Analyse: Vikings, Bucs, Packers, Colts font de grandes déclarations

Sortez les chaînes de la victoire. Les Vikings du Minnesota ont prouvé qu’ils étaient pour de vrai.

Après avoir accumulé des victoires contre des équipes perdantes et des quarts remplaçants, les Vikings ont remporté une victoire marquante sur la route contre les Bills de Buffalo.

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay, Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay et Jeff Saturday et les Colts d’Indianapolis ont également fait de grandes déclarations dimanche.

Les Vikings ont surmonté un déficit de 17 points en seconde période dans un environnement difficile pour passer à 8-1 avec une victoire palpitante et improbable de 33-30 en prolongation contre Josh Allen et les Bills.

Il n’y a plus aucun doute sur Kirk Cousins. Il a rallié les Vikings à leur cinquième victoire cette saison alors qu’il était à la traîne avec 2 1/2 minutes ou moins à jouer. Cousins ​​a lancé pour 357 verges, dont 32 verges en quatrième et 18 à Justin Jefferson, qui a fait un incroyable accroc à une main pour maintenir le dernier effort de régulation du Minnesota.

Patrick Peterson a scellé la victoire avec une interception dans la zone des buts et a pris le chaînes en or de Cousins ​​pour la célébration sur le vol de retour.

Les Vikings ont ouvert la saison avec une victoire convaincante sur les Packers, mais ont été éliminés par les Eagles de Philadelphie lors d’un match de lundi soir au cours de la semaine 2. Ils ont remporté sept victoires consécutives depuis cette défaite, mais leur seule victoire sur une équipe avec une victoire record dans cette période est venu contre les Dolphins de Miami moins Tua Tagovailoa le mois dernier.

Battre Allen et les Bills (6-3) sur leur territoire renforce le statut du Minnesota en tant que concurrent légitime du Super Bowl. Désormais, le calendrier se durcit pour les Vikings. Ils affronteront les Cowboys (6-3), les Patriots (5-4) et les Jets (6-3) à domicile au cours des trois prochaines semaines.

Rodgers et les Packers sont loin de penser à un championnat, mais ils n’en ont pas encore fini. Tirant de l’arrière par 14 points au quatrième quart, le vintage Rodgers a ramené les Packers à une victoire de 31-28 en prolongation contre les Cowboys, l’une des meilleures défenses de la ligue.

Les Packers (4-6) ont mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives, mais sont toujours à 1 1/2 matchs derrière San Francisco pour la troisième place de joker. Cependant, Rodgers a peut-être enfin trouvé son receveur préféré. La recrue Christian Watson a capté quatre passes pour 107 verges contre Dallas, dont des touchés de 58, 39 et 7 verges.

Si les Packers trouvent un moyen d’accéder aux séries éliminatoires, ils seront un adversaire que les équipes ne voudront pas affronter à cause de Rodgers.

Un autre n°12 semble remettre son équipe sur les rails.

Une semaine après que Brady ait mené un entraînement gagnant dans les 42 dernières secondes contre les Rams, les Buccaneers ont montré des signes d’être l’équipe dominante qu’ils ont été au cours des deux dernières années. La recrue Rachaad White et Leonard Fournette ont combiné pour 162 verges au sol et Tampa a battu Seattle 21-16 lors du premier match de saison régulière de la NFL en Allemagne.

La défense a maîtrisé les Seahawks, a forcé un chiffre d’affaires pour la première fois depuis la semaine 4 et les Buccaneers (5-5) ont pris une avance d’un match dans la faible NFC Sud.

Si les Buccaneers continuent de réussir à diriger le ballon et que la défense continue de jouer dur, Brady en fait une menace en janvier.

Les Colts ne vont nulle part dans l’AFC compétitif, mais ils ne sont pas la risée. Une semaine mouvementée qui a commencé avec le propriétaire Jim Irsay qui a licencié l’entraîneur Frank Reich et qui a reçu de vives critiques pour avoir embauché l’ancien centre All-Pro Jeff samedi pour être l’entraîneur par intérim s’est terminée avec le retour de Matt Ryan d’une blessure pour mener une victoire bouleversée 25-20 à Las Vegas.

Samedi, qui a pris beaucoup de chaleur pour avoir accepté le poste sans payer sa cotisation en tant qu’entraîneur adjoint, a prouvé qu’il n’était pas une blague. La ligne offensive en difficulté des Colts a joué un football inspiré, ouvrant la voie à 207 verges au sol et n’accordant qu’un seul sac.

Si les Colts (4-5-1) continuent de s’améliorer, samedi pourrait finir par conserver le poste après la saison malgré toutes les critiques.

Rob Maaddi, Associated Press