ANALYSE | Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : comment les satellites peuvent aider les efforts de sauvetage

L’imagerie par satellite joue un rôle crucial dans les efforts de sauvetage et de récupération, comme le récent tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il permet à l’aide humanitaire de mieux fournir de l’eau et de la nourriture en cartographiant l’état des routes, des ponts, des bâtiments et en identifiant les populations essayant d’échapper aux répliques potentielles, écrit Émilie Bronner.

Lors de catastrophes comme la Séisme de magnitude 7,8 et Réplique de magnitude 7,5 qui a frappé la Syrie et la Turquie le 6 février 2023, la coopération internationale en matière d’imagerie par satellite joue un rôle crucial dans les efforts de sauvetage et de récupération.

Ces données permettent à l’aide humanitaire de mieux acheminer l’eau et la nourriture en cartographiant l’état des routes, des ponts, des bâtiments et, surtout, en identifiant les populations qui tentent d’échapper à d’éventuelles répliques en se rassemblant dans des stades ou d’autres espaces ouverts.

Pour tourner rapidement les yeux des satellites vers les zones touchées, l’Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (UNE MODE) a demandé l’activation de la charte internationale sur “Espace et catastrophes majeures” à 07h04 heure locale. Les Nations Unies l’ont fait pour la Syrie à 11h29 heure locale.

Entre-temps, 11 agences spatiales se sont préparées à exploiter les satellites optiques et radar les plus appropriés. Pour la France, ce sont les satellites optiques Place, Pléaides et Pléiades Néo (moyenne, haute et très haute résolution), qui fournira les premières images lors de leur passage sur la zone. Les satellites radar complèteront les informations optiques, car ils fonctionnent également la nuit et à travers les nuages, et peuvent imager les glissements de terrain et même de très petits changements d’altitude.

Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont touchées par des catastrophes, qu’elles soient naturelles (cyclone, tornade, typhon, tremblement de terre, glissement de terrain, éruption volcanique, tsunami, inondation, feu de forêt, etc.) ou d’origine humaine (pollution pétrolière, explosions industrielles). , et plus). Malheureusement, l’intensité et la fréquence de ces catastrophes augmentent avec le changement climatique, faisant de plus en plus de victimes, d’habitations endommagées et de paysages dévastés.

Anatomie d’une catastrophe

La charte internationale sur “Espace et catastrophes majeures” définit une catastrophe comme un événement à grande échelle, soudain, unique et incontrôlé, entraînant des pertes de vie ou des dommages aux biens et à l’environnement, et nécessitant une action urgente pour acquérir et fournir des données.

La charte a été créée par le Centre national de recherche spatiale et l’Agence spatiale européenne en 1999, bientôt rejoints par l’Agence spatiale canadienne. Aujourd’hui, 17 agences spatiales membres ont uni leurs forces pour fournir des images satellite gratuites le plus rapidement possible sur la zone sinistrée. Depuis 2000, la charte a été activée 797 fois dans plus de 154 pays. Il a depuis été complété par des initiatives similaires en Europe (Urgence Copernicus) et l’Asie (Sentinelle Asie).

Près des trois quarts des activations de la charte sont dues à des phénomènes météorologiques : tempêtes, ouragans et surtout inondations, qui représentent à elles seules la moitié des activations. Dans ces situations de crise parfois imprévues, lorsque les sols sont endommagés ou inondés et que les routes sont impraticables, les ressources terrestres ne sont pas toujours en mesure d’analyser l’étendue de la catastrophe et d’organiser au mieux les secours et l’aide humanitaire. En capturant la situation depuis l’espace, avec une très haute résolution, les satellites fournissent rapidement des informations cruciales.

Dans certains cas, la charte ne peut pas être activée. Cela peut être dû au fait que le sujet n’entre pas dans le champ de la charte (guerres et conflits armés) ou parce que l’imagerie spatiale présente parfois peu d’intérêt (cas des canicules et des épidémies), ou encore parce que le phénomène évolue lentement et sur une longue période. durée (sécheresses).

Les données satellitaires en réponse aux crises dans le monde

Dès qu’une catastrophe se produit, des satellites sont programmés pour acquérir rapidement des images sur les zones touchées. Plus de 60 satellites, optiques ou radar, peuvent être mobilisés à tout moment.

Selon le type de catastrophe, différents satellites seront mobilisés, sur la base de plans de crise préétablis, parmi lesquels : TerraSAR-X/Tandem-X, QuickBird-2, Radarsat, Landsat-7/8, PLACE, Pléiades, Sentinelle-2 entre autres.

Les images optiques sont similaires aux photos vues de l’espace, mais images radars peut être plus difficile à interpréter par des non-experts. Ainsi, suite à la catastrophe, les informations satellitaires sont retravaillées pour en faciliter la compréhension. Par exemple, les images sont transformées en cartes d’impact ou de changement pour les secouristes, en cartes d’alerte aux inondations pour le public et en cartographie des zones brûlées ou inondées avec des estimations des dommages pour les décideurs.

Le travail collaboratif entre les utilisateurs de terrain et les opérateurs de satellites est essentiel. Des progrès ont été réalisés grâce aux innovations des technologies d’observation de la Terre (notamment les performances des résolutions optiques – de 50 à 20 mètres et désormais 30 centimètres) et des logiciels de traitement de données 3D, mais aussi grâce au développement d’outils numériques permettant de coupler satellite et en données de situation. Les besoins du terrain ont également contribué à l’évolution des processus d’intervention de la charte en termes de délai de livraison et de qualité des produits livrés.

Reconstruction après les catastrophes

La gestion de l’urgence est bien sûr essentielle, mais il est tout aussi vital que tous les pays touchés pensent à la reconstruction et à l’avenir. En effet, le “cycle de risque” postule que la reconstruction, la résilience et la prévention des risques jouent toutes un rôle important dans le retour à la normalité. Si les catastrophes ne peuvent pas être prédites, elles peuvent être mieux préparées, en particulier dans les pays où elles sont récurrentes. Par exemple, les habitants pourraient bénéficier de tremblements de terre- la construction résistante, la création de lieux de rassemblement sûrs ou la relocalisation dans des zones de vie vers des endroits sûrs.L’apprentissage des techniques de survie est également crucial.

Plusieurs initiatives, appelées “observatoires de reconstruction“, ont été réalisées après des catastrophes majeures – deux exemples sont Haïti en 2021 et à Beyrouth après l’explosion du port de 2019. L’objectif est de coordonner les images satellites pour permettre une évaluation détaillée et dynamique des dommages aux bâtiments, routes, fermes, forêts et davantage dans les zones les plus touchées, pour suivre la planification de la reconstruction, réduire les risques et suivre les changements sur un horizon de trois à quatre ans.

Émilie BronnerReprésentante CNES au Secrétariat Exécutif de la Charte Internationale Espace et Catastrophes Majeures, Centre national d’études spatiales (CNES)

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.