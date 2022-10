ANALYSE | L’Indonésie conclura un accord sur l’énergie verte avec les pays riches lors du sommet du G20

L’Indonésie est sur la bonne voie pour obtenir un financement international des pays riches pour aider sa transition verte, s

L’accord de plusieurs milliards de dollars l’aidera à retirer plus tôt les centrales électriques au charbon et à développer les énergies renouvelables.

L’année dernière, les pays riches ont promis 8,5 milliards de dollars pour la transition juste de l’Afrique du Sud, et le Vietnam, le Sénégal et l’Inde sont en pourparlers pour des partenariats similaires.

L’Indonésie est sur la bonne voie pour garantir un partenariat énergétique propre avec les pays riches lorsqu’elle accueillera un sommet du G20 en novembre, obtenant un financement international pour réduire sa dépendance au charbon et mettre en œuvre une transition verte et équitable, ont déclaré des analystes de l’énergie.

L’accord de plusieurs milliards de dollars devrait aider l’Indonésie à retirer ses centrales au charbon de manière anticipée et à accroître ses investissements dans les énergies renouvelables, soutenus par les pays riches, les banques de développement et privées et les philanthropes.

Fabby Tumiwa, directeur de l’Institut indonésien pour la réforme des services essentiels, un groupe de réflexion sur l’énergie et l’environnement, a déclaré que l’accord serait dévoilé lors du rassemblement à Bali des dirigeants des 20 premières économies mondiales les 15 et 16 novembre.

Il a le potentiel d’être “une grande victoire pour la présidence” de l’Indonésien Joko Widodo, tout en servant d’exemple aux autres pays du G20 et producteurs de charbon qui envisagent de passer à une énergie plus propre, comme l’Inde et la Chine, a-t-il ajouté.

Lors du sommet sur le climat COP26 de l’année dernière, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Union européenne ont proposé un paquet de 8,5 milliards de dollars (~ 155 milliards de rands) pour aider l’Afrique du Sud à réaliser une “transition énergétique juste” loin du charbon, mais des progrès ont été lente en raison de désaccords sur le type de financement et la manière de le déployer.

Outre l’Indonésie, d’autres pays – à savoir le Vietnam, l’Inde et le Sénégal – sont également en pourparlers sur des partenariats similaires.

Dans le cadre de l’Accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique, l’Indonésie – le huitième plus grand pollueur de carbone au monde – s’est engagée à réduire ses émissions d’environ 32 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux habituels, et espère atteindre le zéro net d’ici 2060.

Mais près de 85% de l’électricité de l’archipel d’Asie du Sud-Est est générée à partir de combustibles fossiles – les centrales au charbon fournissant environ 60% des besoins en électricité de l’Indonésie.

Remplacer l’énergie au charbon par des énergies renouvelables sera coûteux pour l’Indonésie – un pays en développement aux fonds limités, qui se remet encore des retombées économiques de la pandémie de Covid-19.

Alors que les principes d’un accord de transition vers une énergie propre devraient être annoncés le mois prochain, plus de détails sur sa portée et un plan d’investissement décrivant comment le virage vert sera financé suivront probablement en 2023, a déclaré Tumiwa.

Les meilleures sources d’énergie renouvelables pour l’Indonésie sont l’énergie solaire, hydroélectrique et géothermique, a-t-il ajouté.

Mais le passage à ceux-ci nécessitera un financement d’environ 135 milliards de dollars (~ 2,5 billions de rands) d’ici 2030 et le succès de tout accord de transition dépendra des promesses faites par les pays occidentaux riches, a-t-il déclaré.

“Le gouvernement (indonésien) souhaite augmenter les énergies renouvelables pour atteindre 40% du secteur de l’électricité d’ici 2030, et cela nécessite un investissement massif”, a déclaré Tumiwa à la Fondation Thomson Reuters.

La loi sur les énergies renouvelables attendue

En tant que premier exportateur mondial de charbon thermique, l’Indonésie vise à augmenter la proportion d’énergies renouvelables dans son mix énergétique à 23 % d’ici 2025, mais n’a atteint qu’environ 12 % jusqu’à présent.

Clorinda Wibowo, experte en énergie au World Resources Institute Indonesia, a déclaré que Jakarta annoncerait probablement lors du sommet du G20 une liste de centrales au charbon à retirer et des programmes visant à promouvoir une utilisation plus verte de l’énergie dans toutes les industries.

Une loi sur les énergies renouvelables est toujours en cours de finalisation, ce qui signifie qu’un accord sur la transition énergétique avec les donateurs peut manquer de détails sur la mise en œuvre car ceux-ci sont toujours en cours de délibération au niveau ministériel, a déclaré Wibowo.

Alloysius Joko Purwanto, économiste de l’énergie à l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est à Jakarta, a déclaré que la première version de l’accord préciserait probablement le montant total et décrirait les piliers clés tels que le démantèlement des centrales au charbon, l’investissement dans les énergies renouvelables et la modernisation du réseau électrique.

“L’acceptation par le public sera faible si les fonds sont accordés sous forme de prêt ou de dette”, a-t-il ajouté, appelant à une consultation sur le déploiement de l’accord avec le public et les groupes de la société civile.

De la contestation au pouvoir

Le secteur forestier indonésien représente 55% de ses émissions totales de réchauffement de la planète, contre environ 35% pour l’électricité, a noté Alessandro Gazzini, associé du cabinet de conseil en gestion Kearney à Jakarta.

Cependant, après avoir fait des progrès dans la lutte contre la déforestation ces dernières années, le gouvernement « s’est rendu compte que la prochaine phase de la trajectoire zéro net de l’Indonésie doit être de régler le secteur de l’électricité », a-t-il déclaré. L’Indonésie abrite les troisièmes plus grandes forêts tropicales du monde, mais est également son premier producteur d’huile de palme et une source majeure de bois, que de nombreux écologistes reprochent au défrichement des forêts pour les plantations.

Depuis 2015, il a intensifié ses efforts pour lutter contre les incendies de forêt, interdit de nouveaux permis pour convertir les forêts anciennes et les tourbières riches en carbone à d’autres usages, suspendu temporairement de nouveaux permis pour les plantations de palmiers et mis en place une agence pour restaurer la tourbe et les mangroves endommagées. .

Le nettoyage du secteur de l’électricité sera également un grand défi, a déclaré Gazzini, en raison d’un pipeline de nouvelles centrales électriques au charbon et de plus de 20 puissantes sociétés minières qui fournissent des revenus vitaux au gouvernement.

Le retrait anticipé des centrales au charbon et l’augmentation des énergies renouvelables pour atteindre le zéro net d’ici 2060 nécessiteront un financement de plus de 2 billions de dollars (~ 36 billions de rands), a-t-il estimé, ajoutant que les promesses faites dans le cadre d’un accord de transition au sommet du G20 devraient s’additionner à moins de 7 milliards de dollars (~ 128 milliards de rands).

Contrairement au Vietnam, à l’Inde et à la Chine, l’Indonésie n’a pas fait grand-chose pour accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, ce qui signifie que Jakarta devra peut-être procéder à des réformes pour permettre une transition énergétique verte, a noté Gazzini.

Cela pourrait inclure la création d’une agence de régulation de l’électricité indépendante et la séparation de la gestion du réseau de l’opérateur national, a-t-il déclaré.

“Il va être difficile de réussir cela dans les limites du système actuel”, a-t-il ajouté.