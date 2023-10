Analyser les voies de la persuasion | Actualités du MIT

Alors que les conversations politiques évoluent en ligne, Chloe Wittenberg PhD ’23 apprend comment les informations que les Américains consomment façonnent leurs attitudes et leurs croyances. Postdoctorante en sciences politiques au MIT et ayant récemment obtenu son doctorat à l’Institut, Wittenberg souhaite comparer les pouvoirs de persuasion du contenu politique vidéo à celui du contenu textuel. Alors que les Américains se tournent de plus en plus vers les plateformes de médias sociaux comme YouTube et TikTok pour s’informer, son travail devient de plus en plus urgent.

« Le système politique américain repose sur la notion d’un public informé et engagé. Nous devons donc nous efforcer de comprendre à la fois ce que pensent les citoyens et comment ils arrivent à ces conclusions », déclare Wittenberg.

À travers des enquêtes et des expériences originales, Wittenberg explore les types de contenu politique que les Américains trouvent saisissants et convaincants. « Alors que les systèmes d’information continuent de changer et d’évoluer, il est de plus en plus important pour les politologues de faire le point sur les impacts des différentes formes de contenu politique sur l’opinion publique », dit-elle.

Les données racontent l’histoire

Wittenberg est arrivée au MIT en 2017, dit-elle, pour se former aux « méthodes rigoureuses et de pointe » qui l’aideraient à retracer le rôle des médias dans l’élaboration des opinions politiques. Elle a trouvé son lieu de recherche au laboratoire de recherche sur les expériences politiques du MIT, dirigé par Adam J. Berinsky, professeur de sciences politiques.

« Les convictions et opinions politiques sont le produit de processus sociaux complexes », dit-elle. « Les méthodes d’enquête et expérimentales peuvent nous aider à approfondir ces processus pour en extraire de nouvelles informations exploitables. »

Face à la montée de la désinformation et de la polarisation politique, Wittenberg a voulu savoir « d’où viennent les convictions politiques ». Elle a trouvé les réponses des sciences sociales qui faisaient état de « caractéristiques du contenu lui-même, telles que son sujet, son orientation ou son cadrage », plausibles, mais incomplètes. Cela l’a amenée à réfléchir non seulement aux médias que les individus consommaient, mais également à la manière dont ils consommaient ces informations.

Alors qu’elle commençait à approfondir ces questions, Wittenberg s’est intéressée à un phénomène croissant : les deepfakes, des vidéos synthétiques qui brouillent la frontière entre vérité et fiction. Un consensus populaire émergeait rapidement selon lequel les deepfakes « représentaient une menace nouvelle et sans précédent, car la technologie pourrait être la seule à pouvoir façonner les attitudes et les croyances des gens », dit-elle. Mais cela supposait que la vidéo elle-même était intrinsèquement puissante, capable d’une plus grande persuasion que d’autres formes d’information, comme le texte. Était-ce vraiment ? Wittenberg avait trouvé son sujet de thèse.

Immersif versus persuasif

À travers une série de projets, Wittenberg a commencé à tester des hypothèses largement répandues sur l’influence singulière de la vidéo en tant que canal de persuasion politique. En menant ce travail, elle a collaboré étroitement avec Berinsky, ainsi qu’avec des collègues extérieurs aux sciences politiques tels que David G. Rand, professeur Erwin H. Schell et professeur de sciences de gestion et de sciences du cerveau et cognitives, et Ben M. Tappin, un affilié de recherche au laboratoire de coopération humaine de Rand et chercheur en début de carrière au Leverhulme Trust.

Son premier projet, réalisé en partenariat avec Berinsky, Rand et Tappin, a étudié les effets de la présentation d’informations politiques sous la forme soit de la vidéo originale, soit d’une transcription textuelle de la vidéo. Dans le cadre de deux expériences d’enquête complémentaires impliquant plus de 7 500 Américains, Wittenberg et ses co-auteurs ont examiné les réponses à près de 75 publicités politiques et vidéos d’actualité en ligne produites par des professionnels, couvrant des sujets tels que le changement climatique, le contrôle des armes à feu, l’inégalité des revenus et la pandémie de Covid-19. . Leur analyse a révélé que les personnes interrogées percevaient les vidéos comme beaucoup plus crédibles que les textes, mais n’étaient que légèrement plus susceptibles de modifier leurs attitudes et leur comportement en réponse à ces vidéos.

