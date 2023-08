Analyste : Apple retardera les expéditions d’iPhone 15 Pro Max jusqu’en octobre

Apple devrait présenter la série iPhone 15 en septembre, et le membre Pro Max de la famille sera le premier smartphone doté d’une caméra périscope. Selon un analyste, cette fonctionnalité pourrait désormais entraîner un retard car Sony ne serait pas en mesure de fournir suffisamment de temps aux capteurs.

La perturbation est susceptible de repousser les livraisons de l’iPhone 15 Pro Max de quatre semaines selon 9to5Mac, qui a cité la « note majeure des analystes boursiers ».

Apple iPhone 14 Pro Max

L’annonce de la série Apple iPhone 15 devrait avoir lieu le 13 septembre, les précommandes devant être ouvertes le 15 septembre et les livraisons devraient commencer sept jours plus tard. Cependant, avec le retard prévu de trois à quatre semaines, les livraisons de Pro Max pourraient être repoussées entre le 6 octobre et le 13 octobre.

Les retards de production ne sont pas nouveaux pour Apple – l’iPhone XR est arrivé plus tard que la série XS en raison d’expéditions tardives de composants à Pegatron. La même chose s’est produite deux ans plus tard, lorsque l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max ont dû céder la place à l’iPhone 12 et à l’iPhone 12 Pro.

Il a été rapporté que les livraisons d’écrans étaient en retard, car les fabricants d’OLED LG et BOE n’étaient pas en mesure de répondre aux exigences, poussant Apple à augmenter la demande de Samsung. Nous n’avons rien entendu au cours des dernières semaines, suggérant que Cupertino a réussi à résoudre le problème.

Via