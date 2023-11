Analyse : Pourquoi tant de désinformation anti-palestinienne vient-elle d’Inde ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le cliché veut que la première victime de la guerre soit la vérité.

Avec l’occupation de la Palestine par Israël, la désinformation s’accompagne souvent d’un côté anti-palestinien et d’islamophobie, renforcés par l’amplification des médias sociaux, en particulier sous la direction d’Elon Musk de X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Mais un élément intrigant de la désinformation qui a inondé les médias sociaux depuis l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre est qu’une grande partie de cette désinformation a été produite ou diffusée par des comptes de droite basés en Inde.

Certaines de ces fausses histoires incluent le Hamas enlèvement un bébé juif et décapiter un jeune garçon à l’arrière d’un camion. Les comptes chèques bleus ont poussé les faux rapports dans la stratosphère de la viralité. Un tweet extrêmement populaire partagé par des milliers de personnes a même affirmé que l’attaque du Hamas était une Dirigé par les États-Unis opération psychologique.

La montée du « désinfluenceur » islamophobe

BOOM, l’un des services de vérification des faits les plus réputés d’Inde, a trouvé plusieurs utilisateurs indiens vérifiés de X à la tête d’une campagne de désinformation.

Ces « désinfluenceurs » – des influenceurs qui partagent régulièrement de la désinformation – « ciblent principalement la Palestine de manière négative ou soutiennent Israël », selon BOOM.

Ils ont colporté des clichés visant à présenter les Palestiniens comme fondamentalement brutaux.

Dans un cas, un compte a commencé à circuler vidéo qui prétendait montrer des dizaines de jeunes filles prises comme esclaves sexuelles par un combattant « palestinien ». Cependant, la vidéo provenait probablement d’un voyage scolaire à Jérusalem. Bien que de qualité relativement faible, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des filles discuter et utiliser joyeusement leur téléphone.

Malgré cela, la vidéo a été retweetée par des milliers et a accumulé au moins 6 millions d’impressions. Une analyse des comptes partageant la vidéo a montré que la plupart étaient basés en Inde.

Il a même été partagé sur la chaîne Telegram d’Angry Saffron, une chaîne apparente de renseignement open source ou OSINT opérant depuis l’Inde. Cela suggère soit un renseignement bâclé, soit une désinformation visant à exploiter la crédibilité que pourrait impliquer la description « OSINT ».

Dans un autre cas, une vidéo a circulé prétendant à tort montrer le Hamas en train d’enlever un bébé juif. La vidéo a recueilli plus d’un million de vues en une seule publication. Sept des 10 tweets les plus partagés contenant la vidéo trompeuse étaient des profils basés en Inde ou contenant le drapeau indien dans leur biographie.

Ces sept tweets ont reçu à eux seuls plus de 3 millions d’impressions sur X. Cependant, la vidéo date de septembre et n’a rien à voir avec un enlèvement ni même avec Gaza.

De nombreux comptes partageant ces fausses vidéos passent également une grande partie de leur temps à publier des commentaires anti-musulmans sur X.

Un compte, M. Sinha_, qui a partagé la fausse vidéo d’un garçon décapité par le Hamas, a inclus le hashtag #IslamIsTheProblem dans le même message.

Un autre récit partageant la vidéo trompeuse de Palestiniens kidnappant des esclaves sexuelles avait déjà écrit : « La seule différence est que lorsque les filles musulmanes se convertissent à l’hindouisme, elles vivent heureuses pour toujours. Mais lorsque des filles hindoues se convertissent à l’islam, elles finissent dans une valise ou un réfrigérateur. »

D’autres ont été plus explicites dans leur haine de la Palestine. Un récit indien, prétendant appartenir à un soldat indien à la retraite, a déclaré : « Israël doit achever la Palestine de la planète ».

Ce n’est un secret pour personne que l’Inde est confrontée à un problème d’islamophobie, problème qui n’a fait que s’aggraver depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi et de son parti Bharatiya Janata (BJP).

Un rapport du Conseil islamique de Victoria, basé en Australie, a révélé que la majorité de tous les tweets islamophobes remontent à l’Inde.

Le sort des Palestiniens a attiré les islamophobes comme des papillons de nuit sur le devant de la scène, et cela peut être constaté sur les réseaux sociaux. Une partie de cette haine en ligne peut être attribuée à ce que l’on appelle la « cellule informatique du BJP », qui a attisé les flammes de la haine.

Dans son livre I Am a Troll, Swati Chaturvedi parle de l’armée des médias sociaux en ligne du BJP. Selon Sadhavi Khosla, l’une des personnes interrogées par Chaturvedi, « le BJP dispose d’un réseau de bénévoles qui suivent les instructions de la cellule des médias sociaux et de deux organisations affiliées pour troller les voix critiques ».

Khosla a déclaré qu’elle avait quitté la « cellule informatique » après s’être lassée du barrage constant de « misogynie, d’islamophobie et de haine » qu’elle devait diffuser.

Une tempête parfaite : Musk, BJP et #GazaUnderAttack

Si la cellule informatique du BJP a peut-être un problème d’islamophobie, elle a également un problème de désinformation, et cela concerne le conflit à Gaza.

Pratik Sinha, co-fondateur et rédacteur en chef du site indien de vérification des faits à but non lucratif AltNews, a tweeté : « Alors que l’Inde exporte désormais ses acteurs de la désinformation dans les grands médias indiens et sur les réseaux sociaux pour soutenir Israël, j’espère que le monde le fera désormais. réalisez à quel point la droite indienne a fait de l’Inde la capitale mondiale de la désinformation ».

L’acquisition de X par Elon Musk et sa décision de réduire ses efforts pour freiner la propagation des mensonges sur la plateforme ont potentiellement créé un précédent qui pourrait influencer d’autres géants de la technologie dans leur approche de la gestion des contenus préjudiciables. Notamment, des entreprises comme Meta et YouTube semblent réévaluer leurs engagements existants visant à atténuer les discours de haine, la désinformation et autres contenus préjudiciables sur leurs plateformes.

La semaine dernière, l’Union européenne a même adressé un avertissement à Musk suite au déluge de désinformation sur X suite à l’attaque du Hamas contre Israël.

Le soutien occidental à Israël, l’indifférence renouvelée des Big Tech à l’égard de la modération des contenus et la portée numérique des comptes islamophobes de droite en Inde transforment la crise de Gaza en un tremplin de haine contre les Palestiniens et les musulmans.