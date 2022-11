ANALYSE | Trois points à retenir des élections américaines de mi-mandat

Alors que les sondages se fermaient dans tout le pays, les démocrates avaient largement admis qu’ils allaient perdre le contrôle de la Chambre au profit des républicains, mais espéraient conserver une majorité très mince au Sénat.

Les élections américaines de mi-mandat de mardi détermineront si les républicains prennent le contrôle du Congrès des démocrates. Dans le même temps, les courses des gouverneurs pourraient déterminer l’avenir de questions telles que l’avortement et le droit de vote et potentiellement façonner la course présidentielle de 2024. Voici quelques points à retenir des premiers résultats :

Une vague d’une ondulation?

Les résultats d’une poignée de courses au Congrès de Virginie ont donné quelques indices sur la façon dont le reste de l’élection pourrait se dérouler dans la lutte pour le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis.

Les analystes avaient déclaré que la course entre la démocrate sortante Abigail Spanberger et la républicaine Yesli Vega dans le 7e district de Virginie permettrait de déterminer si les gains républicains pourraient être plus importants, peut-être au nord de 20 sièges. Le quartier est situé dans la banlieue de Washington, DC.

Spanberger, une modérée, avait autrefois été considérée comme relativement sûre, mais comme l’environnement politique s’est apparemment détérioré pour les démocrates, sa course est devenue un pile ou face. Mardi, elle a retenu Vega, suggérant que s’il devait y avoir une vague républicaine, ce pourrait être plus une ondulation qu’un tsunami.

Spanberger a fait de l’opposition de Vega à l’avortement un thème central d’une campagne publicitaire.

Entre-temps, une course dans le 10e district de l’État, qui se trouve encore plus près de Washington, s’est terminée avec la démocrate sortante Jennifer Wexton conservant son siège.

Mais les républicains ont capturé le 1er district de Virginie, détenu par la démocrate Elaine Luria, l’une des principales cibles de ce cycle. La défaite de Luria face à Jen Kiggans n’était pas vraiment une surprise : le district a été dessiné d’une manière plus favorable aux républicains dans le cadre du redécoupage.

Cette victoire a rapproché les républicains des cinq sièges dont ils avaient besoin pour prendre le contrôle de la Chambre.

Loin de la Virginie, la démocrate Sharice Davids a conservé son siège au Kansas, repoussant haut la main son challenger républicain. Comme Spanberger, Davids avait été considéré comme vulnérable si les républicains avaient une soirée bouleversante.

Des nuages ​​orageux

Alors que les sondages se fermaient dans tout le pays, les démocrates avaient largement admis qu’ils allaient perdre le contrôle de la Chambre au profit des républicains, mais espéraient conserver une majorité très mince au Sénat.

Les premiers sondages à la sortie d’Edison Research, cependant, ont montré des motifs d’inquiétude, car les démocrates semblaient perdre le soutien des blocs de vote cruciaux.

Les sondages à la sortie des urnes ont montré que 54% des électeurs titulaires d’un diplôme universitaire choisissaient les démocrates tandis que 45% votaient pour les républicains. Cet avantage de neuf points de pourcentage était légèrement inférieur à l’écart de 12 points que le démocrate Joe Biden avait sur le républicain Donald Trump parmi les électeurs diplômés de l’université lors de la course présidentielle de 2020.

Le mouvement continu des Latinos vers le Parti républicain était peut-être plus préoccupant pour les démocrates. Les sondages à la sortie des urnes ont montré que les républicains remportaient 40% des voix hispaniques, contre 32% remportés par Trump en 2020.

Mais les démocrates pouvaient se réjouir du fait que leur part de soutien des femmes blanches diplômées de l’université semblait se maintenir. En 2020, Biden a battu Trump parmi cette cohorte d’environ 9 points, selon Edison, et les démocrates menaient mardi avec une marge similaire dans les sondages de sortie.

Les démocrates ont fait de la protection du droit à l’avortement un principe central de leur campagne électorale de mi-mandat dans les derniers mois – une question susceptible de résonner le plus chez les femmes diplômées d’université.

Dans l’ensemble, 52% de toutes les femmes de banlieue du pays votaient pour les démocrates, contre 47% pour les républicains. Cet écart de cinq points de pourcentage était légèrement inférieur à l’avantage de sept points que Biden avait sur Trump en 2020.

Le prochain coup de Desantis ?

Ron DeSantis s’est occupé des affaires. Comme prévu, il a été facilement réélu gouverneur de Floride.

Désormais, tous les regards seront tournés vers sa prochaine décision – et s’il a le courage d’affronter Trump pour la nomination présidentielle républicaine de 2024. Imaginez deux tireurs qui se regardent dans une rue principale poussiéreuse.

Que DeSantis envisage une course à la Maison Blanche est un secret de polichinelle depuis des mois, même s’il n’en parle jamais publiquement.

Il se sentait tellement à l’aise avec sa candidature à la réélection qu’il quittait fréquemment la campagne électorale en Floride pour s’opposer à d’autres républicains à travers le pays. Sa campagne, et le super PAC qui la soutient, a amassé un énorme trésor de guerre, bien plus qu’il n’en avait besoin pour repousser le démocrate Charlie Crist.

Trump a suggéré qu’il annoncerait une autre candidature présidentielle, peut-être dès le 15 novembre. Il a commencé à se moquer de DeSantis lors de rassemblements et à faire valoir que le gouverneur ne serait pas un candidat viable à la nomination s’il se présentait.

David Jolly, un ancien membre du Congrès républicain de Floride, a déclaré qu’il s’attend à ce que DeSantis signale sous peu ses ambitions présidentielles.

Joly a dit :

DeSantis est prêt pour une primaire en tête-à-tête, et je prévois que lui ou son équipe l’indiqueront dans les prochains jours. Ils croient qu’ils peuvent gagner suffisamment de délégués pour remporter la nomination et vaincre Trump.

Environ 60 % des républicains interrogés par Reuters/Ipsos le mois dernier ont déclaré qu’ils pensaient que Trump devrait se présenter à nouveau en 2024, 36 % affirmant qu’il ne devrait pas. Dans un sondage publié mardi par Edison Research, six personnes interrogées sur 10 ont déclaré avoir une opinion défavorable de l’ancien président.

Un récent sondage réalisé auprès des Floridiens par Victory Insights a révélé que Trump et DeSantis étaient noués à 50% chacun.