Analyse : Pourquoi Biden fait pression sur Israël pour des « pauses humanitaires » à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Au cours des dernières semaines, des dizaines de pays et de dirigeants ont demandé à Israël, directement, indirectement et par l’intermédiaire des Nations Unies, de cesser temporairement ses attaques contre Gaza. Les plaidoyers ont été ignorés ou rejetés ; les pourparlers de l’ONU ont été noyés dans des détails techniques et sémantiques.

Dans une annonce surprise jeudi, la Maison Blanche a affirmé qu’Israël autoriserait des « pauses limitées » dans ses opérations militaires « pour des raisons humanitaires ». Rien ne s’est produit jusqu’à présent, mais une promesse reste une promesse.

Dans le même temps, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Gaza ne devrait pas être réoccupée par Israël et que les Palestiniens qui ont fui la ville de Gaza devraient être autorisés à y revenir.

Tout cela, alors même que les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, avec deux groupements tactiques de porte-avions déployés en Méditerranée et dans l’océan Indien, et des forces aériennes et terrestres supplémentaires renforçant les bases amies dans toute la région. Certains des 3 400 soldats américains en Irak et en Syrie ont néanmoins été la cible d’attaques isolées et imprécises de missiles et de drones, apparemment de la part de divers groupes armés sous-étatiques. Les États-Unis ont également précipité des livraisons aériennes et maritimes massives d’armes et de munitions à Israël.

Alors que se passe-t-il réellement ?

Israël est le partenaire stratégique américain traditionnel, le plus fort et le plus garanti au Moyen-Orient, et il est peu probable que, quelles que soient les différences entre leurs administrations, cette position change un jour. Mais les États-Unis ont aussi besoin de leurs partenaires stratégiques arabes.

En décidant de ses politiques et stratégies au Moyen-Orient, Washington doit prendre en compte de nombreux facteurs. Ils incluent, entre autres, la sécurité régionale et mondiale, ses relations avec l’Iran, la sécurité et le coût des approvisionnements en pétrole et en gaz, la liberté et la sécurité des voies de navigation internationales et la maîtrise de l’influence de la Russie et de la Chine. C’est un mélange compliqué, même dans le meilleur des cas.

Lorsque les politiques sont formulées et mises en œuvre par des amateurs guidés par la partialité des inclinations privées, cela gâche souvent des années de dur labeur. Ce fut le cas pendant les quatre années désastreuses de l’approche décalée de l’administration Trump au Moyen-Orient. Le principal « expert » du président était son gendre, alors âgé de 37 ans. Son « plan de paix » proposé était de la nourriture pour les faucons israéliens, mais il a stupéfié et irrité les Palestiniens.

Si l’on prend du recul par rapport aux questions actuelles liées à Gaza, il est évident que la plupart des problèmes américains au Moyen-Orient proviennent de deux raisons fondamentales : la fin du monde bipolaire et les relations de Washington avec l’Iran.

Pendant 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, la division entre le communisme occidental dominé par les États-Unis et le communisme oriental dirigé par l’Union soviétique a orienté les allégeances politiques.

Au Moyen-Orient, Israël était dans le camp américain, tout comme l’Arabie saoudite, le Koweït et les États du Golfe ; La Syrie, l’Égypte, l’Irak et la Libye étaient du côté soviétique. Convaincre l’Égypte de changer d’allégeance de l’Est vers l’Ouest et de signer l’accord de paix avec Israël en 1978 fut l’une des victoires stratégiques majeures de Washington au Moyen-Orient pendant la guerre froide.

Sous le règne du Shah, l’Iran avait probablement le régime le plus pro-américain de la Méditerranée au Pacifique, mais cette équation s’est inversée après la Révolution islamique de 1979. Du jour au lendemain, les États-Unis sont devenus le plus grand ennemi de l’Iran.

Dans la meilleure tradition d’une politique étrangère pragmatique, les États-Unis ont encouragé et aidé l’Irak de Saddam Hussein à envahir son plus grand voisin, l’Iran. La guerre qui a duré près de 10 ans était pratiquement, sinon directement, une guerre par procuration des États-Unis contre l’Iran. Les États-Unis ont mené une autre guerre par procuration par l’intermédiaire des moudjahidines contre l’Afghanistan sous contrôle soviétique.

Alors que la guerre froide a souvent été dure et injuste pour les intérêts des petits pays concernés, le paradigme stratégique bipolaire avait ses avantages : les deux grands protecteurs ont pris soin de ne pas permettre aux troubles locaux d’exploser en guerres majeures, généralement avec succès.

Lorsque le communisme s’est effondré, l’Occident s’est permis de proclamer « la fin de l’histoire », estimant qu’il avait gagné une fois pour toutes sa grande lutte stratégique et que les confrontations futures seraient de petite envergure et facilement contrôlables. Quel erreur.

En moins d’une décennie, les États-Unis ont laissé disparaître leur surveillance régionale et leur vision des points chauds potentiels.

Avec des capacités analytiques très affaiblies, les États-Unis se sont laissés entraîner, par ignorance, avec arrogance et avec un excès de confiance, dans trois guerres successives qui se sont soldées par des revers embarrassants pour Washington.

Après des années d’enlisement en Irak, les États-Unis se sont retirés précipitamment lorsqu’ils ont réalisé que continuer là-bas coûtait trop cher en vies humaines, en argent et surtout en réputation au Moyen-Orient et dans les pays islamiques. De la même manière, elle s’est retirée d’Afghanistan une décennie plus tard.

Washington a répété l’erreur qu’il avait commise en Irak en s’impliquant dans la guerre en Syrie, même si cette fois il n’a pas envahi ouvertement le pays. Son soutien aux factions antigouvernementales a fini par aider, parmi toutes les factions, les groupes armés pro-iraniens à gagner en influence et en force. La Syrie a également resserré ses liens avec Moscou. Résultat final : l’Iran a étendu son influence régionale et les États-Unis n’ont pas réussi à la contrôler.

D’autres conflits régionaux ont également montré les limites de la puissance et de l’influence des États-Unis – que ce soit dans leur incapacité à mettre fin à la guerre entre l’Arabie saoudite et les Houthis au Yémen ou à sortir de l’impasse en Libye.

Il est alors compréhensible qu’au cours de l’année précédant les élections de 2024, Biden veuille apparaître actif dans la région avec une approche plus équilibrée, visant à démontrer que les États-Unis ont toujours la capacité de servir de médiateur pour la paix.

Si cela signifie mentionner certaines choses que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de la ligne dure ne veulent pas entendre – et encore moins tenir compte – qu’il en soit ainsi.