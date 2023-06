Analyse : Qu’est-ce qui fait une élection juste ? Le redécoupage récent est le plus politiquement équilibré depuis des années

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les démocrates déplorent depuis des années les plans partisans de redécoupage qui ont aidé les républicains à remporter beaucoup plus de sièges au Congrès que prévu. Mais cet avantage a disparu.

Lors des premières élections tenues avec les données du recensement de 2020, les démocrates ont riposté avec leur propre gerrymandering qui a façonné les districts à leur avantage et a essentiellement égalisé le résultat. Bien que les républicains aient pris le contrôle de la Chambre des démocrates, la chambre étroitement divisée reflète plus précisément le ratio républicains/démocrates parmi les électeurs à l’échelle nationale qu’à tout moment ces dernières années, selon une nouvelle analyse de l’Associated Press.

« D’une part, nous avons des résultats plus justes et plus représentatifs. Mais il semble que nous ayons plus de gerrymandering », a déclaré Doug Spencer, professeur de droit à l’Université du Colorado à Boulder, qui administre le site Web All About Redistricting.

L’analyse de l’AP a révélé que les républicains n’ont remporté qu’un seul siège de plus à la Chambre des États-Unis en 2022 que ce à quoi on aurait pu s’attendre sur la base de la part moyenne des votes qu’ils ont reçus à l’échelle nationale – un avantage insignifiant pour déterminer la majorité des sièges du GOP de 222 à 213.

Une situation similaire s’est déroulée dans les capitales des États lors des élections de 2022. L’AP a constaté que les démocrates et les républicains ont décroché un nombre presque égal d’États avec des districts de la Chambre ou de l’Assemblée inclinés en leur faveur – un contraste frappant avec l’important avantage républicain au cours de la décennie précédente.

La différence n’est pas seulement que les républicains ont moins gerrymander, mais que « plus de démocrates ont repris la pratique », a déclaré Spencer.

Beaucoup est en jeu. Les districts tirés à l’avantage d’un parti peuvent l’aider à gagner, maintenir ou élargir les majorités, ce qui peut à son tour affecter les types de lois promulguées sur des sujets controversés tels que l’avortement, les armes à feu, les impôts et les droits des transgenres. Cela est évident cette année, alors que les États dirigés par les républicains et les démocrates évoluent dans des directions opposées sur bon nombre de ces questions.

Le mécontentement autrefois exprimé le plus fort par les démocrates dans les États gerrymandered par les républicains est maintenant également en hausse chez les républicains dans des endroits tels que le comté rural de Macoupin, dans l’Illinois. Un républicain a représenté l’ancien comté minier au Congrès au cours de la dernière décennie. Mais un démocrate a remporté le district redessiné en 2022 après qu’il se soit transformé en une forme élancée en forme de serpent – ​​avec une tête dans les villes universitaires jumelles de Champaign et Urbana et une nouvelle queue dans la banlieue démocrate de Saint-Louis.

Le comté de Macoupin à tendance républicaine ressemble à un renflement au milieu – le seul comté entier restant dans le 13e district.

«Nous sommes maintenant liés à des gens – des ancres de bateau au nord et des ancres de bateau au sud – avec lesquelles nous avons très peu en commun, et nous ne sommes pas satisfaits», a déclaré Tom Stoecker, président du GOP du comté de Macoupin.

Les districts du Congrès de l’Illinois avaient la plus grande tendance partisane à l’échelle nationale, aidant les démocrates à remporter trois sièges de plus que prévu en fonction de leur pourcentage de votes, selon l’analyse de l’AP. Parmi les chambres d’État, la plus grande inclinaison partisane s’est produite à l’Assemblée du Nevada, favorisant à nouveau les démocrates.

Les républicains ont encore récolté des récompenses à certains endroits. Les républicains du Texas ont remporté environ deux sièges de plus à la Chambre des États-Unis que ce à quoi on aurait pu s’attendre en fonction de leur pourcentage de voix. Une inclinaison de longue date du GOP s’est également poursuivie à l’Assemblée du Wisconsin.

L’AP a analysé l’effet du redécoupage sur les élections de 2022 à l’aide d’une formule « d’écart d’efficacité » destinée à repérer les cas de gerrymandering potentiels. Le test – conçu par Eric McGhee, chercheur à l’Institut de politique publique non partisan de Californie, et Nick Stephanopoulos, professeur à la Harvard Law School – identifie les États où un parti est extraordinairement efficace pour traduire les votes en victoires. Cela peut se produire lorsque les politiciens chargés de répartir les électeurs de leurs adversaires dans quelques districts fortement concentrés ou de les répartir dans plusieurs districts pour diluer leur force de vote.

Les analyses précédentes de l’AP ont révélé que les républicains bénéficiaient d’un fort avantage dans les districts tirés après le recensement de 2010. Le GOP a remporté environ 22 sièges à la Chambre des États-Unis de plus que prévu sur la base de sa part des voix en 2016 – environ 16 sièges supplémentaires en 2018 et environ 10 sièges excédentaires en 2020. En comparaison, l’inclinaison du GOP à un siège lors des élections de 2022 était essentiellement un lavage politique.

