Alors que le monde assiste aux « opérations terrestres étendues » menées par l’armée israélienne à Gaza, certains peuvent se demander ce qui est arrivé à la nouvelle que nous avons entendue plus tôt dans la journée selon laquelle il y aurait une libération des captifs qui mettrait fin à la guerre.

La « fuite bien informée » a balayé la région plus rapidement que toute autre chose lors de ce conflit vendredi : « Le Hamas est sur le point de libérer tous les otages qu’il détient et cela mettra fin à la guerre. »

Depuis la flambée de violence du 7 octobre, le Moyen-Orient est inondé de rumeurs, de désinformation et de demi-vérités.

Tous prétendent invariablement s’appuyer sur des « fuites de sources bien informées », des « informations obtenues par des sympathisants », ou encore des « indiscrétions de diplomates étrangers ».

Les affirmations invérifiables se sont répandues dans les rumeurs locales en Israël et à Gaza, puis ont touché les réseaux sociaux notoirement peu fiables. Certaines des affirmations les moins absurdes se sont infiltrées dans les forums, les blogs et les groupes Telegram prétendument lus par ceux qui sont au courant. Un pourcentage faible mais inquiétant parvient aux médias grand public, à une vitesse qui rend impossible une vérification correcte des faits.

Pendant des jours, le « secret public » dominant était qu’Israël lancerait l’attaque terrestre au cours du week-end. Une affirmation invérifiable mais plausible que les rumeurs ont « confirmée » par le fait que l’armée israélienne a diffusé des vidéos de ses incursions nocturnes « limitées » à Gaza.

Puis est arrivée la « nouvelle » selon laquelle il y aurait une libération en captivité.

Lorsque nous ne savons pas d’où vient une revendication, qui est derrière elle et pourquoi elle est colportée à un moment donné, nous devons faire des suppositions éclairées. Cela doit d’abord passer un examen de base : est-ce possible et plausible ? Ensuite, nous nous demandons pourquoi il est apparu maintenant et à qui cela profiterait-il.

Parle doucement mais porte un gros bâton

Étonnamment, l’affirmation d’une « libération d’otages pour mettre fin à la guerre » passe un premier examen minutieux à presque tous les niveaux et semble possible, plausible et correspond même au modèle de comportement de nombreux participants.

Israël a d’abord répondu avec un soutien quasi universel en faveur d’une guerre totale contre Gaza, mais lorsque les esprits se sont légèrement refroidis, beaucoup ont réalisé qu’une offensive majeure serait extrêmement sanglante pour l’armée et les civils israéliens – en particulier pour les prisonniers détenus par le Hamas.

Vint ensuite le manque d’enthousiasme du commandement militaire pour une guerre difficile sans objectifs militaires et politiques clairs et sans lignes de responsabilité précises. La question des divergences potentielles au sein du cabinet israélien sur le véritable objectif de la guerre a également été soulevée. J’ai abordé certains de ces dilemmes dans mes analyses précédentes, mais les réponses ultimes sont restées insaisissables.

Dans ce contexte, l’initiative « des otages pour la paix » aurait du sens à plusieurs points de vue.

Premièrement, cela satisferait les souhaits des responsables occidentaux qui effectuaient des visites précipitées en Israël pour assurer le retour en toute sécurité de leurs ressortissants.

Le président américain Joe Biden, fidèle à l’adage éprouvé : « Parlez doucement mais portez un gros bâton », a déployé d’importants moyens militaires américains en Méditerranée, dans l’océan Indien et au Moyen-Orient, conformément à son soutien déclaré à Israël. Dans le même temps, il lui a demandé de retarder l’offensive terrestre et de donner une chance aux négociations sur les otages.

Le Hamas pourrait considérer comme un succès évident la libération éventuelle des Israéliens et des étrangers qu’il a obtenue le 7 octobre en échange d’une accalmie dans les combats.

L’organisation, qualifiée de « terroriste » par Israël et de nombreux gouvernements occidentaux, deviendrait un partenaire dans les négociations même si elle reste un ennemi. Ce statut informel est bien plus que ce qu’Israël est prêt à lui accorder actuellement. Il semblerait que les libérations de deux groupes de deux otages se soient faites par des intermédiaires, sans aucun contact entre les ennemis. Mais le transfert de 200 captifs nécessiterait au moins une communication technique entre les ennemis.

Il est bien connu que le Qatar agit comme intermédiaire, invoquant des raisons humanitaires. Mais d’autres parties de la région au sens large pourraient également s’impliquer, notamment l’Iran.

Ennemi juré d’Israël, il n’a jamais renoncé à sa rhétorique enflammée qui lui refuse même le droit d’exister. Les États-Unis sont le deuxième sur la liste des ennemis déclarés de Téhéran, mais les deux parties se sont abstenues de toute action militaire menaçante pendant ce conflit, se limitant à de vagues avertissements.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, vient de se rendre à New York où, dans un discours prononcé lors d’une conférence ministérielle spéciale sur la guerre à Gaza à l’ONU, il a averti que si la guerre devait s’intensifier, les États-Unis « ne seraient pas épargnés par cet incendie ».

Une lecture attentive de son discours montre qu’il ne s’agissait pas d’une menace, ni d’une annonce d’une entrée imminente, ou même potentielle, de l’Iran dans la guerre, mais d’un avertissement diplomatique général. L’Iran a de nombreux chiens dans ce combat et ne veut en perdre aucun. Elle a tout à gagner si elle contribue, même indirectement, à réduire les tensions et à stopper la propagation de la guerre. Un Iran capable de s’entendre avec les États-Unis, même sur une seule question et avec une portée limitée, gagnerait en influence et en respect.

Je serais surpris si le séjour d’Amirabdollahian aux États-Unis n’incluait pas au moins une réunion non officielle secrète entre lui, ou ses plus proches collaborateurs, et leurs homologues américains. Tout le reste serait insensé.

Otages pour le cessez-le-feu

La cerise sur le gâteau qui donne de la plausibilité à la rumeur des « otages pour le cessez-le-feu » est qu’elle placerait le Premier ministre israélien Netanyahu dans une position intenable. De nombreux citoyens israéliens le considèrent comme le principal instigateur de la discrimination et de la violence perpétrées par la droite israélienne et les colons, ce qui, selon le Hamas, a été un catalyseur majeur de l’attaque du 7 octobre.

En formant le gouvernement d’unité, il a obtenu une trêve politique difficile en Israël, mais cela ne le sauvera certainement pas d’appels très furieux à la responsabilité politique et juridique une fois les combats terminés. Sa politique arrogante, qui a ignoré toute voix de la raison au fil des années, l’a mis dans une situation où la plupart des politiciens et des généraux voudront sa peau dès que les armes se taisent.

Bibi s’est révélé être un allié embarrassant et un handicap politique, même pour ses protecteurs. Le monde veut un dirigeant israélien capable d’être un négociateur honnête, capable de prendre des décisions difficiles qui profiteraient à toutes les parties, et pas seulement un promoteur des partisans de la ligne la plus dure aux dépens du reste de la société.

Je ne sais pas si la rumeur des « otages pour cessez-le-feu » se révélera vraie. Cela pourrait être brutalement réfuté dans le sang dès que les communications reprendront à Gaza et que nous verrons ce que signifie l’activité accrue d’Israël.

Mais si cela se produit d’une manière ou d’une autre, même après ce soir, je serai convaincu, avant même que des preuves concrètes ne soient révélées, et elles le seront avec le temps, que Biden a choisi une accalmie dans les combats plutôt que toute autre option. Il a besoin de tous les points possibles avant sa campagne de réélection de 2024 et tentera de franchir la ligne ténue entre un succès diplomatique et un soutien abject à Netanyahu.

S’il s’avère que d’autres acteurs régionaux, des pays attendus ou inattendus, ont contribué à parvenir à cet accord, le Moyen-Orient se rapprochera au moins d’une accalmie.