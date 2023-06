ANALYSE | Les vagues de chaleur en Asie mettent son parc d’énergie renouvelable à l’épreuve

La chaleur record à travers l’Asie met à l’épreuve sa flotte d’énergie renouvelable en plein essor pour répondre à la demande croissante d’énergie.

Des pays comme l’Inde et la Chine comptent sur les centrales électriques au charbon comme approvisionnement de secours, mais cela risque d’augmenter les émissions.

La capacité d’énergie verte en Asie a augmenté de 12% en 2022, le taux le plus rapide parmi les grandes régions, selon une agence.

Une chaleur record à travers l’Asie met à l’épreuve sa flotte d’énergie renouvelable en plein essor, soulignant la nécessité d’une alimentation de secours, de mises à niveau du système de transmission et de réformes tarifaires pour assurer la fiabilité et éviter un ralentissement de l’adoption de l’énergie verte.

Les températures dans certaines parties de la région ont dépassé les 40 degrés Celsius fin avril, plus tôt que d’habitude, causant des dommages aux infrastructures et des pannes de courant.

En Chine, où les énergies renouvelables représentent plus de la moitié du mix énergétique, les autorités ont maintenu en veille les centrales au charbon et au gaz de secours pour répondre à la demande et aux pics soudains de consommation dus aux premières chaleurs, a déclaré le cabinet de conseil Rystad.

Le principal État indien producteur d’énergie solaire, le Rajasthan, a reçu des « avertissements précoces » des défis techniques qui pourraient survenir à mesure que l’utilisation des énergies renouvelables augmente, a déclaré un responsable du ministère fédéral de l’Énergie.

L’amélioration de la fiabilité du réseau impliquerait des mises à niveau coûteuses. Les améliorations des réseaux de transport et de distribution à elles seules devraient coûter au moins 2 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans la région Asie-Pacifique, a prédit ce mois-ci le cabinet de conseil Wood Mackenzie.

L’Inde prolonge la durée de vie des centrales électriques au charbon et la Chine en construit de nouvelles pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’approvisionnement de secours pour répondre à une demande d’électricité plus élevée, augmentant potentiellement les émissions en l’absence de réglementations et de réformes politiques.

« Les vagues de chaleur sont en quelque sorte le début d’un cercle vicieux vers le bas. Vous créez un changement climatique, puis vous provoquez une plus grande demande d’énergie, puis cela crée plus de changement climatique », a déclaré Malavika Bambawale, directrice générale APAC chez Engie. développement durable a déclaré la division Engie Impact.

Manque d’incitations

L’absence de structures tarifaires dans une grande partie de l’Asie pour encourager l’exploitation de centrales électriques au charbon ou au gaz pendant seulement quelques heures de pointe par jour pourrait pousser les opérateurs de réseau à exploiter autant que possible des centrales à combustibles fossiles, a déclaré Lauri Myllyvirta, analyste principal au Centre. pour la recherche sur l’énergie propre et l’air.

L’énergie solaire et éolienne est plus difficile à prévoir et à contrôler car elle varie en fonction des conditions météorologiques locales et ne peut pas être augmentée ou réduite en réponse à des poussées ou des baisses soudaines de la demande, contrairement à l’hydroélectricité et au gaz.

« Si des structures tarifaires appropriées incitant à la production thermique flexible ne sont pas introduites, cela pourrait entraîner un ralentissement de l’adoption des énergies renouvelables », a-t-il déclaré. « Les régulateurs de réseau doivent construire un réseau capable de réguler la tension et la fréquence compte tenu du comportement de l’énergie solaire. C’est bien sûr un défi. »

La Chine et l’Inde étudient les moyens d’encourager la production flexible, mais aucune politique globale n’a encore été mise en œuvre.

Solaire, plus charbon

La capacité d’énergie verte en Asie a augmenté de 12% en 2022, le taux le plus rapide parmi les grandes régions, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables.

La part des énergies renouvelables, y compris l’hydroélectricité, dans le mix énergétique de l’Asie devrait doubler par rapport aux niveaux de 2011 pour atteindre 28 % cette année, prédit Wood Mackenzie. Une grande partie de cette croissance provient de l’éolien et du solaire, qui, combinés, représenteront 14 % du total, contre 1 % en 2011.

Cependant, les autorités de l’État indien du Rajasthan, baigné de soleil, ont de plus en plus de mal à contrôler les fluctuations de tension en raison de la nature incohérente de la production d’énergie solaire.

« Lorsqu’il y a un défaut dans le réseau, les énergies renouvelables doivent rester connectées et soutenir le réseau, et les ressources de production à proximité devraient contribuer à alimenter ce défaut », a déclaré le responsable indien, refusant d’être nommé car il n’était pas autorisé à parler. avec les médias.

« Beaucoup de ces centrales renouvelables ne sont pas en mesure de se conformer à ces exigences », a déclaré le responsable.

Pour répondre à la récente augmentation de la demande, l’Inde a augmenté la production locale de charbon et augmenté les stocks aux niveaux les plus élevés depuis la pandémie et a prolongé un mandat d’urgence qui oblige les centrales électriques fonctionnant au charbon importé à maximiser la production.

En Chine, la part croissante des énergies renouvelables nécessite « des sources d’énergie plus flexibles et à réponse rapide telles que le gaz, le stockage pompé et le stockage sur batterie seront nécessaires pour réduire les pics », a déclaré Rystad dans une note.

Récit édifiant

Alors que de nombreuses régions d’Asie, dont la Chine, la Malaisie, l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh, ont dû faire face à des pannes d’électricité ces dernières semaines en raison de la chaleur extrême, le Vietnam offre un récit édifiant.

Plus de la moitié de la capacité installée du pays d’Asie du Sud-Est est devenue indisponible lors d’une récente vague de chaleur, provoquant des coupures de courant dues aux faibles niveaux d’eau dans les barrages produisant de l’hydroélectricité et à l’incapacité d’intégrer pleinement la capacité solaire nouvellement installée.

Une partie du problème au Vietnam est que les fermes solaires ont été construites loin de l’endroit où l’électricité était la plus nécessaire, a déclaré Pablo Hevia-Koch, responsable de l’intégration des énergies renouvelables à l’Agence internationale de l’énergie.

« Lorsqu’il y a un décalage entre l’emplacement de la génération et celui de la demande, cela mettra un peu de pression sur le système », a déclaré Hevia-Koch.