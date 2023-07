Être vu comme un « pont » imprègne les interactions étatiques formelles de l’Afrique du Sud (en tant que membre du G20 et des BRICS) ainsi que nos interactions internationales non étatiques/sociétales, écrit l’auteur. (Spoutnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via Reuters)

Si Pretoria veut exploiter stratégiquement les opportunités émergeant d’un ordre mondial «libéral» fragmenté, il doit maintenir le rôle historique de l’Afrique du Sud en tant que «pont» afin de naviguer dans l’optique complexe du «non-alignement», écrit Janis van der Westhuizen.

De nombreux analystes locaux de la politique étrangère ont fait valoir que les changements géopolitiques actuels vers un ordre mondial beaucoup plus multipolaire créent de nouvelles opportunités pour le Sud global de s’abstenir de s’aligner sur « l’Est » ou « l’Ouest ». Rester « non aligné » permet au monde en développement de tirer parti de la valeur stratégique d’un ordre mondial post-« occidental » pour le développement économique, l’autonomie politique et une plus grande influence dans l’évolution d’une nouvelle architecture multilatérale mondiale.

Une telle configuration de puissance a historiquement permis aux petites et moyennes puissances de jouer un rôle diplomatique stratégiquement significatif et disproportionné par rapport à leur réelle capacité économique et militaire. Fréquemment appelés puissances intermédiaires ou moyennes, ces États ont souvent joué un rôle clé en tant que « pont » entre des alliances opposées. Pensez à la Yougoslavie sous Tito, au Ghana de Nkrumah ou à l’Indonésie sous Sukarno.

L’Afrique du Sud s’est historiquement considérée comme un « pont ». Même pendant l’apartheid, le National Party a cherché à s’acheter une légitimité en projetant Pretoria comme une sorte de pont entre l’Europe et l’Afrique dans le cadre de la politique africaine de BJ Vorster. Cette identité de pont s’est également poursuivie dans la société sud-africaine post-apartheid : pensez à la campagne publicitaire réussie de 1996 pour promouvoir le tourisme en Afrique du Sud comme « un monde dans un seul pays ».

Il y a quelques années, j’ai mené un face-à-face enquête d’opinion auprès de 3500 Sud-Africains « ordinaires » sur notre orientation internationale. L’idée que nous devrions être un allié ou un ami proche de les deux La Chine et les États-Unis, et l’Europe.

Douce puissance

Être considéré comme un « pont » imprègne à la fois nos interactions étatiques formelles (en tant que membre du G20 et des BRICS) ainsi que nos interactions internationales non étatiques/sociétales, dont beaucoup passent souvent inaperçues. Il s’agit notamment d’une diaspora désormais considérable et de plus en plus multiraciale : la plus évidente dans le monde anglophone (y compris nos liens étroits avec l’Inde et le reste de l’Asie du Sud), mais aussi au Moyen-Orient (comme les Émirats arabes unis) et les Sud-Africains travaillant dans Chine, Corée et le reste de l’Asie.

Les liens sportifs se connectent là où les liens diasporiques sont relativement faibles, comme en Amérique du Sud et en Amérique centrale (pensez au rugby en Argentine, au cricket à Trinidad). Et surtout, la croissance des entreprises, du commerce et de la migration sud-africains nous relie au continent.

À l’exception des déplorables flambées xénophobes contre les Africains, l’Afrique du Sud jouissait du soft power – ou attraction culturelle et politique – précisément parce qu’elle était considérée comme une sorte de « pont » dans les interactions internationales formelles et informelles.

Autant les États peuvent profiter du soft power, autant ils peuvent être impuissant lorsque les incohérences et les préoccupations normatives figurent dans les gros titres des médias mondiaux. Le fait que la position diplomatique de Pretoria sur la guerre russo-ukrainienne n’a pas été considérée comme « neutre » comme le gouvernement aimait constamment le prétendre, a très clairement révélé déresponsabilisation effets. Les conséquences sont devenues claires.

Tout d’abord, une forte réaction sociétale, allant des PDG des grandes institutions financières et d’autres entreprises (qui s’engagent rarement dans des débats ouverts sur la politique étrangère), des médias ainsi que des principales ONG de justice sociale. Deuxièmement, lorsque la politique étrangère se plie aux besoins idéologiques (et financiers) des mandarins du parti plutôt qu’à ceux de la société sud-africaine dans son ensemble, le délicat équilibre des pouvoirs entre l’État et la société risque de déclencher une crise de politique étrangère. La mission de paix de Ramaphosa en juin à Kiev et à Saint-Pétersbourg visait essentiellement à signaler que l’Afrique du Sud n’a pas abandonné son rôle traditionnel d’intermédiaire dans les affaires internationales et à atténuer ces effets de déresponsabilisation.

Un joueur insignifiant

Globalement, l’Afrique du Sud est un acteur relativement insignifiant. Si Pretoria veut exploiter stratégiquement les opportunités émergeant d’un ordre mondial «libéral» fragmenté, elle doit maintenir le rôle historique de l’Afrique du Sud en tant que «pont» afin de naviguer dans l’optique complexe du «non-alignement».

Nous serions sages de comparer comment d’autres pays du Sud (comme la Turquie ou l’Inde) naviguent dans des eaux tout aussi turbulentes avec un degré de pragmatisme beaucoup plus élevé. Par exemple, lorsque la marine brésilienne était sur le point de s’engager dans des exercices navals conjoints avec l’Iran la semaine même où Lula da Silva devait entreprendre une visite d’État aux États-Unis, il s’est contenté reporté l’exercice naval au motif que le moment était « inapproprié ».

Tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités qui émergeront d’un ordre multipolaire nécessite une finesse diplomatique et une cohérence exceptionnelles et, surtout, isoler l’élaboration de la politique étrangère des têtes brûlées des partis politiques, qui, à l’approche des élections de 2024, risquent de vomir des polarisations la rhétorique sur les « étrangers » et « l’anti-impérialisme » pour marquer des points bon marché auprès de certains publics locaux.

En revanche, notre enquête a révélé que la grande majorité des Sud-Africains (indépendamment des différences démographiques) souhaitent que notre politique étrangère vise à créer des emplois et à attirer des investissements, et non à adopter une posture idéologique.

– Le professeur Janis van der Westhuizen enseigne au Département de sciences politiques de l’Université de Stellenbosch. Il écrit à titre personnel.

