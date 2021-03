L’examen de la défense tant attendu de la Grande-Bretagne – décrit comme le plus important depuis la guerre froide – voit une armée plus petite et plus agile qui peut s’attaquer à des rôles modernes tels que la protection des câbles sous-marins ou la lutte contre les satellites armés dans l’espace.

