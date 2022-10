Analyse : Tom Brady perd plus que son sang-froid

Tom Brady perd plus que son sang-froid. Les jeux commencent à lui échapper, tout comme son toucher.

Le septuple champion du Super Bowl, qui a raté près de deux semaines du camp d’entraînement de Tampa Bay pour s’occuper d’une affaire personnelle cet été, a donné à sa ligne offensive un coup de langue lors de la défaite 20-18 des Buccaneers à Pittsburgh dimanche.

“Il y a trop de jeux que nous ne faisons pas”, a déclaré Brady après la chute des Bucs à 3-3 – son pire départ après six semaines depuis 2012.

« Nous n’avons pas mérité la victoire. C’est un jeu de le gagner et c’est un jeu de bien jouer et de bien performer et nous n’y parvenons tout simplement pas bien », a déclaré Brady. « Je ne pense pas que nous l’ayons fait depuis six semaines. Je pense que nous jouons tous moins que ce dont nous sommes capables.

“Nous devons tous nous regarder dans le miroir”, a ajouté Brady, “et comprendre pourquoi.”

C’est précisément ce que Twitter disait après que Brady se soit débarrassé de sa ligne offensive alors que sa dernière tirade secondaire est survenue après qu’il a raté la procédure pas à pas de son équipe samedi pour assister au mariage du propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Robert Kraft.

L’entraîneur Todd Bowles a insisté lundi sur le fait que le voyage de Brady à New York pour faire partie de la liste des invités étoilés de Kraft n’avait rien à voir avec la défaite des Buccaneers face aux Steelers, ce qui les a mis à égalité avec les Falcons d’Atlanta. turbulent NFC Sud.

Bowles a également soutenu que son QB de 45 ans ne bénéficie pas d’un traitement préférentiel lors de sa 23e saison dans la NFL, même s’il a été autorisé à manquer une partie du camp d’entraînement pour des raisons personnelles dont Brady n’a pas discuté publiquement depuis qu’il a rejoint l’équipe après un 11 -jour d’absence.

“Il travaille aussi dur que n’importe qui”, a déclaré Bowles. “Un traitement spécial – il y a eu quelques gars qui ont manqué des réunions et des entraînements pour quelque chose de spécial – qui n’est tout simplement pas rendu public parce qu’ils ne sont pas lui. Cela vient en quelque sorte avec le territoire. Tu ne t’inquiètes pas trop pour ça.

Ce qui inquiète ses fans, c’est la chute dramatique de Brady à la suite d’une nouvelle intersaison au cours de laquelle il a pris sa retraite en février, n’a pas pris sa retraite un mois plus tard et après avoir raté une grande partie du camp d’entraînement, a trouvé son mariage avec Gisele Bundchen l’objet de spéculations tabloïdes rampantes centrées sur son non-retraite.

Le taux de touché de 3,2% de Brady lors d’une tentative de passe est un creux en carrière et il n’a que huit passes de touché en six matchs après avoir lancé un total de 96 lors de ses deux premières saisons à Tampa, y compris les séries éliminatoires.

Il avait 17 passes TD à cette époque il y a un an et 14 l’année précédente.

Les Bucs marquent en moyenne 20,2 points par match, contre 30,1 points la saison dernière. À emporter le choix de sécurité de Mike Edwards au cours de la semaine 2 et l’offensive des Bucs ne totalise en moyenne que 19 points par match.

Quatre fois Brady a commencé une saison 3-3, ses deux premières années en tant que partant avec les Patriots en 2001 et ’02 et de nouveau en ’05 et ’12.

Il a aussi la chance d’être .500 cette année.

Le rallye des Falcons au quatrième trimestre a échoué dans une défaite 21-15 contre Tampa Bay lors de la semaine 5, en grande partie grâce à une pénalité contestée pour rudesse du passeur sur le plaqueur défensif d’Atlanta Grady Jarrett. Même ce drapeau fortuit s’est avéré coûteux pour Brady, qui a été condamné à une amende de 11 139 $ pour avoir tenté de donner un coup de pied à Jarrett après son retrait.

Interrogé après la défaite contre les Steelers et leur secondaire de deuxième corde, quel était son message à ses coéquipiers, la réprimande grossière de sa ligne O de côté, Brady a déclaré: “Nous devons marquer plus de points.”

C’est le cri de ralliement à travers la ligue où une douzaine d’équipes marquent en moyenne moins de 20 points par match et les 49ers (20,1) sont juste à l’extérieur de cette marque avec les Bucs.

À 15,2 points, les Broncos sont l’équipe la moins performante de la ligue alors que Russell Wilson continue de lutter pour prendre des décisions rapides derrière une ligne offensive défoncée. Jusqu’à présent, en quatre matchs aux heures de grande écoute, les Broncos ont réussi 16, 11, 13 et 16 points, en perdant trois et en surmontant 10 trois-et-outs dans l’autre.

Cinq fois, la défense de Denver a maintenu ses adversaires à 17 points ou moins en temps réglementaire, ce qui a conduit Troy Aikman à déclarer après la défaite 19-16 de Denver contre les Chargers en prolongation lundi soir qu’« il est difficile d’imaginer que vous pouvez jouer aussi bien défensivement et maintenir le score bas. ce bas constamment et j’ai un record de défaites.

Les raisons du manque de points sont nombreuses.

__Plusieurs équipes n’ont pas joué leurs titulaires lors de la pré-saison et ont passé la saison à régler les problèmes en attaque.

__Plusieurs vétérans ont changé d’équipe, et recréer une alchimie prend du temps.

__Les défenses “Shell” popularisées par l’ancien entraîneur des Broncos Vic Fangio dans la zone rouge limitent les infractions à l’intérieur de la ligne des 20 mètres.

Les problèmes à Tampa pourraient être un peu plus profonds.

“Peu importe qui vous jouez, si vous ne faites pas les jeux, peu importe que ce soit les Steelers ou les Chiefs pour les Packers ou les Saints”, a déclaré Brady. « Soit vous faites les jeux, soit vous ne le faites pas. C’est une entreprise de production.

Et non, a souligné Brady, ce n’est pas seulement la faute de la ligne offensive.

« C’est nous tous. C’est toute notre attaque », a déclaré Brady. «Nous devons faire un meilleur travail dans le jeu de course, dans le jeu de passe. Tout le monde doit faire un meilleur travail. Évidemment, il n’y a pas de position qui fonctionne à un niveau d’élite en ce moment.

Quart-arrière inclus.

___

Arnie Stapleton, Associated Press