« Selon de nombreux paramètres, nous avions la carte du Congrès la plus juste et la carte législative de l’État la plus juste depuis des décennies, et c’est vraiment une bonne chose pour la démocratie », a déclaré John Bisognano, président du National Democratic Redistricting Committee, qui a contesté les cartes dessinées par les républicains dans rechercher.

Bisognano attribue le changement principalement à quatre États – le Michigan, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et la Virginie. Selon les cartes du Congrès dessinées par les républicains, ces États se sont combinés en 2016 pour élire 39 républicains et seulement 17 démocrates – environ neuf républicains de plus que prévu en fonction de leur part des voix. Mais en 2022, selon les cartes adoptées par les tribunaux et la nouvelle commission indépendante du Michigan, ces États se sont combinés pour élire 26 républicains et 29 démocrates. Dans un renversement, les démocrates ont remporté environ un siège de plus que prévu en fonction de leur part des voix.

Lors de chacune des deux élections de mi-mandat les plus récentes, l’analyse de l’AP a identifié 15 États où un parti politique a remporté au moins un siège au Congrès de plus que ce à quoi on aurait pu s’attendre sur la base de ses votes. Douze d’entre eux favorisaient le républicain en 2018.

Mais les gains de redécoupage ont été plus équitablement répartis l’année dernière. Les démocrates ont gagné au moins un siège au Congrès de plus que prévu grâce à leur pourcentage de voix dans huit États – Californie, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nevada, New Jersey, Nouveau-Mexique et Washington. Pendant ce temps, les républicains ont gagné au moins un siège supplémentaire dans sept États – Arizona, Floride, Géorgie, Iowa, New York, Texas et Wisconsin.

Les nouveaux districts de l’Illinois ont été dessinés par la législature de l’État dominée par les démocrates et promulgués par le gouverneur démocrate JB Pritzker, malgré une promesse lors de sa campagne de 2018 d’opposer son veto à toutes les cartes dessinées par des politiciens. Pritzker a déclaré que les cartes – qui ajoutaient un deuxième district à prédominance latino tout en maintenant trois districts à prédominance noire – «garantiraient que toutes les communautés sont équitablement représentées».

Sous les nouveaux districts, les démocrates de l’Illinois ont élargi leur avantage de 13 contre 5 au Congrès à une majorité de 14 contre 3, renversant un siège républicain et en fusionnant d’autres. L’État a perdu un siège en raison de la baisse de la population.

Le représentant républicain Rodney Davis a été retiré du 13e district qu’il a représenté pendant une décennie et placé dans le 15e district fortement républicain. Il a perdu dans une primaire du GOP contre la représentante Mary Miller, qui a été approuvée par l’ancien président Donald Trump. Le 13e district remodelé a été remporté par la démocrate Nikki Budzinski, ancienne assistante de Pritzker et du président Joe Biden.

« Ce district a été dessiné de manière très aléatoire pour maximiser la participation démocrate », a déclaré Davis à l’AP.

De nombreuses alternatives politiquement plus neutres auraient pu être élaborées, a déclaré Sheldon H. Jacobson, directeur de l’Institute for Computational Redistricting de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

« C’était juste une situation horrible et ne représente vraiment pas les habitants de l’Illinois », a déclaré Jacobson.

La représentation équitable a également été remise en question au Nevada, où l’avantage démocrate du redécoupage était si important qu’il aurait pu influencer le contrôle de l’Assemblée de l’État. Bien que les candidats républicains aient reçu plus de voix au total, les démocrates ont remporté une majorité de 28 voix contre 14 l’automne dernier, soit sept sièges démocrates de plus que prévu, selon l’analyse de l’AP.

Un procès intenté par les habitants concernés et plusieurs élus républicains a allégué que les nouveaux districts étaient «un gerrymander partisan extrême intentionnel» qui a illégalement dilué les votes. Mais un juge a déclaré qu’il n’y avait pas de norme claire pour peser les réclamations de gerrymandering partisanes en vertu de la Constitution du Nevada – faisant écho à une décision de la Cour suprême des États-Unis de 2019 selon laquelle les tribunaux fédéraux n’ont pas non plus à trancher les réclamations de gerrymandering partisanes.

La communauté de golf Somersett de la région de Reno faisait partie d’un district de l’Assemblée contrôlé par les républicains, mais les nouvelles cartes l’ont divisé en deux. Un démocrate représente désormais une partie de la subdivision tandis que le reste a été placé dans un district rural dirigé par les républicains qui s’étend sur des centaines de kilomètres jusqu’aux frontières de l’Oregon et de l’Idaho.

« C’était vraiment mauvais pour notre communauté », a déclaré Jacob Williams, président de la Somersett Owners Association, qui s’est présenté sans succès à une primaire républicaine pour l’Assemblée de l’État. « C’était assez dégonflant. »