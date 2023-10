Analyse : Que fera Israël de tous ses soldats mobilisés ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Suite aux attaques surprises de la semaine dernière et à l’incursion sans précédent des combattants du Hamas, Israël a officiellement déclaré l’état de guerre et a lancé une énorme mobilisation.

Des sources rapportent que 360 ​​000 réservistes ont été convoqués. Ils viendront compléter une force militaire active de plus de 150 000 hommes, donnant à Israël un demi-million d’hommes et de femmes en uniforme.

Quel est le but de lever une armée aussi nombreuse et comment sera-t-elle utilisée ?

Trois fonctions, une force

Dans la plupart des armées du monde qui utilisent des conscrits, multiplier par trois le nombre de soldats prendrait généralement des mois plutôt que des semaines. Israël y parviendra beaucoup plus rapidement, dans quelques semaines tout au plus.

Les éléments clés qui permettent une telle concentration rapide des forces comprennent la conscience de la population de la nécessité de participer activement à la défense, une formation intensive pendant le service militaire obligatoire qui dure trois ans pour les hommes et deux pour les femmes, des périodes de recyclage en réserve active de plusieurs semaines chaque année. , une bonne planification, testée et éprouvée dans de nombreux conflits internationaux et internes passés, et un territoire assez petit avec de courtes distances même entre les points les plus éloignés.

Les réservistes peuvent se présenter à leur poste ou à leur caserne si rapidement que le système ralentit souvent délibérément le taux d’admission pour pouvoir traiter toutes les arrivées. Néanmoins, la montée en puissance sera rapide et on peut supposer que, d’ici le week-end prochain, l’armée israélienne aura au moins la moitié des réservistes déclarés en service dans les emplacements désignés.

Gaza sera-t-elle attaquée par un demi-million de soldats ? Non, cette idée n’a certainement même pas été envisagée par le haut commandement israélien.

Chaque force militaire a besoin d’un certain espace de manœuvre et envoyer plus de soldats que ce qui est optimal sur un territoire n’augmente pas les chances de succès, au contraire, cela peut souvent conduire au chaos sur le champ de bataille.

Mais s’ils ne doivent pas être utilisés pour prendre d’assaut Gaza, pourquoi se donner la peine d’avoir un demi-million d’hommes et de femmes armés ?

Car ils devront assurer trois fonctions principales : une force offensive, une force défensive et une force de sécurité intérieure.

La force offensive sera déployée dans des positions à partir desquelles elle pourra attaquer Gaza et atteindre tous les objectifs militaires qui lui seront fixés par le commandement israélien. Ceux-ci seront abordés dans les jours suivants dans cette analyse.

La taille de cette force sera déterminée par sa tâche précise, qui n’est pas connue et qui constitue certainement l’un des secrets militaires israéliens les mieux gardés. Mais cela sera également déterminé, ou limité, par la taille du champ de bataille potentiel : la ligne de contact entre la bande de Gaza et Israël ne mesure que 51 kilomètres de long.

Les calculs militaires conventionnels indiquent que quel que soit l’objectif final des forces déployées contre Gaza, leur nombre sera bien inférieur à 100 000, peut-être seulement la moitié de ce nombre.

L’objectif principal de la deuxième branche, la force défensive, sera de dissuader d’éventuelles attaques à travers ses quatre frontières internationales.

Le moindre des soucis d’Israël est la frontière avec la Jordanie, avec laquelle il entretient des relations stables et presque amicales. La ligne délimitant la frontière sud du désert avec l’Égypte est un peu plus risquée en raison de la possibilité d’incursions de groupes militaires du Sinaï dans le désert du Naqab (Negev).

Mais les deux pays veulent globalement respecter les accords signés avec Israël et il est presque certain que leurs dirigeants n’envisagent pas de déchaîner leurs armées sur Israël.

La prochaine préoccupation concerne la frontière terrestre avec la Syrie, au-dessus de la zone démilitarisée du plateau du Golan.

Le président Bachar al-Assad a suffisamment de soucis de sécurité dans son pays troublé et dévasté pour ne pas se lancer dans une quelconque aventure contre Israël, mais n’importe laquelle des dizaines de factions armées en Syrie pourrait vouloir contribuer à ce qu’elle considère comme la cause palestinienne.

Des troupes des Nations Unies légèrement armées et dispersées dans la zone démilitarisée (DMZ) ne seraient pas à la hauteur d’une force dédiée, Israël doit donc également couvrir cette éventualité.

La plus grande préoccupation des dirigeants israéliens concerne de loin les combattants du Hezbollah de l’autre côté de la frontière de 120 kilomètres avec le Liban. La milice chiite est une organisation éprouvée, résistante, militairement compétente, bien équipée et disciplinée.

C’est également la seule force de combat arabe, même s’il ne s’agit pas d’une armée nationale, qui a vaincu Israël sur le champ de bataille, le forçant à se retirer du Sud-Liban en 2000.

Le Hezbollah dispose d’un arsenal estimé à plus de 40 000 roquettes capables de frapper profondément à l’intérieur d’Israël, de dizaines de milliers de combattants très motivés et d’équipements capables de porter un coup dur. En tant que tel, Israël devra probablement déployer des réserves substantielles pour y faire face, en les répartissant en plusieurs niveaux pour éviter toute mauvaise surprise dans le nord.

Le troisième rôle des forces armées, la sécurité intérieure, représentera la plus grande zone de responsabilité de l’armée israélienne.

À suivre.