ANALYSE | Lors de la première élection américaine depuis l’annulation de Roe, les électeurs choisissent de protéger l’accès à l’avortement

Les gens votent dans un bureau de vote à Indianola Church of Christ le jour du scrutin le 8 novembre 2022 à Columbus, Ohio. Le candidat républicain au Sénat américain JD Vance et le candidat démocrate au Sénat américain Tim Ryan (D-OH) se présentent dans une course très disputée.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis tendent vers la protection de l’accès à l’avortement, plus que ne le suggéraient les sondages préélectoraux, écrivent-ils. Linda C.McClain et Nicole Huberfeld.

La première grande élection depuis le La Cour suprême a annulé Roe v.Wade vu le droit à l’avortement sur le bulletin de vote dans un nombre record d’États. La les résultats de ces initiatives suggèrent que lorsque les électeurs du Kansas en août 2022 ont rejeté une proposition d’amendement constitutionnel déclarant qu’il n’y a pas de droit de l’État à l’avortement, ce n’était pas un hasard.

En effet, les résultats après la clôture des sondages le 8 novembre ont révélé que les électeurs du Kentucky avaient emboîté le pas et rejeté un amendement constitutionnel similaire. Et dans trois autres États – la Californie, le Michigan et le Vermont – les électeurs ont approuvé des amendements constitutionnels pour garantir l’accès à l’avortement dans le cadre d’une protection plus large de l’autonomie reproductive personnelle, y compris la contraception. Au Vermont, le marge de victoire balayait: 77,2% à 22,8%, avec 95% des votes.

Au Montana, où les lois restrictives sur l’avortement interdisent déjà les avortements post-viabilité – c’est-à-dire ceux après 24 semaines de grossesse – les électeurs a rejeté un référendum qui menaçait les médecins de sanctions pénales allant jusqu’à 20 ans de prison s’ils n’essayaient pas de maintenir la vie d’un fœtus «né vivant» après un avortement.

Tout compte fait, le résultat des initiatives souligne le rôle crucial de la loi de l’État après que l’arrêt Dobbs de la Cour suprême a renvoyé la question de l’accès à l’avortement au « peuple » et aux États.

L’avortement sur le bulletin de vote et la campagne électorale

Mais l’avortement était également «sur le bulletin de vote» indirectement – lors d’élections fédérales et d’État clés au cours desquelles l’avortement semblait avoir été un enjeu de campagne.

En Pennsylvanie, le démocrate Josh Shapiro, procureur général de l’État, a remporté la course au poste de gouverneur Le républicain Doug Mastriano et le démocrate John Fetterman ont battu le Dr Mehmet Oz pour le siège disponible au Sénat américain. L’accès aux soins d’avortement et la protection des droits à l’avortement étaient des thèmes clés de la campagne de Shapiro, tandis que Mastriano a mis l’accent sur les questions de guerre culturelle. Les commentaires et les sondages à la sortie suggèrent que l’avortement était une question motivante parmi les électeurs de Pennsylvanie – en particulier les jeunes électeurs.

À New York, où la gouverneure Kathy Hochul a battu le challenger républicain Lee Zeldin, la démocrate sortante s’est présentée comme “la raison pour laquelle l’avortement est protégé à New York” et a souligné le pouvoir “immense” d’un gouverneur affecter le droit à l’avortement.

Les sondages à la sortie des urnes indiquent 60% des électeurs à l’échelle nationale – en hausse de 9 % depuis 2020 – pensent que l’avortement devrait être légal dans tous ou la plupart des cas.

Une majorité – 60 % – des électeurs colère exprimée à la Cour suprême sur la décision Dobbs et ont indiqué qu’ils faisaient plus confiance au Parti démocrate qu’au Parti républicain sur la question avec une marge de 52% à 42%. Ces sentiments se sont manifestés dans les résultats des élections. Par exemple, dans le New Hampshire, la démocrate Maggie Hassan a conservé son siège au Sénat contre un challenger républicain, Don Bolduc, qui a appelé la décision Dobbs une raison de « se réjouir.” Et 35% des électeurs du New Hampshire ont déclaré que l’avortement était leur principal problème, derrière seulement l’inflation à 36%. Les sondages montrent également un écart entre les sexes, avec plus de femmes que d’hommes déclarant que l’avortement est leur principal problème.

Plus de batailles d’état sur l’avortement ?

Les initiatives de vote sont susceptibles de poursuivre jusqu’à l’élection présidentielle de 2024 compte tenu de la réponse des électeurs mardi.

Au moment d’écrire ces lignes, la Chambre et le Sénat sont en jeu, mais les projets de loi fédéraux qui protégeraient ou restreindraient l’accès à l’avortement étaient déjà peu susceptibles de devenir des lois étant donné que la Cour suprême a les États indiqués devraient décider de leurs propres lois. Cela signifie que les lois des États restent en première ligne et que l’élection de mi-mandat n’était qu’un moment de « maintien de la ligne ».

La plupart des États n’ont pas encore eu de sessions législatives ou d’élections, et la plupart des candidatures ont été déclarées avant que Dobbs ne soit décidé. Les élections de mi-mandat n’ont pas aggravé le paysage pour l’accès aux soins – en effet, le droit aux soins d’avortement a été élargi, ou moins protégé dans certains endroits. Mais le grande variabilité des lois des États signifiera que les conflits se poursuivent à la fois entre les États et entre les États et le gouvernement fédéral.

La confusion entre les patients et les prestataires se poursuivra probablement, étant donné le degré élevé de variabilité des lois des États, ce qui limitent l’accès aux soins et augmentent les risques dans certains états.

Linda C.McClainprofesseur de droit, Université de Boston et Nicole HuberfeldEdward R. Utley Professeur de droit de la santé et professeur de droit, Université de Boston

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.