ANALYSE | Sunak fait face à une économie différente de celle qu’il a laissée en tant que chancelier – à quoi doit-il s’attaquer en tant que Premier ministre?

Rishi Sunak a peut-être deux années de succès en tant que chancelier du Royaume-Uni à son actif, mais il porte désormais la responsabilité ultime de la direction que prend le gouvernement britannique pour gérer l’économie, écrit Alan Shipman.

Comme le Premier ministre britannique entrantRishi Sunak a l’avantage immédiat du succès perçu au cours de ses deux années en tant que chancelier.

Son mandat a pris fin en juillet dernier lorsqu’il résigné en raison d’une divergence d’opinion avec le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, sur l’économie. Mais pendant son mandat de chancelier, on lui attribue le sauvetage des ménages et des entreprises des effets des blocages de la pandémie de Covid en lançant un programme innovant et d’une rapidité impressionnante régime de congé. Il renversa un «petit état” approche pour devenir le payeur temporaire du secteur privé, dépensant une somme sans précédent 70 milliards de livres sterling pour raccourcir la récession.

Cette image d’avoir sauvé la nation en minimisant la perte de production nationale et d’emplois pendant la pandémie a éclipsé les moments les moins réussis de sa chancellerie. Cela comprend l’insuffisance anti-fraude de congés pris en charge, la flambée de coronavirus qui a suivi son «manger au restaurant pour aider” programme de relance de l’hospitalité et la discussion de ses finances familiales bien protégées.

Mais alors qu’il prend la plus haute fonction du Royaume-Uni, les soutiens économiques qui ont permis le régime de congé ont largement disparu. Les coûts d’emprunt à long terme du gouvernement, auparavant proches de zéro, avaient dépassé 5 % à la mi-octobre, même si la Banque d’Angleterre a soutenu la demande pour maintenir les rendements obligataires bas. À la fois, emprunt à la consommation a également augmenté ses coûts, anéantissant tout espoir d’un rebond post-pandémique des investissements favorisant la croissance.

Le Royaume-Uni est désormais confronté à une détérioration de la cote de crédit, ce qui ajoute à la prime de risque (et donc au coût) que les investisseurs placent sur la dette publique. Et il est peu probable que les consommateurs dépensent leur chemin hors du récession attendue. Des millions de personnes ont déjà du mal à faire face à l’augmentation des factures de nourriture, de carburant et d’hypothèque, sachant que leurs coûts énergétiques pourraient encore augmenter lorsque le courant fin du plafonnement des prix en avril 2023.

Aux États-Unis, où Sunak a obtenu son MBA et a fait fortuneles présidents post-crise sont souvent perçus comme «Ranger solitaire” Les figures. Ils se rendent en ville (avec un compagnon masqué) pour résoudre une situation désespérée, conquérant un public initialement sceptique avec des mesures efficaces qui surmontent les rivalités et les injustices passées.

Les conservateurs américains contemporains ont souligné rebondissements supplémentaires: le Ranger doit surmonter les préjugés et contourner les lois rigides pour sauver la situation. Cela témoigne certainement de la tâche qui attend Sunak alors qu’il devient le cinquième Premier ministre britannique en six ans.

Rishi Sunak peut-il nettoyer le gâchis économique laissé par Liz Truss, qui a démissionné de son poste de Premier ministre britannique le 20 octobre 2022 ? Fred Duval / Shutterstock

Étourdissant sous la stagflation

Exceptionnellement, les entreprises britanniques connaissent une pénuries de main-d’œuvre en ce moment, entre autres contraintes d’approvisionnement qui caractérisent généralement le pic d’un boom plutôt que le bord d’une récession. C’est à la une décennie de stagnation de la productivité du travail au Royaume-Uni. C’est un problème auquel Sunak, en tant que député d’arrière-ban, voulait s’attaquer avec des doses de déréglementation et de discipline du marché du travail, mais qu’en tant que chancelier, il a laissé sans solution.

Croissance de la productivité repris après que le Royaume-Uni ait poussé l’UE à achever son marché unique à partir de 1992. Ainsi, le soutien de Sunak à la sortie de l’UE reste un obstacle à sa réunification des conservateurs et à la reconstruction de ponts gravement brûlés avec des partenaires commerciaux européens. Leur importance a été renforcée par la diminution des chances de accord commercial transatlantique et le ralentir de l’économie chinoise, ce qui freinera la croissance dans l’ensemble de l’Asie émergente.

Alors, qu’est-ce qu’un nouveau Premier ministre doit faire? Après avoir démissionné du cabinet en juillet, déclenchant les luttes intestines très conservatrices qui le conduisent désormais à la haute direction, Sunak peut laisser les difficiles choix budgétaires à Jeremy Hunt, son successeur à la chancellerie. Mais le Premier ministre porte toujours la responsabilité ultime de la direction que prend le gouvernement pour gérer l’économie. Chasse déclarations jusqu’à présent ont annulé la majeure partie du mini-budget de Kwasi Kwarteng, indiquant que le nouveau gouvernement n’a pas de marge de manœuvre pour réduire les impôts et pourrait se préparer à davantage coupes douloureuses dans les dépenses publiques Au lieu.

Si Hunt s’en tient à la victoire électorale des conservateurs Engagement 2019 en l’absence d’augmentation de l’impôt sur le revenu, de la TVA ou de l’assurance nationale, le gouvernement devra probablement déployer des «impôts furtifs». Cela signifie laisser les travailleurs être davantage taxés à mesure que leurs salaires augmentent pour suivre le rythme des prix alors qu’une période de quatre ans gel des seuils d’imposition imposée par Sunak est toujours en place. Les avantages sociaux pourraient également être autorisés à s’éroder en étant augmentés par moins que l’inflation.

Le taux d’inflation élevé actuel aurait aussi, dans le passé, atténué les pressions financières du gouvernement en érodant les coûts de la dette publique et privée. Mais ce bouclier s’est usé. Paiements sur 25% de la dette publique sont maintenant alignés sur le taux d’inflation, et les prêteurs sont passant rapidement à la hausse des coûts d’emprunt pour les emprunteurs hypothécaires et de carte de crédit.

Ancien Premier ministre David Cameron pourrait citer le trou budgétaire d’un gouvernement travailliste sortant pour les cycles d’austérité précédents. Mais Sunak aura du mal à blâmer ses prédécesseurs pour la nouvelle compression budgétaire à laquelle le Royaume-Uni est confronté. Les partisans de Kwarteng sont susceptibles de lui rappeler continuellement – comme l’a fait l’ex-Premier ministre Liz Truss sur le point de le battre lors de la précédente course à la direction – que le resserrement de la politique budgétaire ne fera que aggraver la récession prédit par le banque d’Angleterre et de nombreux analystes indépendants.

Le sauveteur du numéro 11 doit devenir “Austerity Rishi” maintenant qu’il a déménagé à côté. Cela pourrait rendre beaucoup plus difficile pour le Lone Ranger de monter au coucher du soleil après avoir sauvé la journée.

Alan Shipmanmaître de conférences en économie, L’université ouverte

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.