« Ce n’est pas parce que la vidéo semble plus crédible que le texte qu’elle est plus convaincante », explique Wittenberg. « Voir, c’est peut-être croire, mais cela ne change pas nécessairement d’avis. »

Son prochain objectif consistait à déterminer si les changements d’attitude provoqués par la vidéo et le texte persistaient dans le temps. Dans une expérience en deux parties menée auprès de plus de 2 000 Américains, Wittenberg a découvert que les vidéos politiques et les messages texte fonctionnaient aussi bien pour modifier les opinions politiques des personnes interrogées – à la fois immédiatement et plusieurs jours plus tard. « Bien que les effets de la vidéo et du texte se soient légèrement érodés avec le temps, il n’y avait pratiquement aucune différence entre ces deux types de médias dans les deux parties de l’étude », dit-elle. « Cela remet en cause l’hypothèse selon laquelle la vidéo rend les gens plus réceptifs aux informations politiques à court et à long terme. »

Tirer une perle sur la croyance

Wittenberg est depuis longtemps curieux de savoir comment les gens en viennent à adopter des attitudes fortes sur les questions politiques. Au cours de ses études de premier cycle au Swarthmore College, des cours de sciences politiques et de psychologie, dit-elle, « m’ont ouvert les yeux sur une toute nouvelle façon de comprendre les systèmes de croyances politiques ».

À Swarthmore, elle a participé à un programme interdisciplinaire consacré à la compréhension des racines de la paix et des conflits à travers une lentille politique, psychologique, sociale et culturelle. Sa thèse portait sur la manière dont les gens se forgent des opinions sur les conflits à l’étranger et sur le rôle des médias dans la formation de ces opinions. Pour ce faire, elle a combiné des expériences en laboratoire avec une analyse approfondie de textes pour l’aider à sonder les liens entre les récits médiatiques et l’opinion publique.

«Grâce à ce travail, j’ai réalisé que j’aimais vraiment le processus consistant à résoudre des questions théoriques complexes», dit-elle. « Cela m’a également renforcé l’importance des approches multidisciplinaires de la recherche en sciences sociales, que j’ai continué à utiliser pendant mon séjour au MIT. »

Après avoir travaillé pendant trois ans comme analyste de recherche au Center for Effective Philanthropy de Cambridge, dans le Massachusetts, où elle a perfectionné ses compétences en matière de conception et d’analyse d’enquêtes, Wittenberg a décidé de retourner dans un milieu universitaire « pour approfondir ses connaissances des meilleures pratiques en matière de recherche sur l’opinion publique ». »

L’avantage convaincant

Dans la phase finale de sa thèse, qu’elle a soutenue l’été dernier, Wittenberg a changé d’orientation. Plutôt que d’évaluer le pouvoir de la vidéo par rapport au texte pour modifier les attitudes politiques des gens, elle a étudié la possibilité que « l’avantage persuasif de la vidéo » réside dans sa capacité inégalée à capter et à retenir l’attention. Dans ses premières études, elle constate que les individus sont effectivement captivés par les vidéos politiques et très susceptibles de s’y intéresser – mais continuent de trouver les médias politiques conventionnels, tels que les articles de presse, convaincants.

Wittenberg, qui poursuit ses travaux postdoctoraux au Département de science politique, estime qu’une compréhension nuancée des réponses du public aux différentes formes de messages politiques pourrait contribuer à éclairer les débats sur les stratégies optimales de persuasion politique. « Mes recherches ont des implications claires et pratiques pour les campagnes et les groupes de défense cherchant à influencer le soutien du public sur des sujets politiques », dit-elle. Cependant, elle pense que son travail peut également fournir un aperçu plus général du rôle des médias sociaux dans la politique américaine. « Il y a beaucoup de directions différentes à suivre dans cette recherche, ce qui est passionnant. »