Analyse : Rishi Sunak peut-il mettre fin au chaos et restaurer la crédibilité de la Grande-Bretagne ?

L’ascension de Rishi Sunak au plus haut poste de la politique britannique est remarquable. Il y a à peine sept semaines, il a été largement battu par Liz Truss lors de la course à la direction du Parti conservateur. Aujourd’hui, après être sorti victorieux d’une course à la direction qui a été accélérée après l’épave de son court mandat de premier ministre, il n’est qu’une audience avec le roi Charles III loin de Downing Street.

Sunak se rendra au palais de Buckingham mardi matin pour son audience avec le roi, après quoi il deviendra Premier ministre du Royaume-Uni.

L’homme qui a été ministre des Finances de Boris Johnson pendant deux ans et demi, pour démissionner et renverser le gouvernement de Johnson, est maintenant confronté à la tâche peu enviable de reprendre une nation sous le choc après le mandat désastreux de Truss.

Il le fera, il est juste de le supposer, en mettant en œuvre le plan économique qu’il a décrit lors de sa candidature ratée à la direction plus tôt cette année. Sunak a critiqué les projets de Truss de réduire les impôts et de financer les dépenses quotidiennes par l’emprunt, affirmant que cela causerait des ravages économiques.

Il a eu raison lorsque le gouvernement de Truss a mis en œuvre ses plans dans un “mini-budget”, qui a fait chuter la livre à son plus bas niveau depuis des décennies et fait s’effondrer les prix des obligations, faisant monter en flèche les coûts d’emprunt et poussant les fonds de pension au bord de l’insolvabilité.

Comme Sunak l’avait également prédit, la hausse des taux d’intérêt a fait grimper les remboursements hypothécaires et les prêteurs se sont empressés de retirer leurs produits du marché, anéantissant les espoirs de nombreux propriétaires potentiels presque du jour au lendemain.

La réputation internationale de la Grande-Bretagne avait déjà pris un coup avant l’arrivée au pouvoir de Truss. Les scandales sans fin qui ont finalement forcé Johnson à quitter ses fonctions, en plus de ses menaces répétées d’enfreindre le droit international concernant l’accord sur le Brexit qu’il avait personnellement convenu avec l’Union européenne, n’avaient pas rendu les dirigeants mondiaux bien disposés envers le Royaume-Uni.

Cela ne veut pas dire que le Royaume-Uni n’est pas pertinent sur la scène mondiale. Le soutien du gouvernement à l’Ukraine, par exemple, a valu à la Grande-Bretagne – et en particulier à Johnson – les éloges d’autres dirigeants occidentaux.

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a écrit lundi dans Politico que « la Grande-Bretagne a été la principale puissance étrangère soutenant l’Ukraine. Sous le triumvirat du Premier ministre Boris Johnson, de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et du secrétaire à la Défense Ben Wallace, Londres était à l’avant-garde de la détermination politique et du leadership.

L’adhésion de Sunak peut être directement attribuée au chaos des derniers mois. Il est considéré comme une paire de mains sûres, ayant remporté de nombreux éloges pour sa gestion de l’économie pendant la pandémie de Covid-19, aidant les entreprises et les citoyens avec de grands programmes de dépenses gouvernementales qui ont sauvé de nombreux moyens de subsistance. Son travail est désormais clair : ramener le calme.

Malheureusement pour Sunak, il a hérité d’un parti politique qui a passé ces dernières années à s’arracher des morceaux. Le parti conservateur de 2022 est défini par un factionnalisme et des loyautés partagées qui l’ont rendu ingouvernable à la fois pour Johnson et Truss.

Le parti est divisé sur beaucoup plus de lignes que la gauche et la droite, mais Sunak aura probablement le plus de difficultés avec l’aile populiste Brexiteer du parti qui adorait Johnson.

“La réalité est que les éléments les plus durs de la droite Brexiteer n’ont probablement soutenu personne parce qu’ils savent qu’il y a une querelle à venir avec le nouveau Premier ministre à propos du Brexit”, a déclaré à CNN Salma Shah, une ancienne conseillère conservatrice. “L’une des principales priorités de Sunak sera de négocier le protocole d’Irlande du Nord (une partie contestée de l’accord post-Brexit). Si ça ne va pas dans leur sens, ils peuvent faire demi-tour.

Sunak peut ignorer ou apaiser ces personnes, mais cela pourrait signifier devoir avaler une grosse part de tarte humble.

«Il peut essayer de neutraliser les gens de cette aile du parti qui ne lui pardonneront pas d’avoir« trahi »Boris ou ses restrictions budgétaires en nommant un cabinet qui les apaise. Potentiellement, cela signifie ravaler sa fierté et trouver quelque chose à faire pour Boris et Liz Truss », a ajouté Shah.

S’il ne le fait pas, Johnson pourrait causer des problèmes à Sunak depuis les banquettes, s’il était d’humeur à se venger.

“Vraisemblablement, il ne le mettra pas au gouvernement, ce qui pourrait signifier qu’il cause des problèmes aux députés d’arrière-ban. Je suppose qu’ils doivent espérer qu’il abandonne son siège et parte gagner de l’argent », a déclaré Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary.

La gestion du parti est quelque chose qui pourrait échapper à Sunak dans un avenir immédiat. Ce qui est fermement dans son don, cependant, c’est la politique économique et les relations avec les partenaires internationaux.

“C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience mondiale en dehors de la politique et qui traite également avec des personnalités mondiales en tant que chancelier. Il est un bon communicateur et il sait de quoi il parle quand il s’agit d’économie. Je pense donc qu’il y a toutes les chances qu’il soit accueilli par la communauté internationale non seulement s’il peut régler l’économie mais aussi la politique britannique », a ajouté Bale.

Dans un monde idéal pour Sunak, il apporterait la stabilité économique, et avec elle, apporterait la stabilité politique. Mais les observateurs de longue date de la politique britannique sauront que les deux ne vont pas toujours de pair.

“Il devra mettre en œuvre des politiques en raison du mini-budget de Truss qui sera politiquement impopulaire auprès de différents groupes pour différentes raisons”, a déclaré Vicky Pryce, ancienne co-responsable du Government Economic Service du Royaume-Uni.

Cela, a déclaré Pryce, pourrait signifier une austérité pour équilibrer les comptes, des taxes exceptionnelles sur les entreprises énergétiques et l’annulation de l’idée de Truss de supprimer les plafonds sur les bonus des banquiers. “Il doit équilibrer les politiques qui pourraient faire enrager les députés conservateurs contre les politiques qui pourraient retourner le public contre lui.”

De leur côté, les députés et conseillers conservateurs sont un mélange de soulagés, de furieux, d’inquiets et dans certains cas de vaincus. Certains pensent que le public appréciera un peu de paix et de tranquillité dans le chaos politique. Certains sont hors d’eux que l’homme qui a fait tomber Johnson a réussi. Certains pensent que Sunak va être trop mou sur le Brexit. Certains pensent que la prochaine élection est déjà perdue.

Il reste en théorie au moins deux ans avant la tenue des prochaines élections législatives. C’est plus que suffisamment de temps pour que Sunak stabilise le navire et rétablisse les cotes d’écoute désastreuses des conservateurs en quelque chose de plus compétitif. Mais il doit emmener sa fête avec lui.

Et si l’on se fie aux dernières semaines, le nouveau premier ministre pourrait devenir un autre chef conservateur qui est obligé de passer plus de temps à gérer la politique interne de son propre parti qu’à gérer les énormes problèmes auxquels son pays est confronté.