donc une autre raison pour laquelle il n’a pas été en mesure de vraiment montrer tout ce dont il était capable dans la poche. Pourtant, vous en avez vu quelques nuances où, “Oh, mec, il peut vraiment faire ça depuis l’intérieur de sa poche.”

Mais c’est une combinaison du fait que sa ligne offensive est si mauvaise (à l’USC) et qu’il a également cette habitude de dire : « Je suis si bon en dehors de la poche que je vais juste continuer à faire ça et continuer à aller vers le puits. » Je pense donc qu’il va y avoir un petit ajustement initial pour lui.

Mais ce qui est formidable du point de vue des Bears, c’est qu’ils disposent d’un titulaire fiable au poste de bloqueur gauche, Braxton Jones. Et puis (plaqueur droit) Darnell Wright a plutôt bien joué pour la plupart en tant que choix parmi les 10 premiers. Donc, en ce qui concerne ces positions de plaquage, je pense qu’il y est en sécurité. Maintenant, les Bears ont du travail à faire jusqu’à l’intérieur. Mais d’un point de vue de poche, il sera déjà plus protégé qu’il ne l’a jamais été à l’USC ou même en Oklahoma.

Sur sa perception de Williams en tant que personne :

De l’extérieur, je pense qu’il a une personnalité très dominante qui accueillera favorablement cette (présence) médiatique du grand marché. Et il faut une personne particulière pour faire cela – surtout à Chicago, un grand marché médiatique. Il faut avoir la peau dure sur un marché comme celui-là.

Nous l’avons vu jouer à l’USC, qui se trouve dans un grand marché de Los Angeles. L’Oklahoma est un programme de sang bleu. Il a donc déjà été dans ces situations – peut-être pas dans la même mesure que les Jets de New York ou les Bears de Chicago ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu’il a la peau suffisamment dure pour pouvoir encaisser certaines critiques.

Je sais que tout le monde va le remarquer entrant dans la foule et pleurant avec sa mère (après avoir perdu contre Washington). Mais en fait, j’ai aimé ça. Pour moi, cela montrait qu’il se souciait de lui. Il se souciait de ce qui se passait et en avait tellement marre de tout ce qui se passait avec l’USC qu’il devait simplement le laisser sortir.

Je sais que beaucoup de gens diront qu’il est doux, mais je ne l’ai pas pris de cette façon. Je l’ai pris parce qu’il se souciait vraiment de ce qui se passait.

Sur la valeur de la saison 2023 de montagnes russes de Williams pour les équipes de la NFL cherchant à comprendre comment il gère les difficultés, la pression et les critiques :

Le quart-arrière de l’USC, Caleb Williams, quitte le terrain lors des derniers instants de la défaite 52-42 des Trojans contre Washington, le 4 novembre 2023, à Los Angeles. (Gina Ferazzi/Gina Ferazzi/Los Angeles Times/TNS)

Nous l’avons vu faire face à beaucoup de cette adversité, que ce soit le match de Notre Dame ou même celui de l’Oregon où il a eu quelques difficultés et n’avait pas un environnement adéquat. Il y a deux ans, il avait Jordan Addison (au poste de receveur). L’année dernière, il n’avait pas ce type de récepteur. Je sais qu’ils avaient certains gars qu’ils étaient impatients d’entamer dans la saison, mais cela n’a jamais vraiment été à la hauteur du battage médiatique et du potentiel et tout reposait vraiment sur Caleb.

Et il n’a jamais hésité, à mon avis. Il a joué aussi fort qu’il a pu. Je n’ai jamais ressenti le sentiment d’abandonner ou de céder à l’adversité. Je pensais qu’il se battait et se battait à chaque match. Pour moi, cela en dit long sur son caractère footballistique.

Sur le classement de la classe QB de cette année :

C’est toujours Caleb au sommet pour moi. (Caroline du Nord) Drake (Maye) a un peu réduit l’écart en fonction de la façon dont il a joué cette année. Il n’a pas réalisé la saison qu’il souhaitait, mais je pensais qu’il avait réduit l’écart. Je pense toujours à Caleb comme un premier distinct en ce moment, puis à Maye.

Après cela, vous entrez dans ce deuxième niveau de Jayden Daniels à LSU, Michael Penix Jr. à Washington, JJ McCarthy au Michigan et ainsi de suite. Mais si j’ai le numéro 1, je vais jusqu’au bout avec Caleb. Sans question.

