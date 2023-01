ANALYSE | Président de la Chambre des États-Unis: la lutte pour le leadership de Kevin McCarthy révèle les limites du pouvoir de Trump

La campagne anti-Kevin McCarthy n’était pas un complot dirigé par Trump. si quoi que ce soit, il a exposé les limites du pouvoir de Trump, fait valoir Don Thomas.

Kevin McCarthy a enfin été élu président de la Chambre des représentants des États-Unis après 15 votes exténuants – un processus plus long que nécessaire depuis la guerre civile. Une vingtaine de ses collègues républicains avaient refusé d’approuver sa nomination à ce poste – l’un des plus puissants de la politique américaine – et avaient exigé de nombreuses concessions pour en attirer suffisamment.

Les républicains ont promis un gouvernement obstructionniste. Mais ils n’ont pas fait campagne pour s’entraver. Pour une infime minorité de républicains des districts rouges, s’en tenir à McCarthy a été le jeu de pouvoir ultime. Mettre le feu à «l’establishment» du parti ne semble pas seulement être un sous-produit de l’entreprise, il semble de plus en plus être tout le point.

De nombreux experts, dont l’ancien président de la Chambre Newt Gingrich, prédit que les essoufflements du camp anti-McCarthy se termineraient par une prompte capitulation devant la direction du parti avant le vote du premier tour. Au lieu de cela, ils ont semé le chaos. McCarthy n’avait pas de “plan B” après avoir offert concessions (et faire des menaces) échoué. En revanche, ses opposants rebelles sont venus armés non seulement d’une stratégie – mais d’une stratégie qui a réussi à paralyser la Chambre.

Au-delà de Trump

Bien que dirigée par des acolytes de Trump, il est important de souligner que la campagne anti-McCarthy n’était pas un complot dirigé par Trump. Au contraire, cela a révélé les limites du pouvoir de Trump. Avant le premier vote des orateurs, Trump exhorté Les républicains se rallieront à McCarthy, qui est le chef républicain à la Chambre. Après l’affrontement initial, il posté sur Truth Social: “Votez pour Kevin, concluez l’affaire.” Cependant, le représentant de la Floride Matt Gaetz, qui une fois appelé Trumpism “le plus grand spectacle sur terre”, renvoyé les commentaires comme « tristes ». Lauren Boebert, la plus trompeuse des fidèles de Trump riposter: “Trump doit dire à Kevin McCarthy que monsieur… il est temps de se retirer.”

L’ironie du fiasco des haut-parleurs est qu’il a mis en vedette des éléments extrêmes du parti républicain exerçant le pouvoir à la suite des élections de mi-mandat au cours desquelles leur raison d’être – faire sauter « le système » – avait été catégoriquement rejetée. Les élections de mi-mandat de 2022 n’ont été définies par rien si ce n’est une répudiation des brandons négationnistes et des extrémistes Types Make America Great Again (MAGA). Et pourtant, certains des acteurs centraux de ce mouvementy compris ceux qui se sont fait un nom en défendant le 6 janvier, ont également joué un rôle de premier plan dans les efforts visant à attiser le chaos dans la lutte pour le marteau du président.

La querelle a prouvé que, malgré les revers, de nombreux républicains à Washington et dans la base électorale du GOP ne peuvent toujours pas se lasser des lance-flammes. Certains se sont radicalisés même au-delà du les grandes étendues du trumpisme. Charcutage électoralqui crée des sièges électoraux sûrs, doublée de primaires dont l’incitation est de courtiser les franges extrêmes de la base, signifie que les efforts de la droite pour secouer Capitol Hill ne vont pas s’essouffler. A terme, l’objectif est « de porter un coup à un système républicain hostile aux conservateurs ». déclaré Bob Good, représentant de la Virginie.

Toujours unis contre Biden

La sagesse conventionnelle veut que la gueule de bois du fiasco de l’orateur entraver les républicains de la Chambre hors de la porte, limitant leur capacité à gouverner. Pourtant, avec Joe Biden dans le bureau ovale et un Sénat contrôlé par les démocrates, il vaut la peine de garder les yeux clairs sur la réalité : gouverner n’a jamais été le plan. Au lieu de cela, les priorités continueront de contrecarrer l’agenda de la Maison Blanche et de maintenir les pieds de Biden sur le feu. Ici, il est difficile d’affirmer que les républicains ne sont pas quatre carrés derrière le fait de saigner le nez du président.

Tous les espoirs que Biden a de faire passer plus de politiques de gros billets ne sont pas moins mort à l’arrivée simplement parce que les républicains ont retardé la sélection d’un président de la Chambre. D’ailleurs, peu d’éléments font plus saliver l’ensemble du GOP que de sonder le disque dur du le fils du président Hunterou creuser dans un litanie d’autres controversesdu origines du Covid-19à la crise à la frontière américano-mexicaineau Pentagone retrait d’Afghanistan.

La débâcle du président a encore meurtri la réputation des républicains. C’est exposé, plus que causé, gouffres profonds entre les ailes «establishment» et «ultra-MAGA» du parti. Les failles ne guériront pas du jour au lendemain, et il y a probablement plus de mauvais sang à venir. Les représailles intra-parti dans les coulisses semblent inévitables. Tout cela s’est produit à cause d’une autre humiliation — la “vague rouge qui n’était pas” à mi-parcours de novembre – ce qui a donné à McCarthy une majorité beaucoup plus faible que prévu.

Les démocrates de la Chambre ont été enhardis depuis la ligne de touche en regardant leurs adversaires manger les leurs. Mais il est possible d’exagérer les conséquences pratiques pour gouverner et d’exagérer à quel point les républicains sont sur le pied arrière. L’embouteillage sera toujours le mot d’ordre à Washington pendant deux ans, et aucune lutte intestine républicaine ne détournera les yeux de ses membres du prix : embarrasser Biden, reprendre la Maison Blanche et retrouver une majorité au Congrès en 2024.

Don Thomasprofesseur associé et directeur du Center on US Politics, UCL

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.