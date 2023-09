Analyser les affirmations de Louis van Gaal selon lesquelles la victoire de Messi en Coupe du monde était « préméditée »

Il y a neuf mois, les Pays-Bas ont perdu contre Lionel Messi et l’Argentine dans un âpre combat en quart de finale qui s’est terminé 2-2 et s’est décidé aux tirs au but. Lundi, Louis van Gaal, qui dirigeait les Pays-Bas lors de ce match, a affirmé que la défaite faisait partie d’un complot visant à attribuer à Messi une Coupe du Monde.

« Je ne voulais vraiment pas en dire grand-chose », a déclaré Van Gaal au média néerlandais NOS lors des Eredivisie Awards. « Quand vous voyez comment l’Argentine a marqué ses buts et comment nous avons marqué les nôtres, et comment certains joueurs argentins ont dépassé les limites et n’ont pas été punis. Ouais, alors je pense que tout était prémédité.

Le journaliste a demandé à Van Gaal de clarifier ce qu’il voulait dire. « Je pense tout ce que je dis », a répondu Van Gaal.

« Que Messi devait devenir champion du monde ? », a demandé le journaliste.

« Je pense que oui », a déclaré Van Gaal.

Pour ne pas vouloir trop élaborer, Van Gaal en a dit beaucoup. De toute évidence, il n’a pas surmonté cette défaite, ce qui est à certains égards normal compte tenu de l’enjeu, mais aussi un peu étrange : Van Gaal, 72 ans, n’est pas étranger au succès ou à la défaite dans les grands moments.

Van Gaal a remporté 19 titres au cours de sa carrière en tant qu’entraîneur de clubs comme l’Ajax, le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester United. Il a dirigé les Pays-Bas à deux reprises en tant qu’entraîneur lors d’une Coupe du monde masculine, d’abord en 2014 et plus récemment au Qatar. Mais il semble que le triomphe de Messi au Moyen-Orient soit resté gravé de façon permanente dans la conscience de Van Gaal. Messi est devenu son ennemi juré. N’oubliez pas que l’Argentine et Messi ont également battu les Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du monde 2014.

Selon toute norme raisonnable, les affirmations de Van Gaal sont ridicules. Mais analysons-les, histoire d’écarter toute validité.

« Mais quand on voit comment l’Argentine a atteint ses buts et comment nous avons atteint les nôtres… »

Le premier but de l’Argentine en quart de finale est survenu à la 35e minute. C’est un but qui restera gravé dans la tradition du football argentin pour l’éternité. La passe sans regard de Messi à l’arrière droit Nahuel Molina a divisé six joueurs néerlandais, avant que Molina ne pousse adroitement le ballon devant le gardien Andries Noppert. C’était l’incarnation des prouesses de Messi et le premier trou dans l’argumentation de Van Gaal. Aucune force obscure n’était en jeu.

Les Pays-Bas ont de nouveau concédé à la 73e minute. L’Argentine a obtenu un penalty après que Marcos Acuña ait été victime d’une faute de Denzel Dumfries à l’intérieur de la surface, et Messi a converti le troisième penalty de son équipe en Coupe du Monde. L’Argentine a écopé d’un total de cinq penaltys en sept matches, et même si le penalty prononcé contre Dumfries était doux, il était également assez simple. Acuña a appâté Dumfries avec une réduction à pleine vitesse. Le pied arrière de Dumfries a poignardé Acuña juste assez pour établir le contact. Peine.



(PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

« Les joueurs argentins ont dépassé les limites et n’ont pas été punis. »

Van Gaal a une jambe sur laquelle s’appuyer ici. À la 88e minute et après deux tacles agressifs consécutifs, le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a tiré le ballon vers le banc néerlandais. Cela a déclenché une bagarre entre les équipes et Paredes est reparti avec un carton jaune. Quelques secondes plus tôt, son tacle intempestif sur Nathan Aké était une faute passible d’avertissement et restée impunie.

Cela dit, ce fut un quart de finale éprouvant et physique dans l’ensemble. Les joueurs des deux équipes ont eu recours à des jeux d’esprit et à des provocations pour obtenir un avantage ou envoyer un message intimidant. Il n’y avait pas d’enfants de chœur dans ce match. L’arbitre espagnol Antonio Mateo Lahoz a été critiqué par les joueurs des deux équipes, puis renvoyé chez lui par les officiels du tournoi au milieu de tous les contrôles.

« Nous avions peur avant le match parce que nous savions ce que c’était », a déclaré Messi après le match. « Je pense que la FIFA doit y réfléchir, elle ne peut pas mettre un arbitre comme celui-là pour ces matchs importants, pour un match aussi crucial, un arbitre qui n’est pas à la hauteur. »



(Evrim Aydin/Agence Anadolu via Getty Images)

« Ouais, alors je pense que tout était prémédité. »

Si la Coupe du monde 2022 a été organisée pour la victoire de Messi et de l’Argentine, les scénaristes ont un sens de l’humour noir. L’Argentine a été humiliée 2-1 par l’Arabie Saoudite lors de son match d’ouverture de la phase de groupes. Le ciel est immédiatement tombé sur Messi et ses coéquipiers après l’un des résultats les plus surprenants de l’histoire de la Coupe du monde. L’Argentine a enchaîné avec des victoires contre le Mexique, la Pologne, l’Australie, les Pays-Bas, la Croatie et bien sûr lors d’une finale exaltante contre la France.

La Coupe du Monde 2022 a été controversée non seulement en raison du bilan du Qatar en matière de droits de l’homme et des violations dans la construction des infrastructures nécessaires au tournoi, mais aussi en raison du complot et de la corruption qu’il a fallu pour y atterrir en premier lieu. Peut-être que Van Gaal avait cela en tête lorsqu’il a fait cette affirmation.

En y réfléchissant, l’attention naturelle se porte sur les cinq tirs au but susmentionnés que l’Argentine a accordés tout au long du tournoi. Certaines étaient plus claires que d’autres, mais comme tant de situations de pénalité, elles étaient également très subjectives.

Le premier match de l’Argentine s’est produit contre l’Arabie Saoudite, lorsque le VAR a statué que Paredes avait été retenu et traîné à l’intérieur de la surface suite à un corner. Messi s’est converti sur place, mais l’Argentine a perdu ce match.

Lors du deuxième match de phase de groupes de l’Argentine contre la Pologne, le VAR est intervenu à nouveau pour accorder un penalty à l’Argentine, alors que le gardien polonais Wojciech Szczęsny a mal jugé un centre destiné à Messi et a fini par frapper involontairement le capitaine argentin au visage. Une décision sévère, mais dont l’Argentine n’avait même pas besoin pour gagner, puisque Szczęsny a sauvé le penalty et que l’Argentine a marqué deux fois pour gagner 2-0.



(Matthias Hangst/Getty Images)

Le penalty contre la Croatie était peut-être le plus controversé des cinq penaltys de l’Argentine. Au but, Julian Alvarez a poussé le ballon devant le gardien croate Dominik Livaković, qui est ensuite entré en collision avec l’attaquant de Manchester City. L’arbitre a sifflé un penalty et n’a pas utilisé le VAR pour vérifier sa décision.

Ceux qui pensent qu’il ne s’agit pas d’un penalty voient un gardien, Livaković, qui tient bon et est heurté par l’attaquant. D’un autre côté, Livaković n’a pas réussi à toucher le ballon, qui aurait coulé dans le but s’il n’avait pas été dégagé par le défenseur central croate Dejan Lovren. C’est une décision difficile, mais pas une décision qui crie « préméditée ».



(Li Ga/Xinhua via Getty Images)

Enfin, Angel Di Maria a obtenu un penalty en finale contre la France. C’est à mon avis le penalty le plus léger infligé à l’Argentine, mais l’arbitre polonais Szymon Marciniak n’a pas hésité. Dans un jeu aussi chaotique que celui-là, allons-nous vraiment considérer un simple appel comme une indication de préméditation ?

L’ancien international français Patrice Evra a répondu assez simplement aux déclarations de Van Gaal. « Messi a porté l’Argentine », a-t-il déclaré. « Les gens disent que Messi a gagné la Coupe du monde parce qu’il a marqué cinq penaltys. Je dis que vous allez marquer ces pénalités.

Van Gaal était loin de suggérer que la Coupe du monde était truquée pour Messi et l’Argentine. Ses commentaires n’avaient que peu de substance et ont fait plus pour nuire à sa réputation que de renforcer ses arguments en faveur des irrégularités qu’il allègue.

(Photo du haut : Liu Lu/VCG via Getty Images)