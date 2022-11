Analyse : Qu’en est-il des Cowboys ? Dallas est le plus impressionnant

Dak Prescott a été presque parfait pour diriger une attaque équilibrée et dynamique. Micah Parsons a de nouveau fait des ravages en menant une défense dominante.

Derrière Prescott et Parsons, Dallas a démantelé le Minnesota et mis le reste de la NFL en garde avec une victoire convaincante 40-3 sur la route dimanche contre une équipe qui avait remporté sept matchs de suite.

Qu’en est-il des Cowboys ! Aucune équipe ne détient une victoire plus impressionnante cette saison.

“C’est exactement ce à quoi je m’attendais”, a déclaré la sécurité des Cowboys Jayron Kearse. «Nous savions que nous allions venir ici et les renverser. Nous leur avons montré qui est l’équipe la plus coriace, et c’est nous. C’est le type de football auquel nous pouvons jouer semaine après semaine si nous continuons à rester ensemble et à faire notre travail.”

Il est peu probable que les Cowboys (7-3) remportent la NFC East. Ils traînent les Eagles de Philadelphie (9-1) de deux matchs et ont déjà perdu contre eux. Mais ils ont prouvé pourquoi ils seront une équipe dangereuse que personne ne voudra affronter en janvier après la plus grande victoire sur la route de l’histoire de l’équipe.

« Cette équipe a l’éthique du travail. Il a l’attitude. Ils ont un état d’esprit dur, ce qu’il faut avoir », a déclaré l’entraîneur Mike McCarthy.

Les Cowboys ont récolté en moyenne 28,8 points par match lors des cinq départs de Prescott. Tony Pollard et Ezekiel Elliott, qui ont marqué deux touchés chacun contre les Vikings (8-2), fournissent une solide attaque de course 1-2. Ils pourraient finir par ajouter Odell Beckham Jr. pour rejoindre Ceedee Lamb, donnant à Prescott une autre arme.

“En ce moment, le défi est de gérer le succès”, a déclaré Prescott. «Avoir un match comme celui-ci dans la NFL est difficile à faire. Pour pouvoir faire cela, nous devons mettre cela derrière nous et savoir que nous devons y aller – nous sommes aussi bons que lors de notre dernier match. Il faut tourner la page et aller en monter une autre jeudi.

Les Cowboys accueillent les Giants (7-3) à Thanksgiving dans une bataille pour la deuxième place de la division.

Pour l’instant, les Buffalo Bills sont la meilleure équipe de deuxième place de la NFL. Ils ont bien rebondi après une défaite en prolongation remplie d’erreurs à domicile contre les Vikings avec une victoire de 31-23 sur Cleveland.

Malgré une semaine chaotique qui les a vus contraints de jouer un match « à domicile » à Détroit parce qu’une tempête a déversé plusieurs pieds de neige dans l’ouest de New York, les Bills (7-3) se sont remis sur les rails face aux Browns.

Josh Allen n’a pas retourné le ballon après une période difficile de trois semaines et l’attaque a marqué sur les cinq possessions en seconde période.

“Nous n’avons toujours pas l’impression d’avoir très bien joué, mais cela montre que nous avons joué au football intelligent et que nous avons récolté 31 points et que nous n’avons pas joué à notre niveau”, a déclaré Allen.

Les Bills pourraient éventuellement surpasser Miami (7-3) dans l’AFC Est – les Dolphins ont remporté le premier match et les équipes se rencontreront à Buffalo le 18 décembre. Comme Dallas, les Bills jouent également jeudi contre les Lions (4-6).

Les Bengals de Cincinnati sont une autre équipe de deuxième place qui trouve son rythme. Les champions en titre de l’AFC ont battu Pittsburgh 37-30 pour leur quatrième victoire en cinq matchs. Même sans Ja’Marr Chase, les Bengals (6-4) roulent en attaque. Joe Burrow a ouvert la voie avec quatre passes de TD et le porteur de ballon Samaje Perine a établi un record de franchise avec trois attrapés de TD.

Les Bengals ont un match de retard sur les Ravens de Baltimore (7-3) dans l’AFC Nord. Les Ravens ont gagné à Cincinnati en octobre et la division pourrait être en jeu lorsque les équipes se rencontreront à Baltimore lors de la semaine 18.

“Je pense que nous jouons aussi bien que n’importe qui”, a déclaré Burrow. « Nous atteignons notre rythme offensivement. Encore laissé quelques points là-bas. Il y a toujours de la place pour s’améliorer, évidemment.

Dans une saison remplie de matchs serrés et de victoires de retour, la dernière équipe debout peut être celle qui ne termine pas la saison régulière à la première place.

Rob Maaddi, Associated Press