Analyse : Propagande, tromperie et fausses nouvelles dans le conflit Israël-Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’Autorité du Hamas pour les affaires des réfugiés a qualifié de « fausse propagande » la directive déjà notoire d’Israël selon laquelle tous les civils devraient évacuer la partie nord de la bande de Gaza.

Celui qui a écrit cela a complètement tort et n’a certainement pas été impliqué dans la planification de l’incursion armée en Israël la semaine dernière menée par la branche armée du groupe palestinien, les Brigades Qassam. La dernière chose qui compte dans toute opération de propagande est de savoir si elle contient une part de vérité.

De multiples brèches surprises dans les barrières de sécurité entre Israël et Gaza ont été réalisées de manière très déterminée et efficace, tout comme les exécutions et les captures de membres des forces armées israéliennes et de civils dans les colonies envahies par les combattants du Hamas.

Mais l’objectif principal de l’attaque n’était pas militaire, sauf peut-être dans la mesure limitée de la prise d’otages qui pourraient servir de boucliers humains en cas de représailles armées (attendues) israéliennes sur le terrain. Le véritable objectif de l’action était la volonté du Hamas de démontrer de quoi il est capable, militairement et en termes de volonté de recourir à une violence extrême.

L’action a été planifiée comme un message disant « Voici ce que nous pouvons et ferons » – et en tant que telle, elle relève de cette partie importante, voire cruciale, de l’art de la guerre que nous appelons la guerre psychologique.

Le terme est peut-être nouveau – il a été utilisé pour la première fois il y a à peine 80 ans, au début de la Seconde Guerre mondiale – mais les actions qu’il décrit sont aussi vieilles que la guerre elle-même, aussi vieilles que l’humanité.

Depuis des temps immémoriaux, les commandants militaires savaient qu’ils avaient plus de chances de remporter la victoire au combat si leur ennemi était affaibli et démoralisé par la peur et l’incertitude.

Les anciens chefs guerriers savaient que la surprise était l’une des tactiques militaires les plus efficaces. Si vous faites deviner à vos ennemis quand et comment vous allez attaquer, et surtout si vous leur faites vous attendre à un autre endroit et à un autre moment, vous avez déjà à moitié gagné votre bataille. L’autre moitié de la victoire s’obtient en frappant votre ennemi quand et où il ne vous attendait pas et en surmontant sa résistance affaiblie.

Dans le passé, de nombreuses guerres ont été gagnées sans jamais avoir mené ou gagné une seule bataille décisive. Le sénateur américain et ancien officier militaire de la guerre du Vietnam, John McCain, a déclaré que le commandant en chef vietnamien, le général Vo Nguyen Giap, avait battu les États-Unis en guerre mais jamais au combat. En ce sens, le Hamas a battu Israël lors de la bataille du week-end dernier, mais il n’a pas gagné la guerre. Pourtant, il a remporté une importante victoire de propagande.

Les scènes où le Hamas mitraillait des Israéliens – soldats et civils – ont provoqué l’indignation en Israël et dans la plupart des pays occidentaux. Mais aux yeux de nombreux Palestiniens, de la plupart du reste du monde arabe et de nombreux pays du tiers monde, les combattants armés ont fait preuve de détermination, de nerfs d’acier, d’habileté dans l’utilisation des technologies militaires modernes et d’un mépris total pour leur propre vie dans une action. cela a prouvé que les outsiders peuvent réussir à contester la domination des grands et des puissants. Dans cette vaste partie du monde, le Hamas a remporté une importante victoire en matière de propagande.

En Israël et en Occident, il s’est tiré une balle dans le pied, donnant une preuve supplémentaire à ceux qui considèrent les combattants du Hamas comme des meurtriers de sang-froid et des « terroristes ». Cela a également unifié les Israéliens qui se sont rassemblés indépendamment des différences politiques ou d’opinions.

Le Hamas était-il conscient de l’effet que produirait ce raid ? Certes, mais il a évidemment calculé qu’il valait la peine qu’ils se montrent sous un nouveau jour et sensibilisent à nouveau au sort des Palestiniens.

La réponse israélienne a été celle attendue : d’abord il y a eu un bombardement aérien délibéré de Gaza avec un effet militaire douteux, puis une campagne immédiate de guerre psychologique. Propagande et armes à feu – une stratégie militaire classique.

L’appel lancé par Israël aux civils pour qu’ils évacuent le nord de Gaza dans les 24 heures est de la pure propagande en fonction de la guerre. Tout planificateur militaire sait que même sous une menace extrême, les civils, qui ne peuvent pas être disciplinés comme le peuvent les armées, qui résistent aux tentatives d’instaurer l’ordre, qui tentent d’emporter avec eux des biens qui les ralentissent et qui tentent de trouver des itinéraires et des moyens alternatifs, etc. ne peut parcourir que 20 à 25 km (12,5 à 15,5 miles) par jour.

Mais lorsque leur nombre augmentera, même 10 000, sans parler d’un million, ils bloqueront simplement toutes les routes, y compris celles dont les militaires ont besoin pour manœuvrer, et créeront le chaos, la panique et la démoralisation.

C’est exactement ce qu’Israël avait l’intention de faire, mais il n’y est parvenu que partiellement. Pourquoi? Nous l’examinerons demain.

Juste pour ajouter que j’avais raison sur le fait que l’attaque terrestre israélienne sur Gaza n’aurait pas lieu vendredi soir. Je crois que cela n’arrivera pas non plus aujourd’hui.

Mais je ne dirai pas que cela n’arrivera peut-être pas le week-end prochain. Il s’agit peut-être d’un moment réaliste pour que l’armée israélienne ait atteint le niveau de préparation opérationnelle souhaité.