Analyse : Un an après le coup d’État, des fissures dans la junte militaire soudanaise

LE CAIRE (AP) – À son retour de l’Assemblée générale des Nations Unies cette année, le général en chef du Soudan a descendu un escalier d’avion dans la capitale du pays devant une rafale de caméras.

Son adjoint et chef paramilitaire, le général Mohammed Hamdan Dagalo, attendait pour saluer le général Abdel-Fattah Burhan avec un sourire et une poignée de main. Ce fut un moment chorégraphié entre les hommes les plus puissants du Soudan, une démonstration d’unité au milieu des rumeurs de discorde.

Un an après que les deux généraux ont lancé un coup d’État militaire qui a bouleversé la transition de courte durée du pays vers la démocratie, leur lutte pour le gain individuel menace de déstabiliser davantage le pays.

“Alors que la peur d’un gouvernement civil a rapproché Burhan et Hemedti, il reste de nombreuses divisions entre eux”, a déclaré Amjad Farid, analyste soudanais et ancien assistant du Premier ministre du pays destitué lors du coup d’État, Abdullah Hamdok. Il a utilisé le surnom de Dagalo, par lequel il est largement connu.

Le coup d’État et le manque d’harmonie entre ses dirigeants signifient que l’avenir de la gouvernance soudanaise semble de plus en plus incertain. Il a laissé un vide au pouvoir qui a permis à la force paramilitaire dirigée par Dagalo, connue sous le nom de Forces de soutien rapide, d’assumer un rôle croissant.

En tant que chefs respectifs de l’armée officielle soudanaise et de la plus grande force paramilitaire, Burhan et Dagalo étaient censés avoir supervisé la transition démocratique après le renversement de l’ancien président Omar el-Béchir après trois décennies au pouvoir lors d’un soulèvement populaire en 2019.

Mais le 25 octobre de l’année dernière, quelques semaines avant que Burhan ne soit censé se retirer à la tête du conseil de transition, il a mené un coup d’État militaire, renversant la moitié civile du Conseil de souveraineté au pouvoir au Soudan. Dagalo l’a soutenu, ses forces aidant à détenir des dizaines de responsables civils et de politiciens.

Dans la foulée, des marches quasi hebdomadaires en faveur de la démocratie ont été impitoyablement réprimées. Il y a également eu une recrudescence d’affrontements tribaux meurtriers dans les périphéries négligées du pays au cours desquelles des centaines de personnes ont été tuées ces derniers mois. Le coup d’État a plongé l’économie soudanaise déjà rongée par l’inflation dans un péril encore plus grand. L’aide internationale s’est tarie et les pénuries de pain et de carburant, causées en partie par la guerre en Ukraine, sont devenues monnaie courante.

Pendant ce temps, le soutien populaire à l’armée, le visage du coup d’État, a diminué. Et en l’absence d’autres options, la RSF, surtout connue pour ses campagnes de terre brûlée dans le conflit du Darfour, cherche à se présenter comme une alternative au maintien de la paix aux poches pleines.

“La plupart des Soudanais pensent maintenant que l’armée n’a pas la crédibilité ni les solutions pour apporter la sécurité et la prospérité au Soudan”, a déclaré Suliman Baldo, analyste et chercheur principal sur le Soudan au sein du projet Enough, un groupe qui se concentre sur la promotion de la bonne gouvernance dans les pays africains.

Dagalo tente de redresser l’image publique de ses forces. Sur les réseaux sociaux, le groupe se présente désormais comme un médiateur des conflits tribaux et un participant à des projets de développement, bien que de nombreux Soudanais continuent de craindre le groupe pour ses tactiques violentes. Ses forces ont été impliquées dans le meurtre de plus de 100 manifestants lorsqu’elles ont autorisé un sit-in en juin 2019 dans la capitale. Une enquête sur les décès n’a depuis abouti à aucune conclusion.

Deux défenseurs des droits soudanais qui traquent les paramilitaires ont déclaré que la taille de la RSF avait doublé au cours des trois dernières années pour atteindre au moins 100 000 combattants et qu’elle avait acheté des armes de haute technologie. Le groupe ne publie pas d’effectifs officiels. Grâce à ces capacités accrues, les chercheurs sur les droits de l’homme affirment que la force paramilitaire a pu consolider son contrôle sur les frontières poreuses de l’ouest et du nord du Soudan, lui permettant de profiter de la contrebande d’armes, de drogue et de migrants alors que la portée de l’armée se contractait.

Les deux chercheurs sur les droits ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. Les chercheurs ont suivi les paramilitaires pendant des années et ont obtenu des témoignages de première main de l’intérieur de ses rangs. Leurs estimations de la taille de la force correspondent aux approximations d’autres analystes.

Un porte-parole de RSF n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le rôle de l’organisme dans la période de transition et les plans pour l’avenir.

Il y a aussi des questions sur les sources de financement du groupe paramilitaire, en plus des fonds publics qu’il reçoit. Le Center for Advanced Defence Studies, un groupe de réflexion, a déclaré dans un rapport de juin que le groupe avait amassé des richesses grâce à l’acquisition progressive d’institutions financières soudanaises et de réserves d’or, certaines sous les noms de proches de Dagalo. Les forces des RSF se sont déployées au Yémen pour combattre au nom de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite en guerre contre les rebelles houthis, une décision pour laquelle la force a probablement été compensée par au moins l’un des membres de la coalition, les Émirats arabes unis.

Burhan et Dagalo se lancent tous les deux sur la scène internationale. Ils ont mené séparément une série de réunions diplomatiques indépendantes, au Caire, au Kremlin et à Abu Dhabi, mais maintiennent qu’ils n’ont aucun intérêt à se présenter aux futures élections.

Sous l’immense pression internationale, les récents pourparlers entre l’armée et les forces pro-démocratie ont fait quelques progrès. Mais cela pourrait être renversé à tout moment, car Burhan et Dagalo maintiennent des rôles vagues mais dominants.

Leurs promesses distinctes de faciliter la démocratie manquent de détails et sont souvent en conflit sur des questions clés. Parmi les incertitudes figurent les pouvoirs que ces chefs militaires conserveraient sous un régime civil, et si les RSF fusionneront avec l’armée de Burhan, une condition clé d’un accord de paix de 2020 destiné à mettre fin à des décennies de combats au Darfour.

Le début de la lutte pour le pouvoir réside dans l’héritage d’al-Bashir. Les deux généraux ont été fortement impliqués dans ses campagnes militaires au Darfour qui ont tué quelque 300 000 personnes au cours des années 2000, estiment des groupes de défense des droits. Contrairement à al-Bashir, la Cour pénale internationale n’a pas inculpé Burhan ou Dagalo pour avoir commis des crimes de guerre dans ce conflit.

Burhan, un vétéran militaire chevronné des forces armées soudanaises, a suivi une formation d’officier en Égypte. Dagalo, un ancien marchand de chameaux du Darfour, a dirigé les célèbres milices janjawids, menant des offensives dévastatrices contre les groupes rebelles africains du Darfour en 2003. Les janjawids sont accusés de viols massifs et de meurtres de civils par l’ONU et des groupes de défense des droits. Dans un effort pour contenir et mieux utiliser la force combattante, al-Bashir a finalement recruté les janjaweed dans les Forces de soutien rapide en 2013, les légitimant et instituant Dagalo en tant que commandant indépendant.

”La cause profonde du conflit actuel entre Hemedti et Burhan est l’indépendance de RSF”, a déclaré Farid, l’ancien assistant du Premier ministre soudanais.

Ces derniers mois, dans un effort pour contrôler l’influence de la RSF, Burhan s’est efforcé de réintégrer ses partisans, souvent des islamistes qui occupaient des postes sous el-Béchir, au gouvernement. C’est selon Baldo, l’analyste, et Maher al Gokh, un ancien employé de la télévision d’État soudanaise qui a été arrêté lors du coup d’État mais relâché plus tard.

Pour l’instant, un affrontement direct pourrait être hors de question, car aucun général ne peut rassembler suffisamment de ressources pour gouverner seul.

“La survie des deux groupes dépend de la capacité d’Hemedti et de Burhan à rester ensemble”, a déclaré Baldo.

Cameron Hudson, ancien chef d’état-major de l’envoyé spécial américain au Soudan et associé au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que les deux généraux étaient engagés dans “un grand jeu à somme nulle”.

Jack Jeffrey, l’Associated Press