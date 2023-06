ANALYSE | Sous-marin du Titanic : les familles des victimes pourraient poursuivre malgré les décharges de responsabilité

Cette image non datée, gracieuseté d’OceanGate Expeditions, montre leur submersible Titan sur une plate-forme en attente de signal pour plonger.

Les décharges de responsabilité signées par les passagers du Titan pourraient ne pas protéger la société du submersible d’éventuelles poursuites judiciaires, selon des experts juridiques.

Jeudi, les garde-côtes américains ont déclaré que des débris du submersible avaient été retrouvés au fond de l’océan près de l’épave du Titanic, suite à une « implosion catastrophique » de sa chambre de pression.

Les renonciations ne sont pas toujours à toute épreuve et il n’est pas rare que les juges les rejettent s’il existe des preuves de négligence grave ou de dangers qui n’ont pas été entièrement divulgués.

Les décharges de responsabilité signées par les passagers d’un submersible perdu en mer lors d’une plongée sur l’épave du Titanic pourraient ne pas protéger le propriétaire du navire contre d’éventuelles poursuites intentées par les familles des victimes, ont déclaré des experts juridiques.

Le submersible Titan a disparu dimanche après environ deux heures de plongée et a été retrouvé en morceaux au fond de l’océan après ce que les garde-côtes américains ont qualifié jeudi d' »implosion catastrophique » de sa chambre de pression.

Les passagers, qui ont payé jusqu’à 250 000 dollars chacun pour le voyage à 3 810 mètres sous la surface, auraient signé des décharges de responsabilité. Un journaliste de CBS qui a fait le voyage avec OceanGate Expeditions en juillet 2022 a rapporté que la renonciation qu’il avait signée mentionnait trois fois la possibilité de la mort sur la seule première page.

Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante les conditions des dérogations d’OceanGate.

OceanGate n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi.

Pas toujours iconique

« S’il y avait des aspects de la conception ou de la construction de ce navire qui étaient cachés aux passagers ou s’il était exploité sciemment malgré les informations selon lesquelles il n’était pas adapté à cette plongée, cela irait absolument à l’encontre de la validité de la renonciation », a déclaré blessure personnelle. avocat et expert en droit maritime Matthew D. Shaffer, basé au Texas.

OceanGate pourrait affirmer qu’il ne s’agissait pas d’une négligence grave et que les dérogations s’appliquent car elles décrivaient pleinement les dangers inhérents à la plomberie au plus profond de l’océan dans un submersible de la taille d’une fourgonnette.

Le degré de négligence potentielle et son impact sur l’applicabilité des dérogations dépendront des causes de la catastrophe, qui font toujours l’objet d’une enquête.

« Il y a tellement d’exemples différents de ce pour quoi les familles pourraient encore avoir des réclamations malgré les renonciations, mais tant que nous ne connaîtrons pas la cause, nous ne pourrons pas déterminer si les renonciations s’appliquent », a déclaré l’avocat spécialisé en dommages corporels Joseph Low de Californie.

Les familles n’étaient pas joignables jeudi. Il est possible qu’aucun d’entre eux ne porte plainte.

OceanGate est une petite entreprise basée à Everett, Washington, et on ne sait pas si elle a les actifs pour payer des dommages importants, le cas échéant, mais les familles pourraient percevoir de la police d’assurance de l’entreprise si elle en a une.

Les familles pourraient également demander des dommages-intérêts à toute partie extérieure qui a conçu, aidé à construire ou fabriqué des composants pour le Titan s’il s’avérait qu’ils avaient fait preuve de négligence et qu’ils étaient à l’origine de l’implosion.

« Mort en haute mer »

OceanGate pourrait chercher à se protéger des dommages en déposant une action dite en limitation de responsabilité en vertu du droit maritime, qui permet aux propriétaires de navires impliqués dans un accident de demander à un tribunal fédéral de limiter tout dommage à la valeur actuelle du navire. Puisque le Titan a été détruit, ce serait zéro.

Mais OceanGate devrait prouver qu’il n’avait aucune connaissance des défauts potentiels du submersible et porterait la charge de la preuve, ce qui, selon les experts juridiques, est une charge difficile à assumer.

Si OceanGate devait échouer dans un tel cas, les familles seraient libres de déposer des poursuites pour négligence ou mort injustifiée.

Une autre loi maritime, la Death on the High Seas Act, permet aux personnes qui dépendaient financièrement d’une personne décédée dans un accident naval de ne rechercher que la partie des revenus futurs de cette personne qu’elle aurait autrement reçue. Les demandeurs ne peuvent pas récupérer les pertes pour douleur et souffrance dans ces cas.

Ce qu’OceanGate savait de la sécurité du navire et ce que les passagers en avaient appris seraient les questions centrales lors de la découverte, un processus au cours duquel les parties partagent des informations sur un cas.

Les plaignants pourraient potentiellement citer des allégations de manquements à la sécurité chez OceanGate faites par un ancien employé dans un procès en 2018 contre la société devant le tribunal fédéral de Washington. L’employé, David Lochridge, a déclaré qu’il avait soulevé de « graves problèmes de sécurité » mais qu’il avait été ignoré. Cette affaire a été réglée à des conditions non divulguées, selon les archives judiciaires.

Un groupe de leaders de l’industrie a également écrit à OceanGate en 2018 pour exprimer de graves préoccupations concernant la sécurité du navire et la décision de l’entreprise de ne pas certifier le Titan par des tiers tels que l’American Bureau of Shipping, un important classificateur de submersibles.

