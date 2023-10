C’est un message adressé aux Israéliens et au monde que l’armée israélienne se prépare à une invasion, mais il contient également des indices sur la stratégie que le Hamas aura noté.

Jeudi 26 octobre, Israël a diffusé des images d’une incursion nocturne dans la bande de Gaza. L’armée israélienne a accompagné la vidéo fortement retouchée d’une déclaration affirmant que « en préparation des prochaines étapes du combat, le [Israeli military] opéré dans le nord de Gaza. [Israeli army] les chars et l’infanterie ont frappé de nombreuses cellules terroristes, des infrastructures et des postes de lancement de missiles antichar. Les soldats ont depuis quitté la zone et sont retournés en territoire israélien.

La vidéo est évidemment destinée à la propagande, pour envoyer un message à la fois à la société israélienne et au monde extérieur.

Il tente de dire à Israël et aux Israéliens « nous ne restons pas assis à attendre, nous faisons quelque chose ». C’est très important, alors que l’armée israélienne tente de dissiper les doutes et les incertitudes de la population du pays quant aux raisons pour lesquelles Israël n’a pas encore lancé une invasion terrestre complète de Gaza – bien qu’elle ait annoncé qu’elle le ferait bientôt – près de trois semaines après l’invasion d’octobre. 7 attaques du Hamas qui ont tué 1 400 personnes en Israël.

Plutôt que de confirmer ou de nier ouvertement les allusions selon lesquelles les dirigeants civils et le commandement militaire pourraient ne pas être exactement d’accord, l’armée israélienne réfute les doutes par la vidéo. L’armée israélienne espère que cela sera lu comme « nos militaires se préparent, font quelque chose, essaient et testent dans des conditions réelles ». Si ce message est bien reçu et accepté, comme le voulaient les maîtres de la propagande israélienne, il apaiserait les tensions internes. Aucun citoyen – aucune société – ne veut se retrouver dans une position où il ou elle se demande si ses dirigeants lui mentent ou lui cachent quelque chose ?

Contrairement à la plupart des autres pays, la majorité des Israéliens servent dans les forces armées et suivent régulièrement des formations de recyclage au cours desquelles ils sont initiés aux dernières tactiques et technologies.

Ils sont bien préparés à juger eux-mêmes des questions militaires. La plupart reconnaîtront immédiatement que la force filmée consiste en une compagnie de chars, avec 12 à 15 formidables chars Merkava, renforcés par des bulldozers blindés et soutenus par l’artillerie à longue portée depuis l’arrière. Il n’existe que quelques aperçus de véhicules blindés de transport de troupes lourds, mais il faut supposer qu’ils transporteraient une compagnie d’infanterie. Les forces au sol sont assistées et surveillées par des moyens aériens, depuis les drones filmant l’action jusqu’aux couches successives de véhicules aériens sans pilote, d’hélicoptères et d’aéronefs à voilure fixe qui ne sont pas représentés mais sont certainement déployés.

Les Israéliens verront la vidéo bien produite et opportune. Cela apaise sûrement les tensions et les doutes, et leur dit que leurs forces militaires peuvent entrer et sortir à volonté.

Les combattants palestiniens à Gaza et dans le reste du monde regardent la situation avec des yeux différents et pour des raisons différentes. La branche armée du Hamas interprète sans aucun doute ce communiqué d’un point de vue tactique, pour juger de ce qu’elle peut attendre de son ennemi et s’y préparer.

Même si je ne peux pas exclure la possibilité que la vidéo soit une pure tromperie, destinée à induire l’ennemi en erreur en lui faisant croire qu’Israël attaquera d’une manière différente de celle qu’il démontre dans sa propre propagande, je crois qu’à ce stade, les préparatifs ce serait trop tiré par les cheveux. Il serait déroutant pour des unités de se battre d’une certaine manière pour les caméras, puis de changer radicalement de méthodes opérationnelles en quelques jours pour la vraie bataille.

Malgré son intention première de transmettre un message ciblé, il révèle bien plus – peut-être même ce que l’armée israélienne n’a jamais eu l’intention de divulguer à ce stade.

Premièrement, cela confirme ce que j’avais prédit il y a presque une semaine : les Israéliens briseront leurs propres barrières de béton en utilisant les bulldozers armés omniprésents qui conduiront la colonne blindée à travers la brèche. La vidéo montre un bulldozer creusant les mines avec sa puissante pelle, le second les balayant sur les côtés, élargissant la voie d’avance, permettant aux véhicules suivants de contourner tout char ou véhicule blindé de transport de troupes incapable d’avancer. Un char de récupération devrait être inclus dans la force, pour remorquer tout blindage neutralisé soit par des mines terrestres, soit par des équipes terrestres du Hamas, des roquettes provenant de lanceurs multiples ou des missiles antichar.

Les détails les plus révélateurs de la vidéo concernent la tactique de déploiement des chars et de l’infanterie qui les accompagne. Habituellement, les chars en contact avec l’ennemi s’étendent et avancent en parallèle sur un large front, les chars étant côte à côte, espacés de 20 à 50 mètres (66 à 164 pieds).

Ils sont accompagnés et suivis de près par une infanterie débarquée dont la tâche est de faire face aux forces adverses cachées. Les défenseurs qui ont eu suffisamment de temps pour se préparer pourraient attendre pour frapper le blindage qui avance à une distance rapprochée de 100 mètres (328 pieds) ou moins. Seule l’infanterie débarquée offre un champ de vision sur un large front pour engager une telle opposition rapidement et efficacement.

Mais les forces militaires israéliennes sont montrées avançant en ligne – une manière plus risquée d’approcher des défenses déterminées. Lorsque les chars et l’infanterie qui les accompagne sont largement dispersés, les défenseurs doivent couvrir des angles très larges pour réviser d’une cible à l’autre. L’attaquant a l’avantage que plusieurs chars peuvent concentrer leurs tirs sur n’importe quel point devant eux. Un attaquant avançant en colonne peut attaquer les bunkers ennemis juste devant lui avec un seul canon. S’il est mis hors de combat, le suivant doit le contourner, risquant ainsi de se retrouver face à des champs de mines non dégagés ou à des points de résistance non découverts.

La vidéo montre également l’infanterie restant à l’intérieur de véhicules blindés pendant l’avancée. Ainsi, l’armée israélienne ne pense pas rencontrer de résistance significative dans les deux à trois premiers kilomètres (1,2 à 1,9 milles) de désert et de champs. Un signe clair qu’Israël s’attend à une résistance significative seulement lorsque les forces atteindront les premiers bâtiments à la périphérie de la ville de Gaza.

Enfin, la vidéo suggère que les unités seront commandées depuis le sol, au niveau du bataillon, couvrant les trois ou quatre compagnies impliquées dans chaque ligne d’avancée. Cela confirme également que les commandants israéliens auront une vision tactique claire du champ de bataille grâce à de nombreux drones comme celui qui a filmé la vidéo. Les commandements supérieurs pourraient se contenter de surveiller et de coordonner, mais les décisions cruciales en temps réel sur le terrain seront prises par des lieutenants-colonels opérationnels expérimentés.

La vidéo n’aide pas à répondre à la plus grande question : y aura-t-il une offensive terrestre ? Mais le monde – et le Hamas, sans aucun doute – en aura pris note.