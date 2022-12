Analyse : Sous Jiang, la Chine projetait une image plus ouverte

Il a souri et – huit ans seulement après la répression des manifestants pour la démocratie sur la place Tiananmen – le spectacle du dirigeant chinois rayonnant et souriant au cœur même du capitalisme semblait à la fois charmant et vraiment, vraiment étrange.

C’était un matin d’octobre 1997 à la Bourse de New York, et Jiang Zemin, le puissant chef du Parti communiste chinois et du gouvernement, sonnait la cloche d’ouverture. “Bonjour!” il a explosé. « Je vous souhaite de bons échanges ! »

Cela correspondait parfaitement à l’image de Jiang, décédé mercredi à 96 ans, une génération entière après son règne et deux dirigeants chinois plus tard. Il laisse derrière lui un pays bien différent de celui qu’il a tenté de façonner. Maintenant, c’est effectivement la nation de Xi Jinping – et une société en proie à des manifestations extraordinaires contre les blocages “zéro-COVID” qui ont vu des foules dans les rues de Pékin et de Shanghai exiger la fin du règne de Xi et du Parti communiste.

La mort de Jiang, en plein milieu des manifestations les plus visibles depuis l’effusion de sang de 1989 sur la place Tiananmen, montre à quel point la Chine de la fin des années 1990 et du début des années 2000 a changé – lorsqu’il était au sommet de son règne – et la puissance économique d’aujourd’hui. et pays plus puissant et dominant.

À ce micromoment de son histoire, la Chine a ceci en cours : Xi vient d’orchestrer un troisième mandat de cinq ans en tant que secrétaire général du Parti communiste il y a quelques semaines à peine. Et mardi, son gouvernement s’est engagé à “réprimer résolument les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles” – ciblant implicitement les foules dans les grandes villes chinoises qui protestent contre les fermetures de COVID-19 ou à peu près n’importe quoi d’autre.

Jiang, ancien maire de Shanghai et ancien directeur d’une savonnerie, a été nommé par le dirigeant suprême Deng Xiaoping – l’architecte de la “réforme et de l’ouverture” post-Mao de la Chine – au poste de secrétaire général trois semaines après la répression sanglante de la place Tiananmen au cours de laquelle des centaines, peut-être des milliers sont morts.

Dans les années qui ont suivi, Jiang a aidé à sortir la nation de l’isolement résultant des actions de la Chine au cours de cette saga sanglante. Ce faisant, il a pris soin de se présenter au monde comme un bon vivant souriant qui aimait jouer du piano, chanter et trouver des points de contact humains avec les dirigeants d’autres nations – un contraste avec les technocrates généralement austères qui l’entouraient.

Jiang n’était pas un jeu d’enfant, cependant. C’était un pro de la politique, et cette personnalité engageante était méticuleusement calibrée pour refléter les ambitions du moment de sa nation : non seulement son retour de l’arrière-pays diplomatique, mais son désir de s’asseoir sur un pied d’égalité à la table des nations, de diriger une passation pacifique des Hong Kong de retour en Chine, pour rejoindre l’Organisation mondiale du commerce et, éventuellement, pour garantir les Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin.

En revanche, la Chine d’aujourd’hui – encouragée en grande partie par Xi lui-même – présente une présence robuste, parfois fanfaronne, sur la scène mondiale et, peut-être même plus qu’il y a une génération, se hérisse à toute suggestion que les fantômes de la guerre froide des nations occidentales les politiques de « confinement » pourraient revenir pour faire quelque chose de obsédant.

“Il y avait le sentiment qu’il y avait plus d’ouverture à la Chine dans la décennie post-Tiananmen des années 1990. Depuis lors, il est clair que la Chine a évolué dans une direction où le contrôle politique est plus fort du haut vers le bas », explique Rana Mitter, professeur d’histoire et de politique de la Chine moderne à l’Université d’Oxford.

L’ère pré-médias sociaux de la politique chinoise de Jiang, dit Mitter, faisait partie d’une période au cours de laquelle les dirigeants autoritaires seraient disposés à « incorporer un certain espace aux marges » en matière de liberté d’expression.

Pas plus, comme le suggèrent les réponses aux manifestations de cette semaine.

“L’idée qu’il existe cette voie alternative, relativement légèrement plus lâche au sein de l’autoritarisme chinois, du moins pour cette génération, semble avoir été abandonnée”, a déclaré Mitter.

La comparaison de deux époques, bien qu’instructive, ne va pas plus loin. À bien des égards, Jiang n’était guère un dirigeant permissif. Il a réprimé le mouvement spirituel Falun Gong, a maintenu un contrôle strict sur l’expression et a veillé à ce que toutes sortes de militants – pour les droits de l’homme, les droits du travail et la démocratie en général – soient emprisonnés.

Après tout, il dirigeait le parti au pouvoir dans un pays à parti unique et avait été installé par Deng à l’un des moments les plus difficiles du pays avec pour mandat de remettre les choses sur les rails. Il avait aussi une motivation puissante : le prédécesseur de Jiang en tant que secrétaire général du parti, Zhao Ziyang, est devenu célèbre dans le monde entier en discutant ouvertement avec les manifestants avant la répression – et a été purgé et placé sous des années d’assignation à résidence par la suite.

Néanmoins, comparer la Chine d’aujourd’hui à l’ère de Jiang rappelle une vieille vérité : la personnalité d’un dirigeant et celle d’une nation sont toujours liées, en particulier lorsque le pouvoir est profondément concentré entre les mains de ce seul dirigeant. Et de Mao Zedong à Deng Xiaoping en passant par Jiang Zemin, et maintenant avec Xi Jinping, même un mastodonte comme la Chine peut se retrouver à refléter les caprices et les traits de personnalité de la personne qui navigue dans son destin.

Juste avant la visite de la bourse en 1997, l’un des assistants anglophones de Jiang a rassemblé des journalistes lors d’un petit-déjeuner avec l’ancien président George HW Bush à l’hôtel Waldorf-Astoria. L’assistant a pointé Jiang, bavardant avec Bush, et a dit quelque chose comme : « Vous voyez ? C’est juste un gars ordinaire.

Aujourd’hui, 25 ans plus tard, à une époque différente avec une Chine très différente, il est difficile d’imaginer que l’un des gestionnaires de Xi Jinping veuille transmettre quelque chose comme ça à qui que ce soit – et encore moins oser le faire.

La rédactrice de l’Associated Press Danica Kirka à Londres a contribué à ce rapport. Ted Anthony, directeur de la nouvelle narration et de l’innovation de la salle de rédaction pour l’Associated Press, a été correspondant et rédacteur en chef en Chine de 2001 à 2004 et directeur des nouvelles pour l’Asie-Pacifique de 2014 à 2018. Suivez-le sur Twitter à http://twitter.com/anthonyte

