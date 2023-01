ANALYSE | Pelé a été pris au piège du “racisme à la brésilienne” mais a tenu bon

Suite au décès du plus grand footballeur de tous les temps, Pr José Paulo Florenzano de l’Université catholique pontificale de São Paulo considère l’incroyable héritage de Pelé en dehors du terrain. Cette pièce a été écrite à l’origine en portugais.

Pelé occupe une place centrale, bien que problématique, dans la construction et l’affirmation de L’identité nationale du Brésil. Son rôle dans la forge de l’identité du Brésil moderne trouve ses racines dans le fait d’avoir aidé le pays à remporter la Coupe du monde en Suède en 1958 et dans le rôle mondial assumé peu après par son équipe de club, Santos.

Santos à l’ère Pelé a parcouru la planète en tant que diplomates sportifs, traversant les clivages idéologiques entre communisme et capitalisme et célébrant l’émancipation politique des nations sortant du colonialisme.

Il ne fait aucun doute que les principales réalisations des équipes dirigées par Pelé ont été d’encourager la pratique du football dans des pays où le sport était rarement pratiqué et, à l’inverse, d’avoir transformé la façon dont le jeu était joué dans les nations de football traditionnelles. Ce faisant, Pelé a transcendé le rôle d'”idole nationale”. Il est devenu quelque chose de beaucoup plus significatif : un symbole de la diaspora noire, une référence panafricaine et une icône cosmopolite.

Ce n’est pas un hasard si Bob Marley – qui a également été présenté comme un héros du Sud global – a tenu à portant le maillot numéro 10 de Pelé lors de la brève visite du chanteur au Brésil en 1980. Pour Marley et d’autres, Pelé incarnait l’esthétique du football en tant qu’art et expression de la liberté.

En dehors du Brésil, nulle part la présence de Pelé en tant qu’icône de la réussite noire n’a été plus ressentie que dans une Afrique en décolonisation.

Le grand footballeur mozambicain Eusébio – qui a représenté les maîtres coloniaux du Portugal sur la scène internationale – a d’abord trouvé son identité de football en jouant pour “Os Brasileiros” (Les Brésiliens), une équipe créée dans la banlieue de l’actuelle capitale Maputo, en hommage à 1958 Vainqueurs de la Coupe du monde.

En effet, d’innombrables joueurs africains de la capitale du Mozambique ont reçu les surnoms de “Pelé”, “Garrincha” ou “Didi” – trois héros noirs de l’équipe nationale brésilienne, et une inspiration pour millions à travers le continent africain.

Inspiration mondiale, force nationale

La carrière professionnelle de Pelé, entre les années 1956 et 1974, a coïncidé avec la période pendant laquelle les autorités brésiliennes ont revendiqué ce qu’on appelait la «démocratie raciale» – la conviction que la discrimination contre les Brésiliens non blancs n’existait pas.

Mais cette idéologie n’a servi qu’à étouffer la lutte très réelle des Afro-Brésiliens et à bloquer le débat sur l’inégalité raciale. Il a placé le racisme comme quelque chose d’apparemment impensable dans la société nationale, comme l’affirme le savant Antonio Sergio Alfredo Guimarães dans son livre “Classes, Raças et Démocratie”.

Telles étaient les conditions dans lesquelles s’est déroulée la trajectoire de Pelé, et ses expériences ont mis à nu comment Racisme à la brésilienne exploité.

Peu de temps après avoir remporté la troisième Coupe du monde du pays en 1970, Pelé a décidé de se retirer de l’équipe nationale pour se consacrer à ses entreprises commerciales et à sa carrière en club. Ce faisant, l’unanimité qui s’était tissée autour de son image au Brésil s’est rapidement effondrée.

Pelé a fait face à des pressions pour continuer à jouer pour l’équipe nationale par un régime dictatorial désireux d’extraire des dividendes politiques de tout triomphe de football sur la scène internationale. Dans le même temps, il a été réprimandé par l’élite blanche qui cherchait à limiter son rôle à celui d’un athlète – et, ce faisant, à réitérer la place accordée aux Noirs dans la société brésilienne.

L’approche de Pelé face à la dictature brésilienne a été critiqué – l’implication étant qu’il aurait pu être plus direct dans son opposition à cela. Mais de 1971, date à laquelle il annonce son départ de l’équipe nationale, jusqu’en 1974, date à laquelle il termine sa carrière à Santos, Pelé face à la coercitionmenaces et chantage pour tenter de le faire plier devant les intérêts convergents de la dictature militaire et du racisme structurel.

Une telle intimidation comprenait l’annulation de deux matchs d’adieu qui devaient avoir lieu à la mi-1971 à São Paulo et Rio de Janeiro pour honorer ses réalisations.

Pelé ne reculerait pas face à de sévères critiques de certains milieux au nom d’un nationalisme exacerbé qui le qualifiaient de mercenaire ou de traître.

Le plus grand héritage politique

Le caractère contesté de ses adieux du terrain en effet, clos l’un des chapitres les plus fascinants de la volonté insoumise d’un acteur noir face aux structures de pouvoir de la société brésilienne.

La position de Pelé a été informée non seulement par son dégoût face à la torture qui avait été perpétrée par la dictature brésilienne, mais aussi par son désir personnel de pouvoir être récompensé pour sa renommée et son football. Néanmoins, la détermination de Pelé à s’opposer à une dictature militaire et à un racisme structurel représente le plus grand héritage politique de sa vie.

Pelé a démontré que le sport et le divertissement ne constituaient pas le «lieu naturel» de l’Afro-brésilien tel qu’il avait été conçu dans le discours raciste. Il a poursuivi ses études universitaires, est devenu homme d’affaires et a même occupé le poste de ministre des sports dans les années 1990.

La trajectoire de Pelé révèle que le football peut se transformer en espace de lutte antiraciste. En refusant obstinément d’être considéré comme un simple joueur de football et en poursuivant une carrière en dehors du terrain, Pelé a exercé le droit que les Afro-Brésiliens ne soient pas exclus des activités historiquement monopolisées par les groupes blancs les plus privilégiés.

L’importance historique de Pelé correspond au contexte actuel dans lequel se trouve le Brésil. Après quatre années de gouvernement d’extrême droite, le retour d’un gouvernement peu enclin à diminuer la démocratie et engagé dans la lutte antiraciste représente la reprise de une trajectoire pour le Brésil illustrée par le propre parcours de Pelé.

José Paulo Florenzanoprofesseur de sciences sociales, Université catholique pontificale de São Paulo

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.