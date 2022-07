Analyse : Un monde changé, peut-être définitivement, par la guerre d’Ukraine

PARIS (AP) – 16 juillet 1945 : Un champignon incandescent au Nouveau-Mexique annonce l’aube de l’ère nucléaire. 20 juillet 1969 : Neil Armstrong fait un petit pas et un pas de géant dans la poussière de la Lune.

24 février 2022 : Le président russe Vladimir Poutine ronge l’ordre mondial et 77 ans de paix presque ininterrompue en Europe en envahissant l’Ukraine, perturbant l’approvisionnement en nourriture qu’elle produit pour une grande partie des 8 milliards d’habitants de la planète.

Tous ont été des tournants dans l’histoire du monde, des tournants qui seront enseignés dans les écoles pour les décennies à venir. Tout cela a changé non seulement des vies mais aussi des trajectoires pour l’humanité, avec des répercussions ressenties à travers les continents et dans un avenir prévisible.

L’invasion russe, les meurtres et les mutilations ont rapidement ajouté Mariupol, Bucha et d’autres noms ukrainiens à la longue liste européenne des villes et villages associés aux abus de la guerre : Dresde, Srebrenica, le massacre nazi à Oradour-sur-Glane en France, pour ne citer que seulement quelques uns.

Et après près de six mois de combats, avec des dizaines de milliers de morts et de blessés des deux côtés, des perturbations massives de l’approvisionnement en énergie, en nourriture et en stabilité financière, le monde n’est plus ce qu’il était.

Les sirènes des raids aériens qui hurlent régulièrement au-dessus des villes ukrainiennes ne peuvent être entendues à Paris ou à Berlin, pourtant des générations d’Européens qui avaient grandi en ne connaissant que la paix ont été brutalement éveillées à la fois à sa valeur et à sa fragilité.

La reprise de la guerre en Europe et la nécessité de prendre parti – pour se préserver et défendre le bien contre le mal – ont également modifié la tectonique géopolitique mondiale et les relations entre les nations.

Certains parlent à peine à la Russie. Certains se sont regroupés. D’autres, notamment en Afrique, veulent éviter d’être aspirés dans la rupture entre la Russie et l’Occident. Certains ne veulent pas compromettre l’approvisionnement en nourriture, en énergie, en sécurité et en revenus. La Russie et les nations occidentales travaillent – ​​notamment, encore une fois, en Afrique – sur les escrocs, les incitant à prendre parti.

La guerre en Ukraine a également représenté un miroir pour l’humanité, reflétant, une fois de plus, sa propension à vivre sur le fil du rasoir de la folie, à reculer alors même qu’elle poursuit le progrès.

Et il y avait eu des progrès, avec des vaccins rapides contre la pandémie mondiale de COVID-19 et des accords sur le changement climatique, avant que le tout-puissant Poutine de la Russie ne se donne pour mission historique de forcer l’Ukraine indépendante et d’apparence occidentale sous la menace d’une arme à revenir dans l’orbite du Kremlin, comme c’était à l’époque soviétique, lorsqu’il servait comme officier du renseignement pour le redoutable KGB.

Avec sa position unie contre l’invasion, l’OTAN a retrouvé une raison d’être. Il y a à peine trois ans en 2019 – avant que le double choc de COVID-19 suivi de la guerre en Ukraine ne fasse que cela semble une vie loin – la plus grande alliance militaire du monde semblait risquait de sombrer lentement dans l’état de délabrement.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il souffrait de “mort cérébrale”. Et le président américain de l’époque, Donald Trump, n’a pas eu beaucoup de patience pour l’alliance qui a été la pierre angulaire de la politique de sécurité américaine pendant plus d’un demi-siècle, grommelant que les États-Unis supportaient injustement trop le fardeau de la défense et d’autres membres de l’OTAN aussi. peu.

Maintenant, l’OTAN rassemble des armes de plus en plus lourdes à l’usage de l’Ukraine sur ses lignes de front et bombarde sans relâche des tranchées qui rappellent horriblement la Première Guerre mondiale. Elle a dépassé la Finlande et la Suède lorsque ces pays nordiques ont décidé que continuer à être non alignés était trop risqué dans le sillage. de l’invasion russe et qu’ils avaient besoin du bouclier du parapluie de l’OTAN contre tout ce que Poutine pourrait faire ensuite.

Leur devenir les 31e et 32e membres de l’OTAN ajoutera à la façon dont l’Europe a été changée de façon permanente, ou du moins dans un avenir prévisible, par la guerre.

Plus loin, en Asie, les retombées sont également conséquentes.

La Chine examine la campagne russe à la recherche de leçons militaires qui pourraient être appliquées lors d’une éventuelle invasion de l’île autonome de Taiwan. L’Inde, la Chine et d’autres pays asiatiques avides d’énergie augmentent le trésor de guerre du Kremlin et sapent les sanctions occidentales en achetant des quantités croissantes de pétrole russe.

Et puis il y a Poutine lui-même. En Ukraine, bien avant l’invasion, beaucoup avaient déjà le sentiment que leur pays était engagé dans une bataille de survie contre les desseins du chef du Kremlin. Depuis 2014, des milliers de personnes avaient déjà été tuées dans des combats avec des séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine.

Les visages des morts ukrainiens de ce conflit regardent fixement depuis un mur commémoratif dans la capitale ukrainienne, Kyiv, témoignant silencieusement de ce qui est maintenant, à la suite de l’invasion, reconnu comme un fait dans les capitales occidentales : on ne peut pas et on ne doit pas faire confiance à Poutine.

La flambée des prix de la nourriture, de l’énergie et à peu près de tout – causant des souffrances à travers les continents et largement due à la perturbation des approvisionnements due à la guerre – est un autre changement, bien que peut-être moins permanent. L’inflation élevée, une agonie troublante et familière à ceux qui ont vécu les chocs énergétiques des années 1970, est de retour comme un terme familier. Certains économistes préviennent que la « stagflation » – une combinaison nocive d’inflation élevée et de ralentissement de la croissance économique – pourrait également faire son retour.

Alors, quelle est la prochaine étape ?

Sans fin en vue pour la guerre, il y a trop de si et de mais pour risquer une supposition solide. Mais avec chaque jour supplémentaire de combats, le nombre de morts et les répercussions de la guerre à travers le monde augmentent, et la paix recule.

L’humanité s’est habituée à la bombe, apprenant à vivre avec. Les vols spatiaux habités sont devenus une routine. Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que la guerre en Europe n’aura pas lieu.

Le correspondant basé à Paris, John Leicester, a fait des reportages depuis l’Europe depuis 2002 et depuis l’Ukraine en juin.

