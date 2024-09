Analyse nutritionnelle | Le Manitobain

Selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, jusqu’à 80 % des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux prématurés peuvent être évités en adoptant des habitudes de vie saines. Il peut s’agir d’aliments riches en nutriments, de fruits et de légumes variés, de haricots et de pois riches en fibres et de céréales complètes.

« L’alimentation et la nutrition sont l’un des principaux aspects de notre vie quotidienne », a déclaré Mohammed Moghadasian, professeur au département des sciences de l’alimentation et de la nutrition humaine de l’Université du Manitoba. « Tout le monde ne sait pas comment les aliments contribuent à notre bien-être et au fonctionnement quotidien de notre corps. Il était donc très important pour moi de contribuer à notre compréhension des aliments complets et de leurs ingrédients. »

La carrière de chercheur de Moghadasian a débuté à l’Université de la Colombie-Britannique, où il a exploré les bienfaits cardiovasculaires des phytostérols, des substances naturelles présentes dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les noix.

Lorsqu’ils sont consommés, les phytostérols aident à contrôler le taux de cholestérol sanguin. Le cholestérol est un composé cireux présent dans le sang qui est utilisé pour construire les cellules, protéger les nerfs et fabriquer des hormones et

vitamines. Cependant, un excès d’un certain type de cholestérol, parfois appelé « mauvais » cholestérol, peut obstruer les artères et provoquer des crises cardiaques. Les phytostérols réduisent le taux sanguin de « mauvais » cholestérol, tout en n’ayant aucun effet sur le « bon » cholestérol. Cela réduit le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

À la suite de la publication des travaux de Moghadasian dans une revue majeure, son équipe est devenue le premier groupe de recherche canadien dans le domaine.

« Suite à cet énorme succès, nous avons continué à élargir nos activités de recherche pour identifier les bienfaits pour la santé et les mécanismes d’action d’autres substances dérivées des aliments comme les acides gras oméga-3 », a-t-il déclaré.

Les deux principaux types d’acides gras sont les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ils diffèrent par leur structure moléculaire. Les acides gras saturés sont liés par des liaisons simples, ce qui leur donne une conformation en chaîne droite. Cela permet aux molécules de se regrouper étroitement. De ce fait, les acides gras saturés ont tendance à être solides à température ambiante et sont abondants dans les aliments « mauvais pour la santé » comme le beurre. Ils peuvent augmenter le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

En revanche, les acides gras insaturés ont une forme coudée en raison de la présence d’au moins une double liaison. Les nœuds dans la chaîne empêchent les molécules de se regrouper étroitement, et ils sont généralement liquides à température ambiante. On les trouve facilement dans les aliments « sains » comme l’huile d’olive. Consommés avec modération, ils favorisent la santé cardiaque.

Les acides gras oméga-3 sont un type de gras insaturé. Ils constituent une part importante des membranes cellulaires et sont particulièrement concentrés dans les yeux et le cerveau.

Des études montrent que les oméga-3 peuvent réduire le risque de maladies cardiaques, de caillots sanguins, de certains types de cancer, de démence et de mort subite. On les trouve dans les légumes à feuilles vertes, les graines, les noix, les crustacés et les poissons gras comme le saumon, la morue, le hareng et la truite.

Un article de synthèse co-écrit par Moghadasian a examiné les effets des acides gras alimentaires, notamment des acides gras oméga-3, sur la qualité du sperme. Le sperme humain contient généralement de grandes quantités d’acides gras oméga-3, qui jouent un rôle majeur dans la fécondation. Il a été noté que plus de quatre semaines de supplémentation en oméga-3 amélioraient la qualité du sperme.

Les acides gras oméga-3 ont également des répercussions majeures sur la fertilité des femmes. Une étude publiée dans la revue Fertility and Sterility a examiné 900 femmes essayant de concevoir un enfant et a découvert que celles qui prenaient des suppléments d’oméga-3 avaient presque deux fois plus de chances de tomber enceintes que celles qui n’en prenaient pas.

Une étude coécrite par Moghadasian a examiné les bienfaits du gombo pour la santé. Le gombo, parfois appelé « doigt de dame », est une plante à fleurs aux gousses vertes en forme de tube. Les gousses du gombo sont riches en antioxydants, magnésium, folate et vitamines. Elles favorisent la santé cardiaque, sont bénéfiques pour les femmes enceintes, réduisent la glycémie et pourraient avoir des propriétés anticancéreuses.

L’étude de Moghadasian a examiné les effets du gombo sur des rats diabétiques. Ils ont découvert que les rats à qui on avait administré du gombo avaient des taux de cholestérol et de graisse plus faibles dans le sang. Cette recherche s’ajoute à un corpus de littérature déjà solide soutenant l’importance du gombo dans l’alimentation.

« Mon objectif ultime en tant que chercheur serait de découvrir de nouveaux aspects et composants des aliments, des produits alimentaires, ainsi que du gaspillage alimentaire, [improving] « Notre santé et notre bien-être », a déclaré Moghadasian.