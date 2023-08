Analyse tactique : comment Man City, Brighton et Aston Villa utilisent le « milieu de terrain » pour ouvrir l’opposition | Nouvelles du football

« Quand vous parlez de belles passes de ballon, je pense ces sont les meilleures passes qu’un milieu de terrain puisse faire. Ce qu’ils font, c’est éliminer les quatre premiers. Vous pouvez voir des joueurs répartir le jeu, des passes de 60 mètres sur le terrain – mais ce fait sortir les joueurs du jeu. »

Jamie Carragher a dû arrêter Gary Neville dans son élan alors qu’il l’observait sur le tout nouvel écran géant du Football du lundi soir studio un canal de passage dans la préparation de Manchester City à son but vainqueur le week-end dernier contre Newcastle.

La passe de 10 mètres. Joueurs recevant le ballon dans les poches. Joueurs au demi-tour. Les défenseurs pointent du doigt, transmettent à leurs coéquipiers sans se rendre compte que leur adversaire se trouve sur leur épaule gauche ou droite.

C’est en partie pourquoi le marché a vu ceux qui sont hautement qualifiés pour jouer ces rôles, avec une vision périphérique, atteindre plus de 100 millions de livres sterling. Les joueurs de ballon les plus courageux du jeu ont beaucoup d’influence.

Image:

La capacité de Mateo Kovacic à jouer la passe de 10 mètres était évidente dans le but gagnant de Man City





Pour Pep Guardiola, la possession détient la clé. Avec ses latéraux inversés, le Catalan peut être considéré comme le pionnier du milieu de terrain, utilisant John Stones, Manuel Akanji et Rico Lewis pour entrer et créer un avantage numérique dans une zone centrale.

Guardiola a d’abord déployé cette tactique à City en utilisant Aleksandar Kolarov et Bacary Sagna au centre devant ses défenseurs centraux davantage comme stratégie pour bloquer, couvrir et filtrer les espaces centraux devant la défense.

Mikel Arteta a pris cela en charge à Arsenal cette saison en utilisant Thomas Partey nominalement dans un rôle d’arrière droit hors de possession afin de répondre à un attaquant supplémentaire à Kai Havertz, et jusqu’à présent, il a relativement réussi à contrôler la possession lors des victoires sur Forêt de Nottingham et Crystal Palace.

Qu’est-ce qu’un milieu de terrain ? Un milieu de terrain se compose de quatre joueurs – deux pivots plus profonds et deux numéros 10 – dont le positionnement combiné ressemble à une forme de boîte.

Mais ce ne sont pas seulement les meilleures équipes de la ligue qui adoptent une stratégie différente pour trouver de l’espace entre les lignes en utilisant un milieu de terrain – et il existe des variations quant à savoir précisément qui occupe les quatre postes.

Au cours des deux premiers week-ends de la saison, le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, et Unai Emery d’Aston Villa ont tous deux réussi à utiliser cette tendance tactique.

Image:

Une vue aérienne tactique du milieu de terrain d’Aston Villa (balles blanches) ; Douglas Luiz (6), Boubacar Kamara (44), John McGinn (7) et Moussa Diaby (19)





Aston Villa 4-0 Everton

Sean Dyche a aligné un milieu de terrain de cinq joueurs à Villa Park, mais son équipe d’Everton n’a pas pu faire face à la ruse d’Emery. Dès le premier coup de sifflet, le schéma était posé.

Moussa Diaby et John McGinn ont été chargés en tant que n°10 de venir à l’intérieur pour former une boîte, avec Boubacar Kamara et Douglas Luiz à la base.

Villa aurait pu marquer en 20 secondes grâce à cette structure, car le ballon a finalement été écarté pour Lucas Digne alors que l’homme était sur le point de bloquer son tir.

Image:

Le milieu de terrain d’Aston Villa était visible dès le coup d’envoi





Image:

Villa a joué sur son milieu de terrain pour mettre Leon Bailey derrière





Image:

Le besoin d’Everton de se rapprocher laisse un espace large à Lucas Digne





Image:

Le tir de Digne a finalement été bloqué par James Garner





Everton n’a jamais appris la leçon et a finalement concédé le premier des quatre buts grâce à Diaby retrouvé derrière un milieu de terrain sculptural.

Ashley Young a ensuite été isolée par Leon Bailey et McGinn a décollé James Garner, s’est glissé derrière Michael Keane et a rencontré le cut-back pour marquer.

Image:

Le milieu de terrain de Villa se prépare à nouveau pour le premier but





Image:

Villa trouve de l’espace derrière le milieu de terrain d’Everton





Image:

McGinn est capable de courir sans opposition dans la surface d’Everton





Image:

James Garner ne parvient pas à rester du côté des buts de McGinn





Image:

McGinn pince devant Michael Keane pour marquer





Loups 1-4 Brighton

Brighton a également été mis en place en marquant quatre buts contre les Wolves, même si la formation de leur milieu de terrain était beaucoup plus fluide.

Danny Welbeck et Julio Enciso ont tous deux chuté profondément pour offrir des options entre les lignes aux deux n°6, Pascal Gross et Billy Gilmour.

Cela a permis à Solly March d’opérer dans un rôle libre tandis que Kaoru Mitoma restait à l’écart.

Les loups, comme Everton, n’ont eu aucune réponse et leur défense a été fréquemment exposée, en raison de l’espace créé soit entre les défenseurs centraux pour que Mitoma se heurte à son but, soit de l’espace derrière pour que March soit trouvé pour deux frappes conformes. après la mi-temps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur Monday Night Football, Karen Carney examine la façon dont Brighton utilise le milieu de terrain et fait l’éloge de Kaoru Mitoma.





Image:

Les n°10 créent un écart entre les deux défenseurs centraux des Wolves





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur le but solo fascinant de Mitoma contre les Wolves qui a donné l’avantage à Brighton.



Comment la boxe au milieu de terrain peut échouer

Les managers arrivant avec leur propre philosophie entraîneront inévitablement des problèmes de démarrage.

Tottenham a accumulé quatre points lors de ses deux premiers matches et une nouvelle vague d’optimisme dérive dans les couloirs des Spurs après l’arrivée d’Ange Postecoglou.

Mais lors des deux matches de l’Australien, les adversaires de Tottenham avaient un total de buts attendus plus élevé. Des déviations fortuites ont été impliquées dans les deux frappes du week-end contre Manchester United, qui a raté des occasions présentables de punir ses rivaux.

Comme Neville l’a souligné lundi, il y aura « un risque élevé, une récompense élevée » lorsqu’il s’agira de Angeball.

L’un des aspects de la victoire contre United a été l’utilisation des arrières latéraux Pedro Porro et Destiny Udogie dans des positions centrales.

Image:

Le graphique montre comment la pression élevée de Man Utd a mis en cage la tentative des Spurs d’utiliser des arrières latéraux inversés.





Image:

Pedro Porro a été rapidement mis sous pression





Image:

Man Utd est allé homme pour homme au milieu de terrain mais a été davantage contourné par les dribbles





Image:

Les deux défenseurs centraux et latéraux de Tottenham sont entourés de James Maddison et Pape Sarr plus loin.





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ron Walker est rejoint par Peter Smith sur « The Question » pour discuter de la question de savoir si le style offensif d’Ange Postecoglou apportera le succès à Tottenham.



Comme cela a été souligné, une partie du succès des Spurs était due au fait que le milieu de terrain de United – Casemiro, Mason Mount et Bruno Fernandes – manquait de dynamisme, d’intensité et – avouons-le – de familiarité pour fonctionner à trois.

Un autre jour, contre une opposition différente avec un meilleur pressing haut, les tentatives de Tottenham de faire jouer des arrières latéraux en bas de leur surface auraient pu conduire à un résultat différent.

Lorsque les Spurs ont eu du plaisir à jouer, c’était davantage en utilisant Yves Bissouma – un milieu défensif expérimenté capable de recevoir le ballon dans des espaces restreints – pour diviser les deux défenseurs centraux et attirer les adversaires pour contourner la presse de United.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ron Walker est rejoint par Peter Smith sur « The Question » pour évaluer à quel point Manchester United sera préoccupé par ses problèmes de milieu de terrain en début de saison.





Il faut avoir la qualité pour jouer à travers ces zones. Lors de l’éventuelle victoire 3-1 de Liverpool sur Bournemouth, Trent Alexander-Arnold a été limogé – dans le langage du football américain – par Philip Billing avant le premier match d’Antoine Semenyo à la troisième minute.

Comme on l’a vu tout au long de leur pré-saison et plus loin, sans les trois premiers de Liverpool et leur talent pour marquer, une telle erreur aurait eu des ramifications bien plus importantes.

Mais les projets ne seront pas facilement abandonnés après un seul problème dans le système. L’arrivée du milieu de terrain japonais Wataru Endo permettra à Jurgen Klopp de tester davantage Alexander-Arnold en tant qu’arrière latéral inversé dans un 3-2-2-3 qui a Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister comme ses deux n°8.

On pourrait dire que Trent a maintenant son « Fabinho » de retour, donc quand Endo sera au courant, nous pouvons nous attendre à voir le système – et les résultats – que Klopp a façonné avec tant de succès vers la fin de la saison dernière revenir.

Image:

Trent Alexander-Arnold a été dépossédé pour le but de Bournemouth





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ron Walker est rejoint par Richard Morgan sur « The Question » pour évaluer le nouveau look de Liverpool pour le début de la saison.



Après tout, Szoboszlai est habitué à jouer dans un milieu de terrain après avoir coupé le flanc droit du RB Leipzig sous Marco Rose. Les essais et erreurs font tous partie du redémarrage.

« Nous poussons le précipice en ce qui concerne ce que nous devrions exiger des arrières latéraux », a déclaré Neville. « En tant qu’arrière latéral, si on me passait le ballon à l’intérieur alors que j’étais dans mon tiers défensif, j’aurais l’impression d’être pris dans une embuscade. »

Concernant spécifiquement les Spurs, Neville a noté : « Je pense qu’il y a des défauts dans la façon dont ils se sont mis en place. Au début du match, alors que Tottenham aurait pu mener 1-0, ils auraient facilement pu aussi être 1-0. alors que United se rendait compte de la façon dont Postecoglou utilisait Porro et Udogie et ils les pressaient, ce qui a presque conduit à deux buts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dougie Critchley et Zac Djellab du Football Daily expliquent comment la philosophie du football d’Ange Postecoglou a transformé l’équipe de Tottenham.



« La récompense est que lorsque vous sortez de la presse, vous pouvez envoyer le ballon dans de larges zones et avoir des duels. Je pense que certains de ces entraîneurs ont pris une idée de Pep Guardiola et l’ont transformée en quelque chose qui est réellement inefficace. Il doit y avoir une adaptation de ce que nous demandons aux latéraux.

« Je crois sincèrement que nous sommes actuellement dans une situation où une idée qui repose sur de bons principes est amenée à un niveau qui ne fonctionne pas.

« Si vous donnez un ballon à un arrière latéral dans le tiers défensif avec des joueurs autour de lui, il le perdra bien plus souvent qu’autrement. »

À ce stade précoce de la saison, les managers sont encore en train de déterminer lesquels de leurs joueurs peuvent assumer ces responsabilités.

Dans le cas de Manchester City, Brighton et Aston Villa, ils semblent déjà bien entraînés et semblent actuellement être les meilleurs praticiens de cette forme d’art de la Premier League. Le milieu de terrain est un style de jeu qui a relancé le jeu et qui est là pour rester.