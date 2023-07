Analyse : Sonia Gandhi, la principale différence entre Patna et Bengaluru

Alors que les partis d’opposition entament leur deuxième spectacle d’unité à Bengaluru, une grande différence par rapport au premier tour à Patna est la présence de Sonia Gandhi à une réunion tenue dans un État où le Congrès contrôle fermement.

La présence de Sonia Gandhi est un « résultat » de la première réunion, disent les dirigeants du Congrès, mais ils espèrent que son expérience en tant que bâtisseuse de coalition avant les élections de 2004 et ses relations personnelles à travers le spectre politique ajouteront du poids à la voix du Congrès lors des négociations. tableau.

La présence de Sonia Gandhi revêt une importance particulière à Bangalore. Le président des médias et de la publicité du Congrès, Pawan Khera, souligne : « C’est une dirigeante de haut rang qui était présente à toutes les réunions parlementaires et sa présence donnera de la force à l’opposition ».

Étant donné que les dirigeants de la plupart des partenaires de l’alliance s’étaient autrefois ralliés à Sonia Gandhi, la chimie pourrait aider à faire avancer les choses. L’optique a également envoyé un message clair – le Congrès est le ciment, le pôle central autour duquel l’opposition doit s’unir.

« A Patna, Nitish Kumar était au centre de l’attention et la question était de savoir qui rassemble tout le monde? Ici, c’est le Congrès qui est l’hôte et c’est une réitération subtile de la position du parti », a déclaré un haut dirigeant qui a requis l’anonymat.

En prenant position sur l’ordonnance du Centre sur le contrôle des services administratifs à Delhi, le Congrès projette apparemment une image plus conciliante. Cette décision signale sa volonté de faire des concessions et de s’assurer que, malgré l’animosité historique, il y a un effort pour s’engager avec le parti Aam Aadmi (AAP). Cela peut être une indication, au-delà du PAA, que le Congrès est prêt à donner ce qu’il faut pour construire une coalition.

Cela garantira que la friction Congrès-AAP ne finira pas par ruiner l’effort et que l’optique est bonne.

Cependant, sur le fond, bien que le lieu de la réunion soit dans le sud de l’Inde, le dialogue de fond tournera autour de la stratégie électorale dans le bastion du BJP, les États du nord. En effet, les alliances dans les États du sud, à l’exception de l’Andhra Pradesh et du Telangana, semblent établies. Le DMK est en charge au Tamil Nadu, le Congrès au Karnataka et une bataille entre la gauche et le Congrès au Kerala – par pour le cours.

Le ministre en chef de Telangana, K Chandrasekhar Rao, et le ministre en chef d’Andhra, Jagan Mohan Reddy, sont des alliés improbables et le parti Telugu Desam (TDP) de Chandrababu Naidu semble se diriger vers l’Alliance démocratique nationale (NDA) dirigée par le BJP. Cela fait des coalitions dans le sud de l’Inde une coalition relativement simple.

C’est dans les États du Nord qu’il est essentiel de créer cette coalition arc-en-ciel et de bien faire les choses.

Un haut dirigeant a souligné que la présence et l’expérience de Sonia Gandhi pourraient aider, en particulier avec le parti Samajwadi d’Akhilesh Yadav. Les deux parties ont eu des équations inconfortables dans le passé, et le renforcement des principes de l’alliance dans des États comme l’Uttar Pradesh et le Bihar sera la rampe de lancement de l’unité de l’opposition.

On a le sentiment que des dirigeants comme Akhilesh Yadav ou Tejashwi Yadav, qui sont du même cru que Rahul Gandhi, répondraient beaucoup mieux à Sonia Gandhi. Même avec des alliés plus âgés comme Mamata Banerjee et Lalu Yadav, on pense que le facteur Sonia a un meilleur jeu. C’est quelque chose qui dépasse l’expérience de Mallikarjun Kharge et l’enthousiasme de Rahul Gandhi.

La crise du Maharashtra est un point focal, mais dans l’ensemble, contrairement à Patna, on s’attend à une avancée concrète et à une plus grande cohésion après cette réunion. Alors qu’elle n’en est encore qu’à ses balbutiements, deux points semblent se dessiner. Premièrement, la réitération du Congrès en tant que force centrale rassemblant le « Mahagathbandhan », et deuxièmement, Sonia Gandhi pourrait encore dominer et faire partie du plan de bataille de l’opposition.

Étant donné que le BJP a commencé à préparer sa propre démonstration de force en renouant avec certains anciens alliés et en tendant la main à d’autres, l’opposition aura besoin de quelque chose à montrer pour son méga conclave de Bengaluru.