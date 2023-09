Analyse : un G20 « sans intérêt » a-t-il un avenir ? | Actualités politiques

Les choses n’allaient jamais se dérouler sans heurts lors du sommet du Groupe des 20 de cette année en Inde.

Le conclave qui vient de se conclure manquait à des responsables notables : le Chinois Xi Jinping, qui n’a jamais manqué une réunion du G20 depuis son arrivée au pouvoir en 2012, et le président russe Vladimir Poutine, qui a manqué le sommet pour la deuxième année consécutive depuis l’invasion de l’Ukraine.

Les relations entre l’Inde et la Chine restent glaciales et nombreux sont ceux qui s’inquiètent de savoir si l’absence des deux présidents – en particulier celle de Xi – affecterait l’avenir et la pertinence du G20, en particulier si les dirigeants ne parvenaient pas à parvenir à un communiqué final.

Ces inquiétudes ont été en partie apaisées lorsque les dirigeants des pays membres ont réussi à adopter une déclaration finale samedi, mais seulement en produisant la déclaration la plus fade possible sur l’Ukraine. Il n’a pas condamné l’invasion russe du pays et a simplement « rappelé » la déclaration faite lors de la déclaration du G20 à Bali l’année dernière.

Il faisait référence aux résolutions des Nations Unies et à la nécessité de respecter les frontières territoriales. Cela a sûrement inquiété certains responsables occidentaux.

Dimanche, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui remplaçait Poutine lors du sommet, l’a déclaré « un succès » et a remercié les pays du Sud pour avoir maintenu une position consolidée sur l’Ukraine. La négociatrice russe Svetlana Lukash a déclaré aux journalistes à New Delhi que la déclaration commune était « équilibrée » et saluée par Moscou. Elle a déclaré que les pays des BRICS – le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, à l’exception de la Russie – et d’autres alliés avaient contribué à cette déclaration « équilibrée ».

Même si la Russie était clairement satisfaite des résultats, les diplomates occidentaux pourraient penser que c’est un prix qui valait la peine d’être payé. Ils doivent maintenir le G20 opérationnel. De nombreux pays occidentaux, préoccupés par la montée en puissance de la Chine, souhaitent que New Delhi – contrepoids stratégique à Pékin – puisse prétendre que ce sommet a été un grand succès.

L’agence humanitaire internationale Oxfam a qualifié le sommet de « sans intérêt et décevant », sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

Certes, le sommet a évoqué la restructuration du système financier mondial conçue lors de la Conférence de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce que la plupart des experts internationaux considèrent comme dépassé. Le conclave a évoqué la possibilité d’une réforme, mais il n’y a pas de calendrier ni de plan d’action.

Il en va de même pour la dette mondiale. De nombreux pays sont en difficulté et se trouvent dans ce que l’ONU appelle « le conflit de la dette ». Un allègement est nécessaire avec des dispositions mises en place pour ces pays, mais aucune mesure concrète n’a été annoncée.

Le porte-parole de l’ONU a déclaré que l’organisme n’avait pas pour mission de fournir un bilan ligne par ligne des décisions du G20. Mais malgré cette approche très diplomatique, l’ONU s’est dite mécontente des résultats en matière de changement climatique.

Les pays du G20 sont responsables de 80 pour cent des émissions mondiales. Pourtant, il n’y a aucun engagement à éliminer progressivement le charbon, et aucun calendrier n’a été fixé.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré à Al Jazeera au début de la réunion qu’il avait de nouveaux objectifs ambitieux pour le G20 : que les pays riches atteignent zéro émission nette d’ici 2040 ou avant, et les pays en développement d’ici 2050. Mais deux jours plus tard, ces engagements ne figurent pas dans la déclaration finale.

Le G20 a été créé à l’origine en 1999 en tant qu’organe économique réunissant les ministres des Finances. Il n’a pas de secrétariat permanent et personne n’est chargé de contrôler la manière dont les choses se déroulent. Puisqu’il s’agit d’un groupe multilatéral, le changement est lent et progressif. De nombreux experts craignent que cela ne permettra pas les progrès nécessaires pour résoudre les énormes problèmes auxquels l’humanité est confrontée.

Guterres a déclaré à Al Jazeera dans l’interview qu’il craignait qu’une grande fracture ne s’ensuive – le monde se divisant en deux blocs, l’un dirigé par les États-Unis et l’autre par la Chine. Cela évoluerait vers un système dans lequel il y aurait deux monnaies principales de chaque côté de cette fracture, deux Internets et deux économies différentes. Il a dit que ce serait un désastre pour le monde.

La question est : y arrivons-nous déjà ? Allons-nous lentement vers un monde où nous avons les États-Unis et leurs alliés du G7 d’un côté, et le bloc BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) de l’autre ? Xi a occupé le devant de la scène en Afrique du Sud lors du sommet des BRICS le mois dernier et a choisi de rater le G20 ; certains craignent que ce soit ainsi que les choses se passent.

Certes, de nombreux pays tentent de garder un pied dans les deux camps, l’Inde en étant un exemple. Cela signifie que le fait que le monde se divise comme certains le craignent n’est peut-être pas encore acquis.

Le prochain sommet du G20 aura lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en novembre 2024, sous la présidence du président Luiz Inacio Lula da Silva. Dans ce rôle, le Brésil aura une certaine influence sur l’ordre du jour et espère influencer le groupe.

Pour la première fois, l’Union africaine aura un siège au sommet, représentant 55 pays, dont certains parmi les plus pauvres du monde. Les positions politiques de Lula sont bien connues, alors peut-être que les questions d’inégalité, de pauvreté et de réforme des finances mondiales seront encore plus poussées l’année prochaine.