Analyse : l’Iran s’exprime maintenant ouvertement sur les perspectives de la bombe nucléaire

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les responsables iraniens parlent maintenant ouvertement de quelque chose que Téhéran a longtemps nié alors qu’il enrichit l’uranium à son niveau le plus proche jamais atteint en matière de qualité militaire : la République islamique est prête à construire une arme atomique à volonté.

Les remarques pourraient être fanfaronnades pour forcer les États-Unis à faire plus de concessions à la table de négociation sans prévoir de chercher la bombe. Ou, comme le préviennent les analystes, l’Iran pourrait atteindre un point comme la Corée du Nord l’a fait il y a une vingtaine d’années où il déciderait que l’arme ultime l’emporte sur toute nouvelle sanction internationale.

Tout cela pourrait être mis à l’épreuve jeudi alors que l’Iran, les États-Unis et l’Union européenne se préparent pour un sommet éclair qui semble être un ultime effort à Vienne pour relancer l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran au milieu de la nouvelle pression. Cela inclut une vidéo iranienne en ligne suggérant que les missiles balistiques du pays pourraient “transformer New York en un tas de décombres infernaux”.

Hyperbole mise à part, le langage pris dans son ensemble marque une nette escalade verbale depuis Téhéran.

« En quelques jours, nous avons pu enrichir l’uranium jusqu’à 60 % et nous pouvons facilement produire de l’uranium enrichi à 90 %. … L’Iran a les moyens techniques de produire une bombe nucléaire, mais l’Iran n’a pas décidé d’en construire une », a déclaré Kamal Kharrazi, conseiller du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, à Al Jazeera à la mi-juillet. L’uranium enrichi à 90% est considéré comme de qualité militaire.

Ataollah Mohajerani, ministre de la Culture sous le président réformiste Mohammad Khatami, a ensuite écrit dans le quotidien iranien Etemad que l’annonce de Kharrazi selon laquelle l’Iran pourrait fabriquer une arme nucléaire a fourni une “leçon de morale” à Israël et au président Joe Biden.

Et enfin Mohammad Eslami, le chef de l’agence nucléaire civile iranienne, a fait son propre commentaire sur un aspect militaire potentiel du programme iranien.

“Comme M. Kharrazi l’a mentionné, l’Iran a la capacité technique de fabriquer une bombe atomique, mais il n’y a pas de plan de ce type à l’ordre du jour”, a déclaré Eslami lundi, selon l’agence de presse semi-officielle Fars.

L’agence d’Eslami a déclaré plus tard qu’il avait été “incompris et mal jugé” – probablement un signe que la théocratie iranienne ne voulait pas qu’il soit si précis. La menace d’Eslami a également plus de poids que d’autres, car il a directement travaillé pour des agences de défense iraniennes liées au programme nucléaire militaire iranien – dont une qui a secrètement construit des centrifugeuses d’enrichissement d’uranium avec l’aide du proliférateur nucléaire pakistanais AQ Khan.

Mais en 2003, l’Iran avait abandonné son programme nucléaire militaire, selon les agences de renseignement américaines, les alliés européens de l’Amérique et les inspecteurs de l’AIEA. Les États-Unis venaient d’envahir l’Irak, citant des affirmations démenties par la suite selon lesquelles Saddam Hussein cachait des armes de destruction massive. L’Amérique était déjà en guerre en Afghanistan, un autre pays voisin de l’Iran.

La Libye sous le dictateur Mouammar Kadhafi a abandonné son propre programme atomique militaire naissant qui reposait sur les mêmes centrifugeuses de conception pakistanaise que Téhéran avait achetées à Khan.

En fin de compte, l’Iran a conclu son accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales, qui l’a vu bénéficier d’un allégement des sanctions économiques tout en réduisant considérablement son programme. En vertu de l’accord, Téhéran pourrait enrichir l’uranium à 3,67 %, tout en maintenant un stock d’uranium de 300 kilogrammes (660 livres) sous la surveillance constante des caméras de surveillance et des inspecteurs de l’AIEA.

Mais le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord en 2018, affirmant qu’il négocierait un accord plus solide comprenant le programme de missiles balistiques de Téhéran et son soutien aux groupes militants régionaux. Il ne l’a pas fait. Les attaques terrestres, maritimes et aériennes ont soulevé des tensions dans tout le Moyen-Orient. Et l’Iran, après un an, a commencé à rompre les termes de l’accord.

Selon le dernier décompte public de l’AIEA, l’Iran dispose d’un stock d’environ 3 800 kilogrammes (8 370 livres) d’uranium enrichi. Plus inquiétant pour les experts non-profilés, l’Iran enrichit désormais l’uranium jusqu’à 60% de pureté – un niveau qu’il n’a jamais atteint auparavant et qui est à un pas technique de 90%. Ces experts préviennent que l’Iran dispose de suffisamment d’uranium enrichi à 60 % pour le transformer en combustible pour au moins une bombe nucléaire.

Pendant des années, les diplomates iraniens ont qualifié les prédications de Khamenei de fatwa contraignante, ou d’un édit religieux, selon lequel l’Iran ne construirait pas de bombe atomique.

« Nous n’avons pas besoin de bombes nucléaires. Nous n’avons aucune intention d’utiliser une bombe nucléaire », a déclaré Khamenei dans un discours de novembre 2006, selon une transcription de son bureau. « Nous ne prétendons pas dominer le monde, comme les Américains, nous ne voulons pas dominer le monde par la force et avons besoin d’une bombe nucléaire. Notre bombe nucléaire et notre puissance explosive sont notre foi.

Mais de tels édits ne sont pas gravés dans la pierre. Le prédécesseur de Khamenei, le grand ayatollah Ruhollah Khomeini, a émis des fatwas qui révisaient ses propres déclarations antérieures après sa prise de pouvoir après la révolution islamique de 1979. Et quiconque suivrait Khamenei, âgé de 83 ans, en tant que chef suprême du pays pourrait rédiger ses propres fatwas révisant celles précédemment émises.

Pour l’instant cependant, il semble que l’Iran continuera de se pencher sur la menace atomique. L’opinion publique semble également évoluer.

Un sondage téléphonique réalisé en juillet par IranPoll, une entreprise basée à Toronto, suggère qu’environ un tiers du public iranien soutient maintenant l’abandon du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et la recherche de la bombe. Un sondage de septembre 2021 a révélé que moins d’un répondant sur 10 était favorable à une telle décision.

La marge d’erreur pour les deux sondages de l’entreprise auprès de 1 000 répondants était d’environ 3 points de pourcentage.

Une vidéo récemment mise en ligne par un compte soupçonné d’être associé aux Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens a carrément fait la menace de missiles sur New York. Il a décrit l’Iran comme étant “à un pas d’une percée nucléaire et de rejoindre (d’autres pays) qui ont des armes nucléaires”.

Le titre de la vidéo ? “Quand les bombes nucléaires iraniennes sortiront-elles de leur sommeil ?